Çıkışı süresiz olarak ertelenen The Last of Us 2, bu kez de PlayStation Store’dan kaldırıldı

Çıkışı heyecanla beklenen ancak fiziksel kopyalarının dağıtımında yaşanması muhtemel aksaklıklardan dolayı piyasaya sürülmekten süresiz olarak vazgeçilen The Last of Us 2, PlayStation Store üzerinden de kaldırıldı.

The Last of Us 2 ile birlikte ön siparişte bulunan bir diğer oyun olan Iron Man VR’ın da aynı kaderi paylaştığı karar sonrası Sony, oyunları ön sipariş verenlere para iadesi yapmaya başladı.

İlk etapta ön sipariş listesinden çıkarılan The Last of Us 2 ve Iron Man VR, daha sonra alınan bir kararla tamamen satıştan kaldırıldı. Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada ortaya çıkan oynanış videolarını apar topar engelleten Sony, anlaşılan konsolun en önemli oyunlarından birini spekülasyona daha çok kurban etmek istemiyor.

Para iadesinin oyunların dijital kopyasını satın alanlara yapılacağı ancak dijital kopya satın alanlarla ilgili bir açıklama yapılmadığı ise paylaşılan diğer bilgiler arasında yer alıyor.

Sony, PlayStation Store üzerinden satın alınan oyunların para iadesi için herhangi bir başvuru yapılmamasını ve kayıtlı e-postalara gelen mesajların takip edilmesi gerektiğini hatırlatmış.

