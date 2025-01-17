Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Çin'de elektrikli araç satışları hızla artıyor. Geçtiğimiz yıl ülkede tamamen elektrikli ve şarj edilebilir hibrit araçlardan oluşan yeni enerjili araç satışlarının oranı %42'ye ulaştı. Elektrikli araçlardaki bu büyüme toplam araç filosu içerisinde de kendini göstermeye başladı.

İstatistiklere göre, 2024 yılı sonu itibariyle Çin'de yolarda 353 milyon araç yer alıyor. Bu araçların %9'unu (31,4 milyon araç) yeni enerjili araçlar oluşturuyor. 31,4 milyon aracın %70'i ise tamamen elektrikli araçlardan oluşuyor.

Elektrikli araç satışları 5 senede 10 katına çıktı

2019 yılında Çin'de 1,2 milyon yeni enerjili araç satılırken, geçtiğimiz sene bu rakam 10 katına çıkarak 11,25 milyon yeni enerjili araç satışı gerçekleşti. 2025 yılında bu rakamın daha da artması bekleniyor.

Elektrikli araçlar kışın ne kadar menzil kaybediyor? İşte sonuç 1 gün önce eklendi

Çin'in bu başarısının ardında, hükümetin sağladığı teşvikler büyük rol oynuyor. Dünyanın geri kalanından çok daha ucuza üretim gerçekleştiren Çinli üreticiler sayesinde, ülkede elektrikli araçlar ile içten yanmalı araçların fiyatları başa baş seviyeye gelmiş durumda. Elektrikli araçların kullanım maliyetinin çok düşük olduğu göz önüne alındığında satışların bu kadar yüksek olması anlaşılır bir hale geliyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

Çin'de yollardaki elektrikli araçların oranı %9'a yükseldi