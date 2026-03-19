Gökbilimcilerden çığır açan keşif: En ilkel yıldızlardan biri bulundu

Tam Boyutta Gör Gökbilimciler, evrenin ilk dönemlerine ait kimyasal izleri taşıyan son derece nadir bir yıldız keşfetti. PicII-503 olarak adlandırılan bu gök cismi, Dünya’dan yaklaşık 150.000 ışık yılı uzaklıkta, Pictor takımyıldızındaki Pictor II cüce galaksisinde tespit edildi. Araştırma, Víctor M. Blanco 4 metrelik teleskobuna entegre edilen Karanlık Enerji Kamerası (DECam) ile gerçekleştirildi. PicII-503 yıldızının en dikkat çekici özelliği, içerdiği demir miktarının Güneş’e kıyasla yalnızca 1/40.000 seviyesinde olması. Bu özellik, onu şimdiye kadar Samanyolu dışındaki en düşük demir bolluğuna sahip yıldızlardan biri haline getiriyor ve evrenin erken kimyasal evrimini anlamak açısından önemli bir referans noktası sunuyor.

PicII-503 Yıldızı: Evrenin doğuşuna açılan yeni pencere

Bilim insanları bu tür keşifleri kozmik arkeoloji olarak tanımlıyor çünkü bu yıldızlar, evrenin ilk nesil yıldızlarının bıraktığı izleri günümüze taşıyan birer fosil gibi işlev görüyor. PicII-503, ikinci nesil yani Popülasyon II yıldızları kategorisine giriyor. Bu tür yıldızlar, kendilerinden önce gelen ve tamamen hidrojen ile helyumdan oluşan ilk nesil yıldızların, yani Popülasyon III yıldızlarının patlamaları sonucunda ortaya çıkan ağır elementlerle zenginleşmiş gaz bulutlarından doğuyor. Bu süreç, tıpkı Dünya’daki jeolojik katmanların geçmiş yaşam formlarına dair bilgi sunması gibi, evrenin tarihine dair katmanlı bir kayıt oluşturuyor.

PicII-503’ün yalnızca düşük demir içeriği değil, aynı zamanda sahip olduğu sıra dışı karbon fazlalığı da dikkat çekiyor. Araştırma ekibi, bu yıldızdaki karbon-demir oranının Güneş’tekine kıyasla yaklaşık 1500 kat daha yüksek olduğunu belirledi. Bu oran, özellikle Samanyolu’nun dış halesinde gözlemlenen düşük metal içeriğine sahip yıldızlarda görülen kimyasal imzalarla benzerlik gösteriyor. Bu benzerlik, farklı galaktik ortamlarda oluşan yıldızların aslında ortak bir kökene, yani ilk yıldız patlamalarına dayandığını düşündürüyor.

Evrenin ilk yıldızları olarak bilinen Popülasyon III yıldızları, büyük ölçüde hidrojen ve helyumdan oluşuyordu ve günümüzde gözlemlenemeyecek kadar kısa ömürlüydüler. Bu yıldızlar çekirdeklerinde karbon ve demir gibi daha ağır elementleri sentezledi ve yaşamlarının sonunda süpernova patlamalarıyla bu elementleri uzaya yaydı. Bu süreç, sonraki yıldız nesillerinin oluşumu için gerekli kimyasal altyapıyı hazırladı. PicII-503 gibi yıldızlar ise bu erken dönem süreçlerinin doğrudan izlerini taşıyarak, bilim insanlarına bu geçiş aşamasını inceleme fırsatı sunuyor.

Araştırmayı yürüten ekip, bu tür yıldızların son derece nadir olduğunu ve özellikle ultra sönük cüce galaksilerde bu kadar düşük demir bolluğuna sahip bir yıldız bulmanın beklenenden daha zor olduğunu ifade ediyor. PicII-503’ün bulunduğu ortam, evrenin erken dönem koşullarını büyük ölçüde korumuş izole bir sistem olarak değerlendiriliyor. Bu da yıldızın kimyasal bileşiminin, sonraki galaktik süreçlerden minimum düzeyde etkilenmiş olabileceğini gösteriyor.

Çığır açan keşif: En ilkel yıldızlardan biri bulundu

