Panasonic, video odaklı ilk kutu tarzı aynasız kamerasını tanıttı

Panasonic LUMIX DC-BGH1, Panasonic'in Micro Four Thirds sensörlü daha küçük ve daha kompakt aynasız bir kamera yaratma konusundaki ilk girişimi. LUMIX BGH1 hibrit(fotoğraf-video) bir kamera değil yalnızca video çekmek için tasarlanmış.
LUMIX BGH1, geleneksel yayıncılık, sinematik prodüksiyonlar, canlı yayın, drone ve gimbal gibi birçok alanda kullanılabilmesiyle geniş bir kullanım yelpazesi sunuyor. Kutu şeklindeki tasarımıyla Lumix DC-BGH1, vizöre veya arka ekran paneline sahip değil.
Panasonic LUMIX BGH1'de, Micro Four Thirds teknolojisine ve çift yerel ISO'ya sahip 10,2 MP Live MOS sensörü bulunuyor. Sensör, kapsamlı bir lens serisiyle uyumlu.
4K'da 60 fps'ye kadar ve FHD'de 240 fps'ye kadar kayıt yapabilir. 4K dahili video kaydı, 10,2 megapiksel canlı MOS sensörü ve canlı yayın ve sinematik durumlarda işlevsellik ile yeni Panasonic LUMIX BGH1, film endüstrisi için önemli bir rol üstlenebilir.İlginizi Çekebilir Dünyanın ilk katlanabilir TV'si LG Signature OLED TV R, fiyatıyla dudak uçuklatıyor
LUMIX BGH1, 93 mm x 93 mm x 78 mm boyutlarında ve sadece 545 gram ağırlığında olduğu için drone kullanımına da uygun.
Kameranın gövdesi, uzun video kayıt sürelerine ve aşırı ısınma sorunlarına izin vermeyen yeni bir ısı dağılım yapısı ile birlikte ısıyı dağıtmak için alüminyum-magnezyum alaşımından yapılmış.
Ayrıca Bkz. "Facebook Messenger yeni bir logo ve yeni bir tasarıma kavuştu"
Şirkete göre LUMIX BGH1, insanları ve hayvanları algılayabilen bir gelişmiş derin öğrenme teknolojisi içeriyor.
Panasonic LUMIX DC-BGH1 temel özellikleri
- M4 / 3 10,28MP (17,3 x 13 mm) Dijital Canlı MOS sensörü
- Çift Yerel ISO
- Hafif (545gram) ve kompakt tasarım (93mm x 93mm x 78mm)
- 4K DCI ve UHD 4: 2: 2 10-bit, 29,97p'ye kadar dahili kayıt
- 4K DCI ve UHD 4: 2: 0 10-bit 59.94p dahili kayıt
- 240 fps'ye kadar Full HD
- 3328 x 2496 50p'ye kadar anamorfik
- Bir USB 3.1 Type-C bağlantı noktası
- 3G-SDI çıkış konektörü
- Bir HDMI A Tipi çıkış konektörü
- 3,5 mm mikrofon girişi ve 3,5 mm kulaklık jakı
- Genel bir uzaktan kumanda birimi (LANC) için 2,5 mm bağlantı noktası
Kaynakça https://www.engadget.com/panasonic-mirrorless-camera-lumix-bgh1-163525921.html https://www.newsshooter.com/2020/10/13/panasonic-lumix-bgh1-multipurpose-box-style-camera/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
En gerçekçi yapay et
MERHaba kız var mı :D
İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye
yine de bir et değil...
ne la bu
bune la
Deneme
noluyo
bu ne la
👌🏻 test
3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize
test
içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım
3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS
en azından artist artist elinde büyük makineyle dolaşan tiplerden
kurtulacağımız kesin gibi :D