Elektrikli araçlar kışın ne kadar menzil kaybediyor? İşte sonuçlar

En çok etkilenen ve en az etkilenen modeller
ABD merkezli Recurrent tarafından yapılan ve 18.000’den fazla elektrikli aracın verilerini inceleyen araştırma, dondurucu hava koşullarında elektrikli araçların performansını ortaya koyuyor. Araştırma, ısı pompası kullanan araçların, geleneksel ısıtma sistemine sahip araçlara kıyasla yüzde 10 daha az menzil kaybı yaşadığını gösteriyor.
|Model
|Isı Pompası
|Soğuk hava menzili
|Tesla Model X
|Var
|%89
|Tesla Model S
|Var
|%88
|Audi e-tron
|Var
|%87
|Tesla Model 3
|Var
|%87
|Tesla Model Y
|Var
|%86
|Hyundai Ioniq 5
|Var
|%85
|Hyundai Kona
|Var
|%84
|Rivian R1S
|Yok
|%83
|BMW iX
|Var
|%83
|Nissan Ariya
|Var
|%83
|Kia EV9
|Var
|%82
|Rivian R1T
|Yok
|%81
|Kia EV6
|Var
|%80
|Tesla Model 3
|Yok
|%79
|Nissan Leaf
|Yok
|%78
|Tesla Model S
|Yok
|%77
|Ford F-150 Lightning
|Yok
|%74
|Chevrolet Equinox EV
|Var
|%74
|Cadillac Lyriq
|Var
|%72
|Chevrolet Bolt
|Yok
|%69
|Ford Mustang Mach-E
|Yok
|%86
|Volkswagen ID.4
|Yok
|%63
Örneğin, bir Tesla Model 3'te ısı pompası varsa, soğuk havalarda menzil kaybı yüzde 13 seviyesinde oluyor, ısı pompası olmayan aynı modelde bu oran yüzde 21’e kadar çıkıyor.
Ortalama olarak, ısı pompalı araçlar dondurucu sıcaklıklarda ideal koşullardaki menzillerinin yüzde 83’ünü korurken, bu oran ısı pompası olmayan araçlarda yüzde 75’e kadar düşüyor.
Soğuk havalarda en kötü performansı gösteren elektrikli araç Volkswagen ID.4 oldu. En iyi performansı ise Tesla Model X gösterdi.
Bu arada Kia EV6 gibi ısı pompası olan bir araçta da menzil kaybı yüzde 20’leri görüyor. Bu da sadece donanımın değil, batarya yönetim sistemlerinin de önemli olduğuna işaret ediyor.
Soğuk hava neden menzili etkiliyor?
Tüm araçlar gibi, elektrikli araçlar da soğuk havalarda verimlilik kaybı yaşıyor. İçten yanmalı motorlu araçlarda, soğuk hava daha yoğun olduğu için yakıt tüketimi artıyor. Elektrikli araçlarda ise durum biraz farklı. Elektrikli araçların iç mekanını ısıtmak için pil enerjisi kullanılıyor çünkü içten yanmalı motorlarda olduğu gibi “atık ısı” yok. Bununla birlikte, düşük sıcaklıklar bataryanın kimyasını etkileyerek şarj sürelerini uzatıyor ve güç seviyesini düşürüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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