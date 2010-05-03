Çift GPU'lu Fermi X2 için beklentiler 3. çeyreğe kayıyor

GeForce GTX 480 ile dünyanın en hızlı grafik yongasını lanse eden Nvidia, henüz en hızlı ekran kartı unvanını geri alabilmiş değil. Çift grafik işlemcili HD 5970 ile liderlik koltuğunda oturan AMD, iş ortakları tarafından pazara sunulacak özel tasarımlı ve hız aşırtmalı HD 5970 modelleriyle koltuğunu sağlama alacağını ve uzun süre rakipsiz kalacağını ifade ediyor. Resmi Fermi lansmanı öncesinde gelen bilgiler, GeForce GTX 470 ve GTX 480'i takip eden birkaç ay içerisinde Fermi X2 modelinin pazarda olacağını işaret ediyordu etmesine ama telaffuz edilen son bilgiler, Fermi X2 için bir müddet daha bekleneceğini gündeme taşıyor zira 3. çeyrek öncesinde kartın görünmeyebileceği söyleniyor.
Çift GPU'lu olası bir Fermi modeli için üzerinde en güçlü ihtimal olarak GeForce GTX 470 X2 işaret ediliyor ancak Nvidia'nın GeForce GTX 295'te olduğu gibi melez bir tasarım ortaya koyup koymayacağı henüz bilinmiyor. GF100 GPU'sunun boyutundan kaynaklanan tasarım zorlukları nedeniyle Nvidia'nın tek bir PCB yerine "sandwich" olarak nitelendirilen çift PCB'li tasarımı benimsemesi de olasılıklar dahilinde yer alıyor. GeForce GTX 460 modelini 1 Haziran'da, Computex 2010 fuarıyla eş zamanlı olarak lanse etmesi beklenilen Nvidia, Fermi X2 için sessizliğini koruyor ancak firmanın liderliği rakibinde bırakmak istemediği, dolayısıyla X2 modeli üzerinde sıkı bir çalışma yaptığı bildiriliyor.
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4xxx 5xxx olduğu gibi bunlar yaşanan bilinen şeyler zaten daha düşük nm geçiş süreci ile gpuların maliyetini daha ucuzlattı ve daha erken piyasa sürüp daha fazla kart satma stratejisini benimsedi başarılıda oldu bence piyasada olan 2rakip kartı alıp +/- göre değerlendirmek daha önemli çift gpulu fermiler hazırlanıyor ama geç kaldı bu doğru dx11 jenerasyonunda genel manada
geç kaldı diyebiliriz ama başarısız olmamıştır... geçen bir konu vardı gördünüzmü bilmiyorum gpularda pazar paylarında son durum diye nvıdıa pazar payını daha fazla artırmış yüzde5 ile ve ati daha erken pazardaydı 6ay kadar avantajı vardı şu 3ve 4çeyrekte bu fark dahada açılcaktır diye tahmin ediyorum
buda başarılı olduğunun kanıtıdır
FİYADIDA 2500 TL OLUR ARTIK UCARLAR YANİ OYUNCU ALMASIN DİYE
FİRMALARDA ONA ÖZEL POWERSUPLY 2500W ÜRETCEKLERMİŞ
YADA TERMİKSANTRALA BALIYARAK ÇALİŞACAK
ATİDE YENİKARTLARINI CIKARTIR OZMANA KADAR
Nvidia gpu stratejisinde istikrarlı değildi ve bunun zararını görüyor şuan. X2 kart üretmek gibi bir amacı olmayan Nvidia, sadece rakibe yanıt verme amacıyla x2 kartlar yapıyordu. E tabi bu yanıtın her zaman en iyi olması gerekiyordu. Çünkü amaç rakibi mümkün olduğunca fazla farkla geçip, kesin biçimde lider olmaktı. Ancak gpu'larını x2 kartlara uygun şekilde tasarlamıyordu, Nvidia.
GF100 gpu'su ise scaling (ortak çalışma diyelim) oranı çok daha iyi şekilde tasarlanmış. Yani yeni gpu mimarisinde Nvidia da x2 ve sli hadisesini daha fazla benimsemiş durumda ancak geç kalmışlığın sıkıntısı var. Scaling oranı iyi olsa bile gtx470 bile mevcut hali ile x2 olabilecek durumda değil. Revizyona gitmekle falan olacak iş değil. Kart zaten çok ısınır. Saat hızları düşürülse, Fermi mimarisi saat hızına duyarlı ve gtx470 genel anlamda hd5870'in gerisinde. Yani tahminim en iyi ihtimalle hd5970 ile kafa kafaya bir kart çıkarabilir Nvidia. 10 ay sonra rakip olacak bir kart da ne kadar mantıklı olur, tartışılır.
Nvidia'dan sağlam bir x2 hareketi beklemiyorum şahsen.
Hocam düşüncelerimiz seninle birebir uyuşuyor
yazdıklarınızdan ciddi manada anlam çıkaramıyorum çünkü yazdıklarınızla nvıdıanın yaptıkları örtüşmüyor
nvıdıanın gtx 295 çözümünü kullandınızmı 2pcbli olan ve tek pcbli olan versiyonu ben kullandım testlerini yaptım çünkü
sadece yorumlara ve internetteki test sonuçlarına göre KONUŞMAM.
gtx 295 çözümü ile rakibi olduğu hd 4870x2 kartı her manada her testde geçmiştir ve başarılı olmuştur dhde bununla ilgili video incelemeside var kişilerin yaptığı testlere bakmıyorsanız onlardanda yola çıkabiliriz
4870x2 daha çok ısınan güç çeken bir kartdı ve geride kalıyordu gtx 295 çözümü ile iş yaptı nvıdıa takdirde topladı çevreden
bir önceki çözüme dönüyoruz 3870x2 ve 9800 GX2 9800 GX2 biraz daha iyiydi
şuan 5970 çözümü lider ve iyi bunu mutlaka geçeçektir ve nvıdıa daha çok fiyat performansdan çok yüksek seviyeye üst klasmana daha çok önem veriyor...
legitreviews.com/...
pek imkansız görünmüyor mümkündür
Nvidia da ertelemeler kabak tadı verdi. F/P için gpuda da cpuda da AMD... PhenomII X6 + Radeon HD5870 daha ne..
bu arada şu çinli nvidia ortalarda gözükmüyor heralde yeni bir ertelemede piyasaya çıkacak :) :)
belkide ikinici turu atıyordur