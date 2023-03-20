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    Anlık Bildirim

    Çin'de elektrikli scooter'a gizlenmiş onlarca SSD yakalandı

    Çin'de eşine zor rastlanır bir kaçakçılık olayı yaşandı. Hong Kong-Zhuhai-Makao sınırından durdurulan bir elektrikli scooter sürücüsünden onlarca SSD sürücüsü bulundu. 
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    Çin'de elektrikli scooter'a gizlenmiş onlarca SSD yakalandı Tam Boyutta Gör
    Donanım pazarında yaşanan talep ve fiyat artışları, yasal olmayan tedarik yöntemlerini beraberinde getirmeye devam ediyor.Bu bağlamda Çin Gümrüğünde ilginç bir kaçakçılık vakası daha yaşandı. Çin Gümrük ofisi, elektrikli bir scooter'a gizlenmiş çok sayıda SSD'ye el koydu.

    Çin'de elektrikli scooter'a gizlenmiş onlarca SSD yakalandı

    Bildirilenlere göre "Qingmao" kontrol noktasında Çinli memurlar, elektrikli bir scooter'ın X-Ray görüntüsünde eşine zor rastlanır bir duruma şahit oldu. Şaşırtıcı şekilde bir kaçakçının Yadea KS marka elektrikli scooter'ın direksiyon çubuğuna çok sayıda Kingston SSD gizlediği ortaya çıktı.

    Çin'de elektrikli scooter'a gizlenmiş onlarca SSD yakalandı Tam Boyutta Gör
    Paylaşılan görüntülere göre bu kişi, NVMe SSD'leri scooter'ın ön tarafında yer alan boş alana saklayarak aletin ince ve dikdörtgen tasarımından faydalanmaya çalışmış. Yetkililer ise, elektrikli scooter'a 84 adet SSD sürücüsü gizlendiğini söylüyor. Kaçak malların değerinin ne olduğu veya bu kişinin ne kadar para cezasına çarptırılacağı ise henüz açıklanmadı. 

    Çin'de çip kaçakçılığı artıyor

    Geçtiğimiz birkaç yılda, donanım fiyatlarında yaşanan artışlar nedeniyle kaçakçılık olaylarının artmaya başladığını gördük. Nitekim kısa süre önce Çin gümrüğü, 3 milyon dolar değerinde XFX Radeon RX grafik kartına el koymuştu. 2022 Mart ayında da vucuduna 250’den fazla Intel işlemci gizleyen bir kişi yakalandı.

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    Yerli otomobil Togg T10X'in fiyatı açıklandı

    G
    gunergani 1 gün önce

    cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???

    F
    fehim71 3 gün önce

    tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın

    Profil resmi
    ugah6aiw 4 gün önce

    sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...

    Profil resmi
    ugah6aiw 4 gün önce

    ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...

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    belen1998 4 gün önce

    Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?

    Profil resmi
    belen1998 4 gün önce

    Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.

    Profil resmi
    ugah6aiw 4 gün önce

    bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...

    P
    pskillercheto 5 gün önce

    Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.

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    alfa-x 5 gün önce

    Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)

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