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    Video Kameralar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Panasonic, video odaklı ilk kutu tarzı aynasız kamerasını tanıttı

    Panasonic, ilk kutu tarzı Lumix aynasız kamerası olan BGH1'i tanıttı. Kamera, Micro Four Thirds teknolojisine sahip. LUMIX BGH1, birçok amaçla kullanılabilir olmasıyla dikkat çekiyor.
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    Video Kameralar
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    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    Panasonic, video odaklı ilk kutu tarzı aynasız kamerasını tanıttı

    Panasonic LUMIX DC-BGH1, Panasonic'in Micro Four Thirds sensörlü daha küçük ve daha kompakt aynasız bir kamera yaratma konusundaki ilk girişimi. LUMIX BGH1 hibrit(fotoğraf-video) bir kamera değil yalnızca video çekmek için tasarlanmış.

    LUMIX BGH1, geleneksel yayıncılık, sinematik prodüksiyonlar, canlı yayın, drone ve gimbal gibi birçok alanda kullanılabilmesiyle geniş bir kullanım yelpazesi sunuyor. Kutu şeklindeki tasarımıyla Lumix DC-BGH1, vizöre veya arka ekran paneline sahip değil.

    Panasonic, video odaklı ilk kutu tarzı aynasız kamerasını tanıttı

    Panasonic LUMIX BGH1'de, Micro Four Thirds teknolojisine ve çift yerel ISO'ya sahip 10,2 MP Live MOS sensörü bulunuyor. Sensör, kapsamlı bir lens serisiyle uyumlu.

    Panasonic, video odaklı ilk kutu tarzı aynasız kamerasını tanıttı
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    4K'da 60 fps'ye kadar ve FHD'de 240 fps'ye kadar kayıt yapabilir. 4K dahili video kaydı, 10,2 megapiksel canlı MOS sensörü ve canlı yayın ve sinematik durumlarda işlevsellik ile yeni Panasonic LUMIX BGH1, film endüstrisi için önemli bir rol üstlenebilir.

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    Panasonic, video odaklı ilk kutu tarzı aynasız kamerasını tanıttı

    LUMIX BGH1, 93 mm x 93 mm x 78 mm boyutlarında ve sadece 545 gram ağırlığında olduğu için drone kullanımına da uygun.

    Kameranın gövdesi, uzun video kayıt sürelerine ve aşırı ısınma sorunlarına izin vermeyen yeni bir ısı dağılım yapısı ile birlikte ısıyı dağıtmak için alüminyum-magnezyum alaşımından yapılmış.

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    Şirkete göre LUMIX BGH1, insanları ve hayvanları algılayabilen bir gelişmiş derin öğrenme teknolojisi içeriyor.

    Panasonic LUMIX DC-BGH1 temel özellikleri

    • M4 / 3 10,28MP (17,3 x 13 mm) Dijital Canlı MOS sensörü
    • Çift Yerel ISO
    • Hafif (545gram) ve kompakt tasarım (93mm x 93mm x 78mm)
    • 4K DCI ve UHD 4: 2: 2 10-bit, 29,97p'ye kadar dahili kayıt
    • 4K DCI ve UHD 4: 2: 0 10-bit 59.94p dahili kayıt
    • 240 fps'ye kadar Full HD
    • 3328 x 2496 50p'ye kadar anamorfik
    • Bir USB 3.1 Type-C bağlantı noktası
    • 3G-SDI çıkış konektörü
    • Bir HDMI A Tipi çıkış konektörü
    • 3,5 mm mikrofon girişi ve 3,5 mm kulaklık jakı 
    • Genel bir uzaktan kumanda birimi (LANC) için 2,5 mm bağlantı noktası



    Kaynakça https://www.engadget.com/panasonic-mirrorless-camera-lumix-bgh1-163525921.html https://www.newsshooter.com/2020/10/13/panasonic-lumix-bgh1-multipurpose-box-style-camera/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    1 saat önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    2 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    2 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    2 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    8 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    12 saat önce
    hareketliperde

    v

    18 saat önce
    Steelo

    noluyo

    20 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    mehmet_clk (mehmet çelik) 1 hf.
    Video odaklı olma iddiası var ama altını doldurmamışlar, iphone12 ile kıyas olmasa da video'da 4:4:4:10bit 4K/60FPS, 4K 240FPS, FHD 960 FPS desteği olmalıydı. çok değil 1 yıla kalmaz biraz daha kaslı bir model çıkarırlar sonraki yıl onunda üstüne koyarlar. Teknoloji firmaları tüketiciyi sağmaya çalışıyorlar. 1000$'lık iphone'daki özelliği vermeyip video odaklı diye gazlama çalışıyorlar. şu özellikleri çıkarıp yıllarca satabilirler ama yok illa her yıl %10 gelişen güya odaklı ürünlerle ticaret yapıyorlar.
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    SC0RPI0N (S. Ç.) 1 hf.
    Madem video odaklı bir makina yapılıyorsa 12 bit renk derinliği yada 4k 10bit 120fps özelliği beklenirdi bmpcc 6k varken bunu almam
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    SEO19ProjectManager (EEEE 55555) 1 hf.
    sektöre yön vereceği kesin ! :)

    en azından artist artist elinde büyük makineyle dolaşan tiplerden
    kurtulacağımız kesin gibi :D
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