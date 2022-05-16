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    Çin, Airbus A320 ve Boeing 737 rakibi C919'un test uçuşunu tamamladı

    Çin'in devlete ait hava araçları üreticisi COMAC, küresel havacılık sektöründe söz sahibi olmak için geliştirdiği yeni C919 uçağının test uçuşlarını tamamladı.  
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    Çin, Airbus ve Boeing rakibi C919'un test uçuşunu tamamladı
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    Çin Ticari Uçak Şirketi (COMAC), Boeing 737 ve Airbus A320'ye rakip olması için geliştirdiği uçağın ilk test uçuşunu tamamladı. C919 uçağıyla şirket, küresel havacılık pazarında söz sahibi konumda olmak istiyor.

    Göreve Çin'de başlayacak

    B-001J numaralı C919 uçağı Şanghay Pudong Uluslararası Havalimanı'ndan havalanarak 182 dakikalık test uçuşunu gerçekleştirdi. Uçuş öncesi belirlenen tüm görevleri yerine getiren pilot ve mühendis ekibi uçağın iyi durumda olduğunu söyledi.

    Resmi internet sitesinde COMAC, test uçuşunun planlanan görevleri tamamladığı, uçağın iyi performans gösterdiği ve iyi durumda olduğu ifadeleri yer aldı.

    İlk başarılı uçuşunu 2017 yılında gerçekleştiren COMAC C919, 158 ila 168 koltuğa, standart 4.075 kilometre menzile ve maksimum 5.555 kilometre menzile sahip. Çalışmaların tamamlanmasının ardından bu yıl içerisinde COMAC, China Eastern Airlines'a beş adet C919 teslim edecek ve uçak, ticari hayatına başlayacak.

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    Uçan kamera Pixy: Selfie çeken drone

    U
    uberburak 13 saat önce

    sonuçta bir şekilde olay dönüyor.

    B
    balkaptan 22 saat önce

    Çok iyi Bime Ne Zamana Gelir :D

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