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    Cilt kanserini teşhis etmede yeni elde taşınabilir cihaz geliştirildi

    Cilt kanserinin teşhisinde biyopsi süreci yerine kullanılması amaçlanan yeni bir düşük maliyetli elde taşınabilir görüntüleme cihazı geliştirildi.               
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    Cilt kanserini teşhisi için elde taşınabilir cihaz geliştirildi
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    Stevens Teknoloji Enstitüsü araştırmacıları, cilt kanserinin teşhisinde laboratuvar düzeyine yakın doğruluklara ulaşabilen bir el cihazı geliştirdi. Gerçekleştirilen ön testler, düşük maliyetli cihazın kanserli dokuyu tespit etmede %97 etkili olduğunu gösterdi.

    Düşük maliyetli kanser tespit cihazı

    Yüksek çözünürlüklü milimetre dalga görüntüleme adı verilen bir teknolojiden yararlanan yeni teknoloji, milimetre dalga ışınlarının sağlıklı dokuyla kanserli doku arasındaki farklı yansımasını kullanıyor.

    Araştırmacılar, 136 şüpheli cilt lezyonu olan 71 hasta üzerinde gerçekleştirdiği testlerde ilk olarak yeni yüksek çözünürlüklü milimetre dalga görüntüleme cihazı ile değerlendirme yaptıktan sonra lezyonlardan biyopsi aldı.

    Elde edilen sonuçlarda yeni cihazın yüksek doğruluk oranlarına sahip olduğu görüldü. Ön testler kapsamında sistem, %98 özgüllüğe (sonuçlarının yüzde ikisi yanlış pozitif) ve %97 duyarlılığa (kötü huylu kanserlerin yüzde üçü hariç tümünü doğru bir şekilde saptadı) sahip olduğu tespit edildi.

    Araştırma ekibinden Negar Tavassolian, yeni sistemlerinin tehlikeli cilt kanserlerini otomatik olarak işaretlemek için gelişmiş görüntüleme teknolojisini kullanan ilk sistem olmamasına rağmen cihazlarının çok daha düşük maliyetli, kolay kullanılabilir ve boyut olarak küçük olması sayesinde önemli avantajlar sunduğunu söylüyor.

    Ekip, cihazlarının gelecekte cilt kanserinin hızlı ve kolay teşhisinde önemli olabileceğini düşünüyor ve bu sebeple birkaç yıl içinde elde taşınabilir cilt kanseri tespit cihazını piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Tavassolian, cihazın 100 doların altında bir maliyetle üretilmesinin mümkün olabileceğini belirtiyor.

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    GÖKDENİZ'den hedefe tam isabet

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    MaDMaxiBo 1 gün önce

    Yüksek hızlı hedefi otonom vurması iyi gelişme.

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