Çin'de elektrikli scooter'a gizlenmiş onlarca SSD yakalandı
Bildirilenlere göre "Qingmao" kontrol noktasında Çinli memurlar, elektrikli bir scooter'ın X-Ray görüntüsünde eşine zor rastlanır bir duruma şahit oldu. Şaşırtıcı şekilde bir kaçakçının Yadea KS marka elektrikli scooter'ın direksiyon çubuğuna çok sayıda Kingston SSD gizlediği ortaya çıktı.
Çin'de çip kaçakçılığı artıyor
Geçtiğimiz birkaç yılda, donanım fiyatlarında yaşanan artışlar nedeniyle kaçakçılık olaylarının artmaya başladığını gördük. Nitekim kısa süre önce Çin gümrüğü, 3 milyon dolar değerinde XFX Radeon RX grafik kartına el koymuştu. 2022 Mart ayında da vucuduna 250’den fazla Intel işlemci gizleyen bir kişi yakalandı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???
tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın
sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...
ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...
Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?
Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.
bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...
Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.
Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)