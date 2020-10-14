Panasonic, video odaklı ilk kutu tarzı aynasız kamerasını tanıttı

Panasonic LUMIX DC-BGH1, Panasonic'in Micro Four Thirds sensörlü daha küçük ve daha kompakt aynasız bir kamera yaratma konusundaki ilk girişimi. LUMIX BGH1 hibrit(fotoğraf-video) bir kamera değil yalnızca video çekmek için tasarlanmış.

LUMIX BGH1, geleneksel yayıncılık, sinematik prodüksiyonlar, canlı yayın, drone ve gimbal gibi birçok alanda kullanılabilmesiyle geniş bir kullanım yelpazesi sunuyor. Kutu şeklindeki tasarımıyla Lumix DC-BGH1, vizöre veya arka ekran paneline sahip değil.

Panasonic LUMIX BGH1'de, Micro Four Thirds teknolojisine ve çift yerel ISO'ya sahip 10,2 MP Live MOS sensörü bulunuyor. Sensör, kapsamlı bir lens serisiyle uyumlu.

Tam Boyutta Gör

4K'da 60 fps'ye kadar ve FHD'de 240 fps'ye kadar kayıt yapabilir. 4K dahili video kaydı, 10,2 megapiksel canlı MOS sensörü ve canlı yayın ve sinematik durumlarda işlevsellik ile yeni Panasonic LUMIX BGH1, film endüstrisi için önemli bir rol üstlenebilir.

İlginizi Çekebilir

Dünyanın ilk katlanabilir TV'si LG Signature OLED TV R, fiyatıyla dudak uçuklatıyor

LUMIX BGH1, 93 mm x 93 mm x 78 mm boyutlarında ve sadece 545 gram ağırlığında olduğu için drone kullanımına da uygun.

Kameranın gövdesi, uzun video kayıt sürelerine ve aşırı ısınma sorunlarına izin vermeyen yeni bir ısı dağılım yapısı ile birlikte ısıyı dağıtmak için alüminyum-magnezyum alaşımından yapılmış.

Ayrıca Bkz. "Facebook Messenger yeni bir logo ve yeni bir tasarıma kavuştu"

Şirkete göre LUMIX BGH1, insanları ve hayvanları algılayabilen bir gelişmiş derin öğrenme teknolojisi içeriyor.

Panasonic LUMIX DC-BGH1 temel özellikleri

M4 / 3 10,28MP (17,3 x 13 mm) Dijital Canlı MOS sensörü

Çift Yerel ISO

Hafif (545gram) ve kompakt tasarım (93mm x 93mm x 78mm)

4K DCI ve UHD 4: 2: 2 10-bit, 29,97p'ye kadar dahili kayıt

4K DCI ve UHD 4: 2: 0 10-bit 59.94p dahili kayıt

240 fps'ye kadar Full HD

3328 x 2496 50p'ye kadar anamorfik

Bir USB 3.1 Type-C bağlantı noktası

3G-SDI çıkış konektörü

Bir HDMI A Tipi çıkış konektörü

3,5 mm mikrofon girişi ve 3,5 mm kulaklık jakı

Genel bir uzaktan kumanda birimi (LANC) için 2,5 mm bağlantı noktası

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.