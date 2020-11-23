Chrome uzantıları veri kullanım bilgilerini sunmak zorunda

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Bir süre önce Chrome uzantılarının farklı ödeme yöntemleri kullanmasını isteyen Google şimdi de veri güvenliği konusunda önemli bir adım atıyor. Artık Chrome uzantılarının veri kullanımı belirli kurallara bağlanıyor.

Chrome uzantıları kurallara uyacak

Son dönemde giderek sıkılaşan kişisel bilgilerin güvenliğinin korunması konusu Chrome uzantılarına da yansıdı. Ocak 2021 tarihinden itibaren Google belirli kuralları yürürlüğe koymaya hazırlanıyor.

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Buna göre Chrome web mağazasında eklentilerini yayınlayan geliştiriciler; kişisel verileri hangi türlerde topladıklarını ve nasıl kullandıklarını açıklamak zorunda. Ayrıca kişisel verileri üçüncü taraflara pazarlamak veya alakasız yöntemler için kullanmak da yasaklandı.

Geliştiriciler hazırladıkları kullanım raporlarını mağazaya yükleyecek ve 18 Ocak 2021 tarihinden itibaren bu raporlar eklenti sayfasında yayınlanacak. Yüklemeyen geliştiricilerin eklenti sayfasına Google bir uyarı notu ekleyecek ve ziyaretçiler bu konuda bilgi sahibi olacak.

Yeni kuralların daha şeffaf bir eklenti yönetimi sağlaması bekleniyor ancak elbette yanlış raporlarla kullanıcıyı yanıltmaya çalışan kötü niyetli kişiler yine olacaktır. Bununla birlikte rapor yayınlanması en azından toplanan verilerin karşılaştırılması açısından fayda sağlayabilir.

https://www.engadget.com/google-chrome-extensions-data-transparency-223541689.html

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