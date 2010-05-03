Çift GPU'lu Fermi X2 için beklentiler 3. çeyreğe kayıyor

GeForce GTX 480 ile dünyanın en hızlı grafik yongasını lanse eden Nvidia, henüz en hızlı ekran kartı unvanını geri alabilmiş değil. Çift grafik işlemcili HD 5970 ile liderlik koltuğunda oturan AMD, iş ortakları tarafından pazara sunulacak özel tasarımlı ve hız aşırtmalı HD 5970 modelleriyle koltuğunu sağlama alacağını ve uzun süre rakipsiz kalacağını ifade ediyor. Resmi Fermi lansmanı öncesinde gelen bilgiler, GeForce GTX 470 ve GTX 480'i takip eden birkaç ay içerisinde Fermi X2 modelinin pazarda olacağını işaret ediyordu etmesine ama telaffuz edilen son bilgiler, Fermi X2 için bir müddet daha bekleneceğini gündeme taşıyor zira 3. çeyrek öncesinde kartın görünmeyebileceği söyleniyor.

Çift GPU'lu olası bir Fermi modeli için üzerinde en güçlü ihtimal olarak GeForce GTX 470 X2 işaret ediliyor ancak Nvidia'nın GeForce GTX 295'te olduğu gibi melez bir tasarım ortaya koyup koymayacağı henüz bilinmiyor. GF100 GPU'sunun boyutundan kaynaklanan tasarım zorlukları nedeniyle Nvidia'nın tek bir PCB yerine "sandwich" olarak nitelendirilen çift PCB'li tasarımı benimsemesi de olasılıklar dahilinde yer alıyor. GeForce GTX 460 modelini 1 Haziran'da, Computex 2010 fuarıyla eş zamanlı olarak lanse etmesi beklenilen Nvidia, Fermi X2 için sessizliğini koruyor ancak firmanın liderliği rakibinde bırakmak istemediği, dolayısıyla X2 modeli üzerinde sıkı bir çalışma yaptığı bildiriliyor.