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    Chrome uzantıları veri kullanım bilgilerini sunmak zorunda

    Chrome uzantıları gelecek yıldan itibaren kullanıcı verilerini nasıl sakladığını ve nasıl kullandığını anlatan raporlar barındırmak zorunda. Ayrıca veriler ilişkisiz alanlarda da kullanılamayacak.
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Chrome uzantıları veri kullanım bilgilerini sunmak zorunda
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    Bir süre önce Chrome uzantılarının farklı ödeme yöntemleri kullanmasını isteyen Google şimdi de veri güvenliği konusunda önemli bir adım atıyor. Artık Chrome uzantılarının veri kullanımı belirli kurallara bağlanıyor.

    Chrome uzantıları kurallara uyacak

    Son dönemde giderek sıkılaşan kişisel bilgilerin güvenliğinin korunması konusu Chrome uzantılarına da yansıdı. Ocak 2021 tarihinden itibaren Google belirli kuralları yürürlüğe koymaya hazırlanıyor.

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    Buna göre Chrome web mağazasında eklentilerini yayınlayan geliştiriciler; kişisel verileri hangi türlerde topladıklarını ve nasıl kullandıklarını açıklamak zorunda. Ayrıca kişisel verileri üçüncü taraflara pazarlamak veya alakasız yöntemler için kullanmak da yasaklandı.

    Geliştiriciler hazırladıkları kullanım raporlarını mağazaya yükleyecek ve 18 Ocak 2021 tarihinden itibaren bu raporlar eklenti sayfasında yayınlanacak. Yüklemeyen geliştiricilerin eklenti sayfasına Google bir uyarı notu ekleyecek ve ziyaretçiler bu konuda bilgi sahibi olacak.

    Yeni kuralların daha şeffaf bir eklenti yönetimi sağlaması bekleniyor ancak elbette yanlış raporlarla kullanıcıyı yanıltmaya çalışan kötü niyetli kişiler yine olacaktır. Bununla birlikte rapor yayınlanması en azından toplanan verilerin karşılaştırılması açısından fayda sağlayabilir.



    https://www.engadget.com/google-chrome-extensions-data-transparency-223541689.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    ozcandagdevirdi

    sıkı güvenlik önlemi olmadan kimse binmez buna

    3 gün önce
    kayamtky

    paraşüt güvenliği olmazsa binilmez buna.

    3 gün önce
    aspirin_00

    "Uçan Tabut" diyelim...

    4 gün önce
    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    homebird (Bilen BİLİR) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Firefox kullanıcısıyım. Bazen sayfaların anında çevirisi lazım olduğunda chrome açmak zorunda kalıyorum. O zaman işlemci fanının sesi iyice hızlanmaya başlıyor. Anlıyorum ki chrome işlemciye yükleniyor. Ha birde Chorome da baktığım herşeyin anında reklam olarak sayfama gelmesi beni sinir ediyor. O nedenle Firefox la devam.
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    The Hollow 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Şahsen topluluktaki (github) güvenilir geliştiricilerin eklentilerini kullanıyorum. O sebepten kafam rahat oluyor. Ama iyi bir gelişme olmuş. Mozilla'da bir süredir eklentilere recommended işareti bırakıyor.
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