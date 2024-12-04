Indiana Jones and the Great Circle PC sistem gereksinimleri açıklandı

- Indiana Jones and the Great Circle PC sistem gereksinimleri
- Minimum sistem gereksinimleri (1080p, 60FPS, düşük ayarlar)
- Önerilen sistem gereksinimleri (1440p, 60FPS, yüksek ayarlar)
- Ultra sistem gereksinimleri (4K, 60FPS, ultra ayarlar)
- Indiana Jones and the Great Circle, ilk günden Game Pass'e eklenecek
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Indiana Jones and the Great Circle PC sistem gereksinimleri
Indiana Jones and the Great Circle, donanım hızlandırmalı ışın izleme destekleyen bir ekran kartı gerektirecek. Yani, oyunu çalıştırmak için en azından 16 GB RAM'li Intel Core i7-10700K veya AMD Ryzen 5 3600 işlemci ve NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER veya AMD Radeon RX 6600 veya Intel Arc A580 ekran kartına ihtiyacınız olacak. Bu donanımlar, 60 FPS 1080p düşük ayarda oynamak için. Oyun, ayrıca 120 GB boş disk alanı gerektirecek.
Minimum sistem gereksinimleri (1080p, 60FPS, düşük ayarlar)
- İşletim sistemi: Windows 10 64-bit
- İşlemci: Intel Core i7-10700K veya AMD Ryzen 5 3600
- Bellek: 16 GB RAM
- Ekran kartı: NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER veya AMD Radeon RX 6600 8GB veya Intel Arc A580
- Depolama: 120 GB
Önerilen sistem gereksinimleri (1440p, 60FPS, yüksek ayarlar)
- İşletim sistemi: Windows 10 64-bit
- İşlemci: Intel Core i7-12700K veya AMD Ryzen 7 7700
- Bellek: 32 GB RAM
- Ekran kartı: NVIDIA GeForce RTX 3080Ti 12GB veya AMD Radeon RX 7700XT 12GB
- Depolama: 120 GB
Ultra sistem gereksinimleri (4K, 60FPS, ultra ayarlar)
- İşletim sistemi: Windows 10 64-bit
- İşlemci: Intel Core i7-13900K veya AMD Ryzen 7 7900
- Bellek: 32 GB RAM
- Ekran kartı: NVIDIA GeForce RTX 4080 16GB veya AMD Radeon RX 7900XT 20GB
- Depolama: 120 GB
Oyunun geliştiricileri, 32 GB RAM, Intel Core i7-12700K veya AMD Ryzen 7 7700 işlemci ve NVIDIA GeForce RTX 3080Ti veya AMD Radeon RX 7700XT ekran kartı önerisinde bulunuyor. Bu PC’de oyunu 60 FPS 1440p yüksek çözünürlükte çalıştırabileceksiniz.
Indiana Jones and the Great Circle, ilk günden Game Pass'e eklenecek
Indiana Jones and the Great Circle, 9 Aralık’ta Xbox Series X|S ve PC’ye çıkış yapacak. Aynı gün Game Pass aboneleri için de indirilebilir olacak. Oyunun özel sürüm sürümünü satın alanlar, 6 Aralık’ta oynamaya başlayacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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