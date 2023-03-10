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    Dünya görüngesi çöplüğe döndü! 100 trilyon başıboş parça var tehlike oluşturuyor

    Dünya'nın yörüngesindeki uydu sayısı ve enkaz giderek artıyor. Bilim insanları bunun için küresel bir anlaşma yapılmazsa sorunun geri dönülemez bir boyuta ve riske evrileceğini belirtiyor.
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    Dünya görüngesi çöplüğe döndü! 100 trilyon başıboş parça var Tam Boyutta Gör
    Bilim insanları, Dünya'nın yörüngesinin küresel uzay endüstrisinin gelecekteki genişlemesinden onarılamaz bir şekilde zarar görmemesini sağlamak için yasal olarak bağlayıcı bir anlaşma yapılması çağrısında bulundu.

    Yörüngedeki uydu sayısının bugün 9.000'den 2030 yılına kadar 60.000'in üzerine çıkması beklenirken, tahminlere göre halihazırda gezegenin etrafında 100 trilyondan fazla takip edilemeyen eski uydu parçası bulunuyor. Bu sorunun çözümü ise küresel iş birliğinde yatıyor. Bilim insanları tarafından Science dergisinde yayınlanan yeni bir makalede yasal olarak bağlayıcı bir anlaşmanın yapılması gerektiği belirtildi. Kısa bir süre önce Dünya’nın uzaya açılan penceresi için olmasa da bir başka uzay olan okyanuslar için 200 ülkenin dahil olduğu bir antlaşma kabul edildi. Bilim insanları buna benzer bir anlaşmanın şart olduğunun altını çiziyor.

    Dünya'nın yörüngesi "mega" çöplük haline geldi

    Dünya görüngesi çöplüğe döndü! 100 trilyon başıboş parça var Tam Boyutta Gör
    Bilim insanları bir dizi şirketin ve ülkenin daha sürdürülebilir uydu teknolojileri üzerinde çalıştığını kabul etse de bunun sadece birkaç aktörle çözülebilecek bir sorun olmadığını ifade ediyorlar. Yayınlanan makalede uyduların fırlatıldıkların andan itibaren oluşturacakları enkazlar için üretici ve kullanıcının sorumluluğu olduğu ve bunları gidermeleri gerektiğinin altı çiziliyor.

    Plymouth Üniversitesi'nde araştırma görevlisi olan Dr. Imogen Napper, yeni yayınlanan çalışmaya öncülük etti ve şunları aktardı: "Plastik kirliliği ve okyanuslarımızın karşı karşıya olduğu diğer pek çok sorun artık küresel ölçekte dikkat çekiyor. Ancak iş birliğine dayalı eylemler sınırlı kaldı ve uygulama yavaş ilerledi. Şimdi de uzay çöplerinin birikmesiyle benzer bir durumla karşı karşıyayız. Açık denizlerden öğrendiklerimizi göz önünde bulundurarak, aynı hataları yapmaktan kaçınabilir ve uzayda müştereklerin trajedisini önlemek için kolektif olarak çalışabiliriz.”

    Dünya’nın yörüngesinin sorumsuzca doldurulması sonucunda bilimsel çalışmaların aksayabileceği veya çok daha pahalı olacağı söyleniyor. Bu enkazların neden olabileceği maddi hasarların da boyutunun yüksek olabileceği ifade ediliyor. Öte yandan uydular insan sağlığı, ekonomi, güvenlik ve Dünya’nın kendisi için hayati önem taşıyor. Fakat, sorumsuz kullanım tıpkı okyanuslarda ve açık denizlerde olduğu gibi geri dönülemez etkiler doğurabilir. Aslında “doğurabilir” kelimesini kullanmamak gerek, çözüm olmazsa doğuracak.

    [twitter=https://www.youtube.com/watch?v=-LL1MBpTN4w]

    Kaynakça https://phys.org/news/2023-03-scientists-global-space-junk.html https://www.science.org/doi/10.1126/science.adg8989
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    Çinliler uzaktan öpüşme cihazı yaptı

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    4S14N_HUNT3R 1 gün önce

    bu haber yıllardır belli bir gün yayınlanıyor sürekli :D

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    CoreXXX 2 gün önce

    bize gelse bunu öpmek için kullanmazlar

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    ugah6aiw 3 gün önce

    @Mylevi ay iğrendin mi... daha iğrenç şeyler görmemişsin...

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    Ignite 3 gün önce

    kaldırın şunu yau bitcoin reklamı koyun razıyız

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    pcdiyari 3 gün önce

    covid ile mücadele yeni yöntemi

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    murattari 3 gün önce

    Yakında dudak gibi çük ve vacina da yaparlar sanırım.zaten çinlilerinki ufakmış heralde. isteyen sakso çeker, isteyen pipisini içine sokar.

    M
    Mylevi 4 gün önce

    şu reklam iğrenç yaw kaldırın.

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    şairane 1 hafta önce

    adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki

    K
    koçari 1 hafta önce

    [resim]

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    gelir ama sana gelmez...

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    mert1907 1 hafta önce

    umarım başka versiyonları da gelmez

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