Çin'de yollardaki elektrikli araçların oranı %9'a yükseldi

İstatistiklere göre, 2024 yılı sonu itibariyle Çin'de yolarda 353 milyon araç yer alıyor. Bu araçların %9'unu (31,4 milyon araç) yeni enerjili araçlar oluşturuyor. 31,4 milyon aracın %70'i ise tamamen elektrikli araçlardan oluşuyor.
Elektrikli araç satışları 5 senede 10 katına çıktı
2019 yılında Çin'de 1,2 milyon yeni enerjili araç satılırken, geçtiğimiz sene bu rakam 10 katına çıkarak 11,25 milyon yeni enerjili araç satışı gerçekleşti. 2025 yılında bu rakamın daha da artması bekleniyor.
Çin'in bu başarısının ardında, hükümetin sağladığı teşvikler büyük rol oynuyor. Dünyanın geri kalanından çok daha ucuza üretim gerçekleştiren Çinli üreticiler sayesinde, ülkede elektrikli araçlar ile içten yanmalı araçların fiyatları başa baş seviyeye gelmiş durumda. Elektrikli araçların kullanım maliyetinin çok düşük olduğu göz önüne alındığında satışların bu kadar yüksek olması anlaşılır bir hale geliyor.Kaynakça https://carnewschina.com/2025/01/17/electrified-cars-make-up-nearly-9-of-chinas-total-car-fleet/ https://news.mydrivers.com/1/1025/1025863.htm Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Bu sadece başlangıç toplam 500 tane üretilmesi planlanıyor. Yerli ve ihracat amaçlı.