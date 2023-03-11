Çığır açan hava kirliliği araştırması çarpıcı sonuçlar buldu: Güvenli yer yok!

Lancet Planetary Health dergisinde 6 Mart'ta yayınlanan çığır açıcı bir çalışmaya göre, dünya nüfusunun sadece yüzde 0,001'i Dünya Sağlık Örgütü tarafından tavsiye edilen güvenlik düzeylerinin altındaki PM2,5 seviyelerine maruz kalıyor. Başka bir deyişle, sadece 8.000.000 insan temiz hava soluyor.
Havası en kirli ve en temiz yerler
2000-2019 yılları arasında dünya genelinde yıllık ortalama PM2.5 seviyesinin 32.8 µg/m3 olduğu saptanmış. En yüksek PM2,5 seviyesinin Doğu Asya (50,0 µg/m3) ve Güney Asya (37,2 µg/m3) bölgelerine olduğu ve bunu Kuzey Afrika’nın (30,1 µg/m3) izlediği belirtiliyor.
Öte yandan Avustralya ve Yeni Zelanda (8.5 μg/m³), Okyanusya'daki diğer bölgeler (12.6 μg/m³) ve Güney Amerika (15.6 μg/m³) en düşük hava kirliliğine sahip bölgeler. Ancak bunların yıllık ortalama değerler olduğu, mevsimsel hareketlere bağlı olarak en temiz bölgelerde bile kirliliğin yükselebildiği belirtiliyor.
umarım yakında umduğumuz aleti de çıkarmazlar. [resim]
bu zaten yapıldı big bang theory Howard Wolowitz saygılar
lan bunu zamanında bigbang teoty de
bu haber yıllardır belli bir gün yayınlanıyor sürekli :D
bize gelse bunu öpmek için kullanmazlar
@Mylevi ay iğrendin mi... daha iğrenç şeyler görmemişsin...
kaldırın şunu yau bitcoin reklamı koyun razıyız
covid ile mücadele yeni yöntemi
Yakında dudak gibi çük ve vacina da yaparlar sanırım.zaten çinlilerinki ufakmış heralde. isteyen sakso çeker, isteyen pipisini içine sokar.
şu reklam iğrenç yaw kaldırın.
adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki
[resim]
gelir ama sana gelmez...
umarım başka versiyonları da gelmez