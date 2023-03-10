Dünya görüngesi çöplüğe döndü! 100 trilyon başıboş parça var tehlike oluşturuyor

Yörüngedeki uydu sayısının bugün 9.000'den 2030 yılına kadar 60.000'in üzerine çıkması beklenirken, tahminlere göre halihazırda gezegenin etrafında 100 trilyondan fazla takip edilemeyen eski uydu parçası bulunuyor. Bu sorunun çözümü ise küresel iş birliğinde yatıyor. Bilim insanları tarafından Science dergisinde yayınlanan yeni bir makalede yasal olarak bağlayıcı bir anlaşmanın yapılması gerektiği belirtildi. Kısa bir süre önce Dünya’nın uzaya açılan penceresi için olmasa da bir başka uzay olan okyanuslar için 200 ülkenin dahil olduğu bir antlaşma kabul edildi. Bilim insanları buna benzer bir anlaşmanın şart olduğunun altını çiziyor.
Dünya'nın yörüngesi "mega" çöplük haline geldi
Plymouth Üniversitesi'nde araştırma görevlisi olan Dr. Imogen Napper, yeni yayınlanan çalışmaya öncülük etti ve şunları aktardı: "Plastik kirliliği ve okyanuslarımızın karşı karşıya olduğu diğer pek çok sorun artık küresel ölçekte dikkat çekiyor. Ancak iş birliğine dayalı eylemler sınırlı kaldı ve uygulama yavaş ilerledi. Şimdi de uzay çöplerinin birikmesiyle benzer bir durumla karşı karşıyayız. Açık denizlerden öğrendiklerimizi göz önünde bulundurarak, aynı hataları yapmaktan kaçınabilir ve uzayda müştereklerin trajedisini önlemek için kolektif olarak çalışabiliriz.”
Dünya’nın yörüngesinin sorumsuzca doldurulması sonucunda bilimsel çalışmaların aksayabileceği veya çok daha pahalı olacağı söyleniyor. Bu enkazların neden olabileceği maddi hasarların da boyutunun yüksek olabileceği ifade ediliyor. Öte yandan uydular insan sağlığı, ekonomi, güvenlik ve Dünya’nın kendisi için hayati önem taşıyor. Fakat, sorumsuz kullanım tıpkı okyanuslarda ve açık denizlerde olduğu gibi geri dönülemez etkiler doğurabilir. Aslında “doğurabilir” kelimesini kullanmamak gerek, çözüm olmazsa doğuracak.
[twitter=https://www.youtube.com/watch?v=-LL1MBpTN4w]Kaynakça https://phys.org/news/2023-03-scientists-global-space-junk.html https://www.science.org/doi/10.1126/science.adg8989 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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bu haber yıllardır belli bir gün yayınlanıyor sürekli :D
bize gelse bunu öpmek için kullanmazlar
@Mylevi ay iğrendin mi... daha iğrenç şeyler görmemişsin...
kaldırın şunu yau bitcoin reklamı koyun razıyız
covid ile mücadele yeni yöntemi
Yakında dudak gibi çük ve vacina da yaparlar sanırım.zaten çinlilerinki ufakmış heralde. isteyen sakso çeker, isteyen pipisini içine sokar.
şu reklam iğrenç yaw kaldırın.
adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki
[resim]
gelir ama sana gelmez...
umarım başka versiyonları da gelmez