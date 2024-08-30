Dünya’yı asteroit çarpmasından kurtarmanın en iyi yolu nükleer silahlar olabilir

En iyi yol nükleer bomba
Bilim insanları, bazı durumlarda yalnızca nükleer silahların bir asteroidin Dünya'ya çarpmasını engelleyebileceğini belirtti. Uluslararası yasaların uzayda nükleer silah kullanımını veya konuşlandırılmasını yasakladığının farkında olduklarını ve nükleer serpintinin yıldızlararası kirliliğe neden olabileceğini de kabul ettiler. Ancak uzun vadeli düşünülmesi gerektiğini vurgulayan araştırmacılar, insanlığı kitlesel yok oluş benzeri bir tehditten koruyacak nükleer tabanlı savunma sistemlerine yönelik araştırma ve geliştirme çalışmalarının desteklenmesi gerektiğini ifade ettiler.
Bu ay Çinli bilim insanlarının yayınladığı bir makalede, keşfedilen asteroit verilerine dayalı olarak yapılan risk değerlendirmelerinin yanıltıcı olabileceği ve asteroit çarpması riskinin çok daha yüksek olduğu vurgulandı. Araştırmacılar, Dünya'ya yönelik en büyük tehditlerden biri olan "dev" asteroitlerin hâlâ tespit edilmemiş olabileceğini belirtti. 2013 yılında bir asteroit çarpması Rusya'da 5.000'den fazla binaya zarar vermiş ve en az 1.500 kişiyi yaralamıştı. Bu asteroit, çarpmadan önce tespit edilememişti.
Araştırmada, acil durumlarda Dünya'dan nükleer başlıkların fırlatılması için yedi gün ile bir ay arasında ultra dar bir zaman penceresinde hedefe ulaşabilecek bir sistemin geliştirilmesinin aciliyetine dikkat çekildi. Ayrıca, uzun menzilli uçuşlar sonrası 100 metreden az hata payıyla kesin bir vuruş kapasitesine sahip olmak ve nükleer başlıkların uzayda 10 yıldan fazla süreyle güvenli bir şekilde depolanabilmesi gerektiği de ifade edildi.
Alternatiflerin etkisi sınırlı
Bilim insanları makalelerinde, 1 milyon tonluk bir nükleer savaş başlığının 50 metre çapındaki karbonlu bir asteroide karşı koyabileceğini; hedefin daha büyük olması ya da ana bileşeninin silikon olması durumunda nükleer savaş başlığının veriminin daha büyük olması ya da birden fazla füzenin fırlatılması gerekeceğini belirtiyor. Test edilen en büyük nükleer başlık 50 milyon ton TNT gücündeydi.
Hatırlanacağı üzere 2022 yılında NASA'nın DART misyonu tarafından test edilen kinetik çarpma yöntemi başarıyla sonuçlanmıştı. Ancak aktarılanlara göre bu yöntem, uyarı süresi 50 yıl olsa bile sadece 350 metre çapa kadar olan tehditlere karşı etkili olabilir.
Nükleer silahların uzayda konuşlandırılması, 1967 Uzay Antlaşması ve Kapsamlı Nükleer Deneme Yasağı Antlaşması gibi uluslararası anlaşmalar nedeniyle yasaklanmış durumda. Ancak Çinli bilim insanları, bu zorluklara rağmen, insanlığı korumak için nükleer seçeneklerin yanı sıra diğer teknolojik yolların da araştırılmasının gerektiğini vurguluyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.