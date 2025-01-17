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    Çin'de yollardaki elektrikli araçların oranı %9'a yükseldi

    Geçtiğimiz sene satılan araçların %42'sinin elektrikli olduğu Çin'de, yollardaki elektrikli araç oranı da hızla artıyor. Ülkede 31,4 milyon elektrikli araç yollarda yer alıyor.
    Çin'de yollardaki elektrikli araçların oranı %9'a yükseldi Tam Boyutta Gör
    Çin'de elektrikli araç satışları hızla artıyor. Geçtiğimiz yıl ülkede tamamen elektrikli ve şarj edilebilir hibrit araçlardan oluşan yeni enerjili araç satışlarının oranı %42'ye ulaştı. Elektrikli araçlardaki bu büyüme toplam araç filosu içerisinde de kendini göstermeye başladı.

    İstatistiklere göre, 2024 yılı sonu itibariyle Çin'de yolarda 353 milyon araç yer alıyor. Bu araçların %9'unu (31,4 milyon araç) yeni enerjili araçlar oluşturuyor. 31,4 milyon aracın %70'i ise tamamen elektrikli araçlardan oluşuyor. 

    Elektrikli araç satışları 5 senede 10 katına çıktı

    2019 yılında Çin'de 1,2 milyon yeni enerjili araç satılırken, geçtiğimiz sene bu rakam 10 katına çıkarak 11,25 milyon yeni enerjili araç satışı gerçekleşti. 2025 yılında bu rakamın daha da artması bekleniyor.

    Çin'in bu başarısının ardında, hükümetin sağladığı teşvikler büyük rol oynuyor. Dünyanın geri kalanından çok daha ucuza üretim gerçekleştiren Çinli üreticiler sayesinde, ülkede elektrikli araçlar ile içten yanmalı araçların fiyatları başa baş seviyeye gelmiş durumda. Elektrikli araçların kullanım maliyetinin çok düşük olduğu göz önüne alındığında satışların bu kadar yüksek olması anlaşılır bir hale geliyor.

    Kaynakça https://carnewschina.com/2025/01/17/electrified-cars-make-up-nearly-9-of-chinas-total-car-fleet/ https://news.mydrivers.com/1/1025/1025863.htm
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