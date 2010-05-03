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Çift GPU'lu Fermi X2 için beklentiler 3. çeyreğe kayıyor

9 yıl
15,4b
1
52
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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GeForce GTX 480 ile dünyanın en hızlı grafik yongasını lanse eden Nvidia, henüz en hızlı ekran kartı unvanını geri alabilmiş değil. Çift grafik işlemcili HD 5970 ile liderlik koltuğunda oturan AMD, iş ortakları tarafından pazara sunulacak özel tasarımlı ve hız aşırtmalı HD 5970 modelleriyle koltuğunu sağlama alacağını ve uzun süre rakipsiz kalacağını ifade ediyor. Resmi Fermi lansmanı öncesinde gelen bilgiler, GeForce GTX 470 ve GTX 480'i takip eden birkaç ay içerisinde Fermi X2 modelinin pazarda olacağını işaret ediyordu etmesine ama telaffuz edilen son bilgiler, Fermi X2 için bir müddet daha bekleneceğini gündeme taşıyor zira 3. çeyrek öncesinde kartın görünmeyebileceği söyleniyor.

Çift GPU'lu olası bir Fermi modeli için üzerinde en güçlü ihtimal olarak GeForce GTX 470 X2 işaret ediliyor ancak Nvidia'nın GeForce GTX 295'te olduğu gibi melez bir tasarım ortaya koyup koymayacağı henüz bilinmiyor. GF100 GPU'sunun boyutundan kaynaklanan tasarım zorlukları nedeniyle Nvidia'nın tek bir PCB yerine "sandwich" olarak nitelendirilen çift PCB'li tasarımı benimsemesi de olasılıklar dahilinde yer alıyor. GeForce GTX 460 modelini 1 Haziran'da, Computex 2010 fuarıyla eş zamanlı olarak lanse etmesi beklenilen Nvidia, Fermi X2 için sessizliğini koruyor ancak firmanın liderliği rakibinde bırakmak istemediği, dolayısıyla X2 modeli üzerinde sıkı bir çalışma yaptığı bildiriliyor.


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Tolgá 9 yıl
yeni revizyon ile x2 gelir..
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ALBAY 9 yıl
Nvidia 3. çeyrek diyosa,2 çeyrekte siz koyun bence kafadan
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mamad 9 yıl
@demircibu söylediklerinizle benim fikirlerimi teyit ediyorsunuz hocam. Nvidia'nın x2 kart gibi bir stratejisi yoktu. Zorunlu olduğu için yapıyordu ve bunu da olabilecek en iyi şekilde yapıp mümkün olduğunca öne geçmek durumundaydı. Çünkü belirli stratejik bir hamle yapmıyor, rakibin ürününe yanıt olarak bir ürün çıkarıyordu. Siz olsanız rakibin gerisinde kalacak bir ürünle yanıt verir misiniz? Zaten geridesiniz, aylar sonra tamamen yanıt niteliği taşıyan bir ürünü kesinlikle daha iyi yapmak zorundasınız. Sizce Fermi x2 neden çıkmıyor hala? Yakın bir tarihte çıkması da zor görünüyor. Zira gt240 bile çıkmadan 1 ay önce reklamı yapılmaya başlanmıştı. GF100'ü söylememe gerek yok zaten. :) Çift gpu'lu bir Fermi piyasaya çıkacaksa en az 1 ay öncesinden gümbür gümbür reklamı yapılır. İşte tüm bunlar Nvidia'nın daha önceden x2 stratejisi izlememesinden kaynaklanan sıkıntıları şuan pratikte yaşadığını gösteriyor bana. Görsellerle durumu daha iyi açıklamak isterdim ancak şuan telefondan yapamam. Umarım ne demek istediğimi anlatabilmişimdir. @Source hocam fikirlerimiz uyuşsa bile zikirlerimiz uyuşmuyor. Siz de hd5970 var. :)
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demircibu 9 yıl
bende size daha önceki ortadaki kartları açıkladım ve hepsinde başarılı şimdi olay gpuda daha hızlımı daha ucuzmu daha düşük nm sürecinde hazıarlanmasımı sizin için önemli ve kıstasdır nvıdıa genelde hep daha hızlı kartlar yapar fiyata önem vermez performansa verir önceleri 2004den 2007e kadar ati çok yüksek seviyeye pek önem vermezdi amdnin atiyi alması ile ati yüksek seviyeye 2008 2010 yılları arasıdna daha çok önem verdi artık en hızlı ilk ben çıkarcam yada benimde üst klasmanda daha fazla kart ile yer alcam diye açıklamalar olsun demeçler olsun verildi
ve atiyi amdnin alması ile ati artık bir avantaja sahip oldu argesi güçlendi +maddi kaynakları artdı+ bence en önemlisi daha hızlı nm geçisi sağladı

4xxx 5xxx olduğu gibi bunlar yaşanan bilinen şeyler zaten daha düşük nm geçiş süreci ile gpuların maliyetini daha ucuzlattı ve daha erken piyasa sürüp daha fazla kart satma stratejisini benimsedi başarılıda oldu bence piyasada olan 2rakip kartı alıp +/- göre değerlendirmek daha önemli çift gpulu fermiler hazırlanıyor ama geç kaldı bu doğru dx11 jenerasyonunda genel manada
geç kaldı diyebiliriz ama başarısız olmamıştır... geçen bir konu vardı gördünüzmü bilmiyorum gpularda pazar paylarında son durum diye nvıdıa pazar payını daha fazla artırmış yüzde5 ile ve ati daha erken pazardaydı 6ay kadar avantajı vardı şu 3ve 4çeyrekte bu fark dahada açılcaktır diye tahmin ediyorum
buda başarılı olduğunun kanıtıdır
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huseyincarnege 9 yıl
ÇİFT ÇEKİRDEKLİSİDE ARDIK 180DERECE OLUR HARELDE

FİYADIDA 2500 TL OLUR ARTIK UCARLAR YANİ OYUNCU ALMASIN DİYE

FİRMALARDA ONA ÖZEL POWERSUPLY 2500W ÜRETCEKLERMİŞ


YADA TERMİKSANTRALA BALIYARAK ÇALİŞACAK

ATİDE YENİKARTLARINI CIKARTIR OZMANA KADAR
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ALBAY 9 yıl
Fiyatı 5970 civarı olur ilk çıktığında tabi bakalım hiçbirşey belli olmaz tabi.Ama hd 6xxx serisinden çok umutluyum.Hem tessellation hem de dx11 başarımı olarak bence 5xxx serisini %30-40 geçecek ATI..
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mamad 9 yıl
Zamanında gt200x2 için ne yazdıysam aynen hatta daha beter bir biçimde geçerli.

Nvidia gpu stratejisinde istikrarlı değildi ve bunun zararını görüyor şuan. X2 kart üretmek gibi bir amacı olmayan Nvidia, sadece rakibe yanıt verme amacıyla x2 kartlar yapıyordu. E tabi bu yanıtın her zaman en iyi olması gerekiyordu. Çünkü amaç rakibi mümkün olduğunca fazla farkla geçip, kesin biçimde lider olmaktı. Ancak gpu'larını x2 kartlara uygun şekilde tasarlamıyordu, Nvidia.

GF100 gpu'su ise scaling (ortak çalışma diyelim) oranı çok daha iyi şekilde tasarlanmış. Yani yeni gpu mimarisinde Nvidia da x2 ve sli hadisesini daha fazla benimsemiş durumda ancak geç kalmışlığın sıkıntısı var. Scaling oranı iyi olsa bile gtx470 bile mevcut hali ile x2 olabilecek durumda değil. Revizyona gitmekle falan olacak iş değil. Kart zaten çok ısınır. Saat hızları düşürülse, Fermi mimarisi saat hızına duyarlı ve gtx470 genel anlamda hd5870'in gerisinde. Yani tahminim en iyi ihtimalle hd5970 ile kafa kafaya bir kart çıkarabilir Nvidia. 10 ay sonra rakip olacak bir kart da ne kadar mantıklı olur, tartışılır.

Nvidia'dan sağlam bir x2 hareketi beklemiyorum şahsen.
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Source 9 yıl

mamad

Zamanında gt200x2 için ne yazdıysam aynen hatta daha beter bir biçimde geçerli. Nvidia gpu stratejisinde istikrarlı değildi ve bunun zararını görüyor şuan. X2 kart üretmek gibi bir amacı olmayan Nvidia, sadece rakibe yanıt verme amacıyla x2 kartlar yapıyordu. E tabi bu yanıtın her zaman en iyi olması gerekiyordu. Çünkü amaç rakibi mümkün olduğunca fazla farkla geçip, kesin biçimde lider olmaktı. Ancak gpu'larını x2 kartlara uygun şekilde tasarlamıyordu, Nvidia. GF100 gpu'su ise scaling (ortak çalışma diyelim) oranı çok daha iyi şekilde tasarlanmış. Yani yeni gpu mimarisinde Nvidia da x2 ve sli hadisesini daha fazla benimsemiş durumda ancak geç kalmışlığın sıkıntısı var. Scaling oranı iyi olsa bile gtx470 bile mevcut hali ile x2 olabilecek durumda değil. Revizyona gitmekle falan olacak iş değil. Kart zaten çok ısınır. Saat hızları düşürülse, Fermi mimarisi saat hızına duyarlı ve gtx470 genel anlamda hd5870'in gerisinde. Yani tahminim en iyi ihtimalle hd5970 ile kafa kafaya bir kart çıkarabilir Nvidia. 10 ay sonra rakip olacak bir kart da ne kadar mantıklı olur, tartışılır. Nvidia'dan sağlam bir x2 hareketi beklemiyorum şahsen.


Hocam düşüncelerimiz seninle birebir uyuşuyor
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demircibu 9 yıl

mamad

Zamanında gt200x2 için ne yazdıysam aynen hatta daha beter bir biçimde geçerli. Nvidia gpu stratejisinde istikrarlı değildi ve bunun zararını görüyor şuan. X2 kart üretmek gibi bir amacı olmayan Nvidia, sadece rakibe yanıt verme amacıyla x2 kartlar yapıyordu. E tabi bu yanıtın her zaman en iyi olması gerekiyordu. Çünkü amaç rakibi mümkün olduğunca fazla farkla geçip, kesin biçimde lider olmaktı. Ancak gpu'larını x2 kartlara uygun şekilde tasarlamıyordu, Nvidia. GF100 gpu'su ise scaling (ortak çalışma diyelim) oranı çok daha iyi şekilde tasarlanmış. Yani yeni gpu mimarisinde Nvidia da x2 ve sli hadisesini daha fazla benimsemiş durumda ancak geç kalmışlığın sıkıntısı var. Scaling oranı iyi olsa bile gtx470 bile mevcut hali ile x2 olabilecek durumda değil. Revizyona gitmekle falan olacak iş değil. Kart zaten çok ısınır. Saat hızları düşürülse, Fermi mimarisi saat hızına duyarlı ve gtx470 genel anlamda hd5870'in gerisinde. Yani tahminim en iyi ihtimalle hd5970 ile kafa kafaya bir kart çıkarabilir Nvidia. 10 ay sonra rakip olacak bir kart da ne kadar mantıklı olur, tartışılır. Nvidia'dan sağlam bir x2 hareketi beklemiyorum şahsen.

yazdıklarınızdan ciddi manada anlam çıkaramıyorum çünkü yazdıklarınızla nvıdıanın yaptıkları örtüşmüyor

Nvidia gpu stratejisinde istikrarlı değildi ve bunun zararını görüyor şuan. X2 kart üretmek gibi bir amacı olmayan Nvidia,


nvıdıanın gtx 295 çözümünü kullandınızmı 2pcbli olan ve tek pcbli olan versiyonu ben kullandım testlerini yaptım çünkü
sadece yorumlara ve internetteki test sonuçlarına göre KONUŞMAM.
gtx 295 çözümü ile rakibi olduğu hd 4870x2 kartı her manada her testde geçmiştir ve başarılı olmuştur dhde bununla ilgili video incelemeside var kişilerin yaptığı testlere bakmıyorsanız onlardanda yola çıkabiliriz
4870x2 daha çok ısınan güç çeken bir kartdı ve geride kalıyordu gtx 295 çözümü ile iş yaptı nvıdıa takdirde topladı çevreden

bir önceki çözüme dönüyoruz 3870x2 ve 9800 GX2 9800 GX2 biraz daha iyiydi

şuan 5970 çözümü lider ve iyi bunu mutlaka geçeçektir ve nvıdıa daha çok fiyat performansdan çok yüksek seviyeye üst klasmana daha çok önem veriyor...

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hikmetg 9 yıl
Fiyatının da 2 x 600$ olacağını unutmayalım :)
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KutlugKagan 9 yıl
X2 yi 6 pin 8 pin gibi güç girişleri kurtarmaz. Ona direk 3 fazlı kablo verirler direk şebekeden elektrik çekmesi için. Güç kaynağından da tasarruf olur :)
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2kol3bacak 9 yıl
FermiX2 alacağımdan dolayı elektrikli sobamı satışa çıkartıyorum o zaman beyler hem görüntü işlesin hem odayı ısıtsın. Ayrıca linkte de görüldüğü gibi çeşitli amaçlarda da kullanılabilir...


legitreviews.com/...
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alito 9 yıl

KutlugKagan

X2 yi 6 pin 8 pin gibi güç girişleri kurtarmaz. Ona direk 3 fazlı kablo verirler direk şebekeden elektrik çekmesi için. Güç kaynağından da tasarruf olur :)

pek imkansız görünmüyor mümkündür
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RaptorFX 9 yıl
Hopp o çinliye laf yok. Bomba adam. =)
Nvidia da ertelemeler kabak tadı verdi. F/P için gpuda da cpuda da AMD... PhenomII X6 + Radeon HD5870 daha ne..
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ayzer 9 yıl
yani harbiden ati alan üsküdarı bırak londra köprüsünü geçti :)
bu arada şu çinli nvidia ortalarda gözükmüyor heralde yeni bir ertelemede piyasaya çıkacak :) :)
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TELESCOPE 9 yıl

ayzer

yani harbiden ati alan üsküdarı bırak londra köprüsünü geçti :)
bu arada şu çinli nvidia ortalarda gözükmüyor heralde yeni bir ertelemede piyasaya çıkacak :) :)



belkide ikinici turu atıyordur
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Hobar 9 yıl
belki 28nm olur
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metallurgy 9 yıl
x2 fermilerin 600 watt olacağını düşünenler yanılıyor. tek bir gpu 300 watt ise x2 olduğunda 600 watt olacak diye bir mantık yok. üstelik arkadaşın dediği gibi 28nm olabilir belki.
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jumano 9 yıl
devran dondu ati nvidiayı takıp edip yetismeye calısırdı simdi ise nvidia atiye yetismeye calısıyor(!)
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baysan240 9 yıl
adamlar bu ekran kartının yanında 2kva lık bir jeneratör de verirler artık şöyle iple marş basan tipten

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