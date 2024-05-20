Dünyanın en büyük lityum enerji depolama tesislerinden biri 5 gündür yanıyor

5 gündür yangın devam ediyor
Yaklaşık 1.500 metrekarelik ve 250 MW’lık kapasiteli Gateway Enerji Depolama tesisinde çarşamba günü başlayan yangınlar 24 saat sonra kontrol altına alındı. Ancak süreç içerisinde yangınlar iki kez yeniden alevlendi. Aktarılanlara göre yangın, tesisin çatı kısmının da yanmasına neden olarak büyük hasarlara sebebiyet verdi.
Lityum-iyon bataryalardaki yangın bir yana, bu dev pillerden dışarıya salınan gazlar da insan sağlığı için tehlike oluşturuyor. Bu nedenle itfaiye ekiplerinin müdahalesinin sınırlı olduğu ve çevredeki binalar/tesisler için tahliye uyarısı yapıldığı belirtiliyor. Bölgedeki rüzgarın da durumu kötüleştirdiği ifade ediliyor. Yangın pazar günü tamamıyla kontrol altına alınmış olsa da duman ve yangının varlığı sürüyor. Yangının kontrol altına alınması için 40 itfaiyecinin görev yaptığının altı çiziliyor.
Uzmanlar, geçmişte buna benzer olayların yaşandığını ve bunların yedi günden birkaç haftaya kadar sürebildiğini söylüyor. Ekipler, yangını söndürmek ve ısınan aküleri soğutmak için günlerdir binanın yangın söndürme sistemine su pompalıyor. Bu tip bataryalarda yaşanan ve termal kaçak olarak adlandırılan zincirleme reaksiyonlar sönen yangının tekrar alevlenmesine sebebiyet verebiliyor.
2020 yılında faaliyete geçen tesiste LG Chem imzalı lityum-iyon hücreleri kullanılıyor. Lityum-iyon batarya yangınları nadir görülse de su ile söndürülmeleri oldukça zor. Bu nedenle lityum veya elektrikli araç bataryalarında oluşan yangınlar su yerine özel bir karışım ile söndürülüyor. Bu tesiste böylesi bir söndürme uygulanıp uygulanmadığı belirsiz durumda, en azından böylesi bir bilgiye ulaşamadık.
Batarya enerji depolama sistemler, yenilenebilir enerjinin yükselmesine paralel olarak artış gösteriyor. Güneş ve rüzgar gibi kesintili enerji kaynaklarından üretilen elektrik, bu tür enerji depolama sistemlerinde biriktiriliyor. Depolanan enerji, yoğun saatlerde şebekeyi beslemek için kullanılıyor. Uluslararası Enerji Ajansı’na göre 2030 yılına kadar yenilenebilir enerjiyi 3 kat artırmak için bugünkü seviyenin altı katı olan 1.500 GW enerji depolama kapasitesine ihtiyaç duyuluyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.