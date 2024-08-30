Dünya’yı asteroit çarpmasından kurtarmanın en iyi yolu nükleer silahlar olabilir

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Tam Boyutta Gör Çin'in derin uzay keşif programındaki bilim insanları, Dünya'yı olası bir asteroit çarpmasından korumanın en etkili yolunun nükleer silahlar kullanmak olduğunu öne sürüyor. Bu yaklaşım, bir gün bir asteroidin Dünya'ya çarparak yaşamı sona erdirme ihtimalini en aza indirmeyi hedefliyor.

En iyi yol nükleer bomba

Bilim insanları, bazı durumlarda yalnızca nükleer silahların bir asteroidin Dünya'ya çarpmasını engelleyebileceğini belirtti. Uluslararası yasaların uzayda nükleer silah kullanımını veya konuşlandırılmasını yasakladığının farkında olduklarını ve nükleer serpintinin yıldızlararası kirliliğe neden olabileceğini de kabul ettiler. Ancak uzun vadeli düşünülmesi gerektiğini vurgulayan araştırmacılar, insanlığı kitlesel yok oluş benzeri bir tehditten koruyacak nükleer tabanlı savunma sistemlerine yönelik araştırma ve geliştirme çalışmalarının desteklenmesi gerektiğini ifade ettiler.

Bu ay Çinli bilim insanlarının yayınladığı bir makalede, keşfedilen asteroit verilerine dayalı olarak yapılan risk değerlendirmelerinin yanıltıcı olabileceği ve asteroit çarpması riskinin çok daha yüksek olduğu vurgulandı. Araştırmacılar, Dünya'ya yönelik en büyük tehditlerden biri olan "dev" asteroitlerin hâlâ tespit edilmemiş olabileceğini belirtti. 2013 yılında bir asteroit çarpması Rusya'da 5.000'den fazla binaya zarar vermiş ve en az 1.500 kişiyi yaralamıştı. Bu asteroit, çarpmadan önce tespit edilememişti.

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Araştırmada, acil durumlarda Dünya'dan nükleer başlıkların fırlatılması için yedi gün ile bir ay arasında ultra dar bir zaman penceresinde hedefe ulaşabilecek bir sistemin geliştirilmesinin aciliyetine dikkat çekildi. Ayrıca, uzun menzilli uçuşlar sonrası 100 metreden az hata payıyla kesin bir vuruş kapasitesine sahip olmak ve nükleer başlıkların uzayda 10 yıldan fazla süreyle güvenli bir şekilde depolanabilmesi gerektiği de ifade edildi.

Alternatiflerin etkisi sınırlı

Tam Boyutta Gör Çinli araştırmacılar, farklı asteroid türlerine dış güç uygulama yöntemlerini de inceledi. Kinetik çarpma, roket veya plazma motorları, güneş ışığı veya yüksek güçlü lazer silahları gibi yöntemlerin sadece belirli koşullarda etkili olabileceği, ancak çarpışmaya bir hafta gibi kısa bir süre kalmışsa nükleer başlıkların tek çözüm olabileceği belirtildi.

Bilim insanları makalelerinde, 1 milyon tonluk bir nükleer savaş başlığının 50 metre çapındaki karbonlu bir asteroide karşı koyabileceğini; hedefin daha büyük olması ya da ana bileşeninin silikon olması durumunda nükleer savaş başlığının veriminin daha büyük olması ya da birden fazla füzenin fırlatılması gerekeceğini belirtiyor. Test edilen en büyük nükleer başlık 50 milyon ton TNT gücündeydi.

Hatırlanacağı üzere 2022 yılında NASA'nın DART misyonu tarafından test edilen kinetik çarpma yöntemi başarıyla sonuçlanmıştı. Ancak aktarılanlara göre bu yöntem, uyarı süresi 50 yıl olsa bile sadece 350 metre çapa kadar olan tehditlere karşı etkili olabilir.

Nükleer silahların uzayda konuşlandırılması, 1967 Uzay Antlaşması ve Kapsamlı Nükleer Deneme Yasağı Antlaşması gibi uluslararası anlaşmalar nedeniyle yasaklanmış durumda. Ancak Çinli bilim insanları, bu zorluklara rağmen, insanlığı korumak için nükleer seçeneklerin yanı sıra diğer teknolojik yolların da araştırılmasının gerektiğini vurguluyor.

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