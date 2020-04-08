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    Çıkışı süresiz olarak ertelenen The Last of Us 2, bu kez de PlayStation Store’dan kaldırıldı

    Çıkışı süresiz olarak ertelenen The Last of Us 2, PlayStation mağazasından tamamen kaldırıldı. Oyunu mağaza üzerinden ön siparişle satın alanlara para iadesi yapılıyor.
    15 sa.
    1,5b
    2
    15
    Oyun Konsolları
    Gökhan G.
    Editör
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    Çıkışı süresiz olarak ertelenen The Last of Us 2, bu kez de PlayStation Store’dan kaldırıldı
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    Çıkışı heyecanla beklenen ancak fiziksel kopyalarının dağıtımında yaşanması muhtemel aksaklıklardan dolayı piyasaya sürülmekten süresiz olarak vazgeçilen The Last of Us 2, PlayStation Store üzerinden de kaldırıldı.

    The Last of Us 2 ile birlikte ön siparişte bulunan bir diğer oyun olan Iron Man VR’ın da aynı kaderi paylaştığı karar sonrası Sony, oyunları ön sipariş verenlere para iadesi yapmaya başladı.

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    İlk etapta ön sipariş listesinden çıkarılan The Last of Us 2 ve Iron Man VR, daha sonra alınan bir kararla tamamen satıştan kaldırıldı. Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada ortaya çıkan oynanış videolarını apar topar engelleten Sony, anlaşılan konsolun en önemli oyunlarından birini spekülasyona daha çok kurban etmek istemiyor.  

    Çıkışı süresiz olarak ertelenen The Last of Us 2, bu kez de PlayStation Store’dan kaldırıldı
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    Para iadesinin oyunların dijital kopyasını satın alanlara yapılacağı ancak dijital kopya satın alanlarla ilgili bir açıklama yapılmadığı ise paylaşılan diğer bilgiler arasında yer alıyor.

    Sony, PlayStation Store üzerinden satın alınan oyunların para iadesi için herhangi bir başvuru yapılmamasını ve kayıtlı e-postalara gelen mesajların takip edilmesi gerektiğini hatırlatmış.



    https://www.techradar.com/news/sony-pulls-the-last-of-us-2-from-playstation-store-and-will-refund-pre-orders Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    [__Zahid__] (Zahid Çoban) 13 sa. en beğenilen
    xbox'a özel gelecek muhtemelen
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    Yorumlar (13) Yorum Yaz Forumda Gör
    WeDneS (Ercan Turyan) 3 sa.
    Xbox tarafına hayırlı olsun
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    Ike (Reznawn ) 11 sa.
    Ps5 çıkış oyunu belli oldu. Ps4 neslindeki başlangıştada güzel oyunlarla çıkış yapamamıştı oyun yoktu, şimdi virüsle beraber süre uzayınca xboxta tokatı basınca böyle bişey artık mümkün ps5 çıkış oyunu. Koskoca 7 yılda bir yeni nesil geliyor ve koskoca 7 yılda bir devam oyunu üretemediler ben bunun nedenini remastered saçmalığına bağlıyorum çünkü ps4 remastered ve rpg konsoluydu.
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    Psikososyal 11 sa.
    PS4 ve PS5'e aynı anda çıkacak çok büyük ihtimalle. Dert edilecek bir durum söz konusu değil.
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    AirSupport (SK ) 11 sa.
    Pazarlama stratejisidir. Last Of Us serisini öldürecek kadar aptal değildir heralde Sony
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    Kerim5100 (Kerim Ş.) 12 sa.
    Cyberpunk 2077 korkusundandır baktılar Cyberpunk daha ileri atılmayacak oyunu PS5'e çıkaralım bari demişlerdir xD
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    BekirTemel (Bekir ) 13 sa.
    iyice kötü yönetmeye başladılar last of us işini, yazık olacak
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    TalihsizSerüvenci 13 sa.
    The Stanley Parable Ultra deluxe de iptal edilecek şimdi. Tüh. :/
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    [__Zahid__] (Zahid Çoban) 13 sa. en beğenilen
    xbox'a özel gelecek muhtemelen
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    Lord Melkor (Erdinç Durmaz) 13 sa.
    Çıkış tarihi belli olmadığı için her yerde satıştan kaldırıldı. Anormal bir durum değil
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    Johnny Silverhand 1 sa. Lord Melkor
    İadelerin otomatik yapılması saçma. 469₺ alan adam çıkışında 469₺ alamayacak. Ekim gibi açılsa o zaman ki kur daha fazla olacaktır muhtemelen.
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    Akbaba89 ( ***) 14 sa.
    Yağlı fiyatları tekrar satışa sunulacaktır.
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    1533 kez okundu.
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