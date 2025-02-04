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    The Last of Us dizisi uzun yıllar devam edebilir

    The Last of Us'ın 2. sezonu için heyecanlı bekleyiş sürerken, dizinin geleceğine dair önemli bir açıklama geldi. İkinci oyunu birden fazla sezona yayacak olan dizi uzun yıllar devam edebilir.

    The Last of Us dizisi 3 sezondan uzun sürebilir Tam Boyutta Gör

    2023 yılında ekrana gelen ilk sezonuyla büyük başarı yakalayan The Last of Us dizisi, iki yıllık aranın ardından ekranlara dönüyor. Dizinin heyecanla beklenen 2. sezonu nisan ayında izleyici ile buluşacak.

    The Last of Us'ın 2. sezonu için heyecanlı bekleyiş sürerken, dizinin geleceğine dair önemli bir açıklama geldi. Bu hafta Entertainment Weekly'ye kapsamlı bir röportaj veren Craig Mazin (dizinin yaratıcısı), The Last of Us dizisini en az dört sezon sürdürmek istediklerinin sinyallerini verdi.

    The Last of Us En Az Dört Sezon Sürecek Gibi Görünüyor

    Daha önce verdiği bir demeçte ikinci oyunu birden fazla sezona yayarak ekrana uyarlayacaklarını söyleyen Mazin, şimdi bu isteğini yinelerken bunu bir adam daha öteye taşıdı: "Bence hikâyemizin 3. sezonun ötesine geçmesi oldukça muhtemel. Ne kadar uzayacak? Bunu bilemem." Mazin'in bu açıklaması diziyi en az dört sezon sürdürme niyetinde olduklarını gösteriyor.

    Hem oyunların yaratıcısı olan hem de Mazin ile birlikte dizinin başında yer alan Neil Druckmann ise “Bir planımız var. İleriye dönük olarak ne yapmamız gerektiğini biliyoruz. Ancak şu anda size tam olarak kaç bölüm ya da kaç sezon süreceğini söyleyemeyiz.” diyor.

    Craig Mazin ve Neil Druckmann'ın The Last of Us oyunlarını ekrana uyarlarken hikâyeyi genişletmek için sıfırdan bir şeyler üretmeleri gerekmiyor. Çünkü Druckmann daha önce oyun için hazırlayıp kullanmadıkları karakterler ve hikâyeler olduğunu söylüyor. Bir kısmını ikinci oyunun Remastered versiyonunda gördüğümüz bu kullanılmamış içerikler, şimdi dizide daha kapsamlı şekilde işlenebilecek.

    2. Sezonda The Last of Us Part II'dan Karakterleri Görmeye Başlayacağız

    The Last of Us 2. sezon Tam Boyutta Gör
    Dizinin 2. sezonu hikâyeyi beş yıl ileri taşıyacak. HBO'nun 2. sezon için paylaştığı tanıtım yazısı şöyle: "İlk sezonda yaşanan olayların üzerinde beş huzurlu yıl geçtikten sonra, Joel ve Ellie'nin ortak geçmişleri yeniden peşlerine takılır. Yeniden açılan defterler, Ellie ve Joel'in hem birbirleriyle, hem de dışarıdaki tehlikeli dünyayla yeniden kavgaya tutuşmasına sebep olacaktır."

    Pedro Pascal ve Bella Ramsey'nin Joel ve Ellie olarak geri döndüğü 2. sezonda, The Last of Us Part II oyunundan da bazı karakterleri de görmeye başlayacağız. Dizinin yeni sezonunda Abby'e Kaitlyn Dever, Dina'ya Isabela Merced, Isaac Dixon'a Jeffrey Wright hayat verecek. Yeni sezonda ekibe dâhil olacakd diğer isimler Young Mazino (Jesse), Ariela Barer (Mel), Tati Gabrielle (Nora), Spencer Lord (Owen) ve Danny Ramirez (Manny) olacak. Öte yandan Gabriel Luna da Tommy rolüyle geri dönecek.

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