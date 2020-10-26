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    İşletim Sistemleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Chrome OS'a karanlık mod geliyor

    Google, işletim sistemi Chrome OS için karanlık mod çalışmalarına başladı. Chrome OS Canary'de denemeleri yapılan yeni mod, yakında sistem geneline kararlı sürümle birlikte entegre edilebilir.
    4 sa.
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    1
    İşletim Sistemleri
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    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    Chrome OS'a karanlık mod geliyor
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    Karanlık mod, son yıllarda mobil cihazların en popüler özelliklerinden biri oldu. Android, Windows, iOS ve macOS'tan sonra, Chrome OS nihayet yakında sistem genelinde bir karanlık moda geçebilir. İşletim sistemi varsayılan olarak açık bir tema kullanırken, zaten başlatıcıyı ve rafı içeren rastgele karanlık unsurlara sahip. En son gelişme, özelliğin yakın zamanda Chrome OS Canary kanalında tespit edildiğini bildiren Android Police'ten geliyor.

    Ayrıca Bkz. "Google, Chrome yeni sekme sayfasında alışveriş reklamları göstermeyi test ediyor"

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    Henüz geliştirilme aşamasında

    lk olarak Chrome OS Canary kanalında görülen, Google'ın bu özellik üzerinde Eylül ayında çalıştığı ancak bunu tam olarak uygulayamadığı bildirildi. Özelliğin hala karışıklıkları giderdiğini ve henüz kararlı Chrome OS sürümü için çıkmadığını belirtelim. Şu anda karanlık mod hala test aşamasında olduğu için bazı hatalar var. Karanlık mod, kullanıcı arayüzünde geçerli gibi görünüyor ve yalnızca daha koyu arka planlar olarak görünmüyor.

    Chrome OS'a karanlık mod geliyor
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    Şu anda Karanlık Modu kullanmak istiyorsanız

    • Chromebook'unuzu başlatın ve Chrome'da oturum açın.
    • chrome://flags/#enable-force-dark ve chrome://flags/#enable-webui-dark-mode URL'lerine gidin
    • Açılır menüdeki her iki bayrağa da tıklayın ve etkinleştirin.

    Google; Gmail ve Google Takvim de dahil olmak üzere birçok hizmetinde karanlık modu kullanıma sunmuştu. Son olarak Google, geçen hafta Nest Hub gibi asistan destekli akıllı ekranları için karanlık modu tanıttı.

    Karanlık mod, son birkaç yıldır herhangi bir işletim sistemi veya uygulama için yüksek talep gördü.

    Şirket, "Karanlık tema arayüzün renk düzenini değiştirir ve ışık emisyonunu azaltır. Böylece gece size görsel ve dokunmatik erişim kolaylığı sağlarken, diğer yandan da gözler için daha avantajlı olur." dedi.



    https://www.theverge.com/2020/10/25/21532869/chrome-os-dark-mode-chromebooks-google Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    TheJudgé

    Comolokko

    1 gün önce
    Coco.Jambo

    ..........

    1 gün önce
    Coco.Jambo

    .........

    1 gün önce
    Coco.Jambo

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    1 gün önce
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    1 gün önce
    Coco.Jambo

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    1 gün önce
    Coco.Jambo

    .

    1 gün önce
    ?Roovu

    çöpp

    2 gün önce
    guneyk

    xd

    3 gün önce
    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    3 gün önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    3 gün önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    3 gün önce
    CrrystaL

    ne la bu

    3 gün önce
    TheJudgé

    bune la

    3 gün önce
    zOppOr

    Deneme

    3 gün önce
    hareketliperde

    v

    4 gün önce
    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    darkhair (Sertan Deniz Aydın) 3 sa.
    Su chromebook u bir turlu tr ye getirmediler. Ucuz, tablet alternatifi ve windows olmayan tek duzgun sistem
    Yanıtla +1
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