Tam Boyutta Gör Donanım pazarında yaşanan talep ve fiyat artışları, yasal olmayan tedarik yöntemlerini beraberinde getirmeye devam ediyor.Bu bağlamda Çin Gümrüğünde ilginç bir kaçakçılık vakası daha yaşandı. Çin Gümrük ofisi, elektrikli bir scooter'a gizlenmiş çok sayıda SSD'ye el koydu.

Çin'de elektrikli scooter'a gizlenmiş onlarca SSD yakalandı

Bildirilenlere göre "Qingmao" kontrol noktasında Çinli memurlar, elektrikli bir scooter'ın X-Ray görüntüsünde eşine zor rastlanır bir duruma şahit oldu. Şaşırtıcı şekilde bir kaçakçının Yadea KS marka elektrikli scooter'ın direksiyon çubuğuna çok sayıda Kingston SSD gizlediği ortaya çıktı.

Tam Boyutta Gör Paylaşılan görüntülere göre bu kişi, NVMe SSD'leri scooter'ın ön tarafında yer alan boş alana saklayarak aletin ince ve dikdörtgen tasarımından faydalanmaya çalışmış. Yetkililer ise, elektrikli scooter'a 84 adet SSD sürücüsü gizlendiğini söylüyor. Kaçak malların değerinin ne olduğu veya bu kişinin ne kadar para cezasına çarptırılacağı ise henüz açıklanmadı.

Çin'de çip kaçakçılığı artıyor

Geçtiğimiz birkaç yılda, donanım fiyatlarında yaşanan artışlar nedeniyle kaçakçılık olaylarının artmaya başladığını gördük. Nitekim kısa süre önce Çin gümrüğü, 3 milyon dolar değerinde XFX Radeon RX grafik kartına el koymuştu. 2022 Mart ayında da vucuduna 250’den fazla Intel işlemci gizleyen bir kişi yakalandı.

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