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    Elektrikli araçlar kışın ne kadar menzil kaybediyor? İşte sonuçlar

    Elektrikli araçların soğuk havalarda ve kış aylarında menzil kaybettiği bir gerçek. Peki en popüler elektrikli araçlar kışın ne kadar menzil kaybediyor? İşte kapsamlı araştırmanın sonuçları:
    Elektrikli araçlar kışın ne kadar menzil kaybediyor? İşte sonuç Tam Boyutta Gör
    Elektrikli araçların performansı, sıcaklık düştüğünde belirgin bir şekilde etkileniyor. Yapılan son araştırmalara göre, bazı elektrikli araçlar dondurucu soğuklarda menzillerinin yüzde 30'undan fazlasını kaybederken, diğerleri yüzde 80'in üzerinde bir menzil koruma oranıyla çok daha iyi bir performans sergiliyor. İşte en popüler elektrikli araçlar kış şartlarında menzilleri:

    En çok etkilenen ve en az etkilenen modeller

    ABD merkezli Recurrent tarafından yapılan ve 18.000’den fazla elektrikli aracın verilerini inceleyen araştırma, dondurucu hava koşullarında elektrikli araçların performansını ortaya koyuyor. Araştırma, ısı pompası kullanan araçların, geleneksel ısıtma sistemine sahip araçlara kıyasla yüzde 10 daha az menzil kaybı yaşadığını gösteriyor.

    Model Isı Pompası Soğuk hava menzili
    Tesla Model X Var %89
    Tesla Model S Var %88
    Audi e-tron Var %87
    Tesla Model 3 Var %87
    Tesla Model Y Var %86
    Hyundai Ioniq 5 Var %85
    Hyundai Kona Var %84
    Rivian R1S Yok %83
    BMW iX Var %83
    Nissan Ariya Var %83
    Kia EV9 Var %82
    Rivian R1T Yok %81
    Kia EV6 Var %80
    Tesla Model 3 Yok %79
    Nissan Leaf Yok %78
    Tesla Model S Yok %77
    Ford F-150 Lightning Yok %74
    Chevrolet Equinox EV Var %74
    Cadillac Lyriq Var %72
    Chevrolet Bolt Yok %69
    Ford Mustang Mach-E Yok %86
    Volkswagen ID.4 Yok %63

    Örneğin, bir Tesla Model 3'te ısı pompası varsa, soğuk havalarda menzil kaybı yüzde 13 seviyesinde oluyor, ısı pompası olmayan aynı modelde bu oran yüzde 21’e kadar çıkıyor.

    Ortalama olarak, ısı pompalı araçlar dondurucu sıcaklıklarda ideal koşullardaki menzillerinin yüzde 83’ünü korurken, bu oran ısı pompası olmayan araçlarda yüzde 75’e kadar düşüyor.

    Soğuk havalarda en kötü performansı gösteren elektrikli araç Volkswagen ID.4 oldu. En iyi performansı ise Tesla Model X gösterdi.

    Bu arada Kia EV6 gibi ısı pompası olan bir araçta da menzil kaybı yüzde 20’leri görüyor. Bu da sadece donanımın değil, batarya yönetim sistemlerinin de önemli olduğuna işaret ediyor.

    Soğuk hava neden menzili etkiliyor?

    Tüm araçlar gibi, elektrikli araçlar da soğuk havalarda verimlilik kaybı yaşıyor. İçten yanmalı motorlu araçlarda, soğuk hava daha yoğun olduğu için yakıt tüketimi artıyor. Elektrikli araçlarda ise durum biraz farklı. Elektrikli araçların iç mekanını ısıtmak için pil enerjisi kullanılıyor çünkü içten yanmalı motorlarda olduğu gibi “atık ısı” yok. Bununla birlikte, düşük sıcaklıklar bataryanın kimyasını etkileyerek şarj sürelerini uzatıyor ve güç seviyesini düşürüyor.

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    L
    lordoftheorg 4 saat önce

    Keşke bunu yapacaklarına 2 heykel yapsalardı

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