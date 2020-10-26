Chrome OS'a karanlık mod geliyor

Tam Boyutta Gör

Karanlık mod, son yıllarda mobil cihazların en popüler özelliklerinden biri oldu. Android, Windows, iOS ve macOS'tan sonra, Chrome OS nihayet yakında sistem genelinde bir karanlık moda geçebilir. İşletim sistemi varsayılan olarak açık bir tema kullanırken, zaten başlatıcıyı ve rafı içeren rastgele karanlık unsurlara sahip. En son gelişme, özelliğin yakın zamanda Chrome OS Canary kanalında tespit edildiğini bildiren Android Police'ten geliyor.

Ayrıca Bkz. "Google, Chrome yeni sekme sayfasında alışveriş reklamları göstermeyi test ediyor"

İlginizi Çekebilir

Google Chrome ve Chrome OS'e koronavirüs darbesi: Bir süre yenilik yok!

Henüz geliştirilme aşamasında

lk olarak Chrome OS Canary kanalında görülen, Google'ın bu özellik üzerinde Eylül ayında çalıştığı ancak bunu tam olarak uygulayamadığı bildirildi. Özelliğin hala karışıklıkları giderdiğini ve henüz kararlı Chrome OS sürümü için çıkmadığını belirtelim. Şu anda karanlık mod hala test aşamasında olduğu için bazı hatalar var. Karanlık mod, kullanıcı arayüzünde geçerli gibi görünüyor ve yalnızca daha koyu arka planlar olarak görünmüyor.

Tam Boyutta Gör

Şu anda Karanlık Modu kullanmak istiyorsanız

Chromebook'unuzu başlatın ve Chrome'da oturum açın.

chrome://flags/#enable-force-dark ve chrome://flags/#enable-webui-dark-mode URL'lerine gidin

Açılır menüdeki her iki bayrağa da tıklayın ve etkinleştirin.

Google; Gmail ve Google Takvim de dahil olmak üzere birçok hizmetinde karanlık modu kullanıma sunmuştu. Son olarak Google, geçen hafta Nest Hub gibi asistan destekli akıllı ekranları için karanlık modu tanıttı.

Karanlık mod, son birkaç yıldır herhangi bir işletim sistemi veya uygulama için yüksek talep gördü.

Şirket, "Karanlık tema arayüzün renk düzenini değiştirir ve ışık emisyonunu azaltır. Böylece gece size görsel ve dokunmatik erişim kolaylığı sağlarken, diğer yandan da gözler için daha avantajlı olur." dedi.

https://www.theverge.com/2020/10/25/21532869/chrome-os-dark-mode-chromebooks-google

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.