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    Hawaiian Airlines, tamamen elektrikli deniz uçağı geliştiriyor

    Hawaiian Airlines, Monarch adlı yeni nesil 100 yolcu kapasiteli tamamen elektrikli deniz uçağı üzerinde çalışmaya başladığını duyurdu. Şirket proje için REGENT ile ortaklık kurdu.
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    Hawaiian Airlines, tamamen elektrikli deniz uçağı geliştiriyor
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    Hawaiian Airlines, havacılık ve denizcilik şirketi REGENT ile birlikte Monarch olarak adlandırılacak yeni nesil 100 kişi kapasiteli tamamen elektrikli deniz uçağı geliştireceklerini duyurdu. Yeni uçakların 2028 yılına kadar ticari hizmete sunulması bekleniyor.

    800 km'ye kadar menzil sunabilir

    Tamamen elektrikli deniz planörü tamamlandığında, uçak ve feribot gibi mevcut bölgesel ulaşım yöntemlerine göre maliyet, gürültü ve emisyonlarda daha iyi değerler sunan ve su üstü ulaşım sağlayacak yeni bir ulaşım yolu eklenmiş olacak.

    REGENT, mevcut batarya teknolojisiyle geliştirilecek olan deniz uçağının 290 km'ye kadar ve yeni nesil bataryalarla 800 km'ye kadar menzile sahip olacağını söylüyor.

    Monarch deniz uçakları, özellikle Hawaii Adaları gibi kıyı şeridi ve takımada yolcuları için sürdürülebilir ve esnek bir bölgesel kıyı taşımacılığı modu sunacak.

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