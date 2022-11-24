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    On gündür bu ürkütücü video tartışılıyor: Bu koyunlar neden dönüyor?

    İnternette, 10 günden fazla bir süredir daireler çizerek yürüyen koyunların garip davranışları tartışılıyor. Bilim insanlarına göre bu fenomenin farklı nedenleri var.
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    On gündür bu video tartışılıyor: Bu koyunlar neden dönüyor Tam Boyutta Gör
    Çin'in kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde bir çiftçi hayvanlarında alışılmadık bir davranışa tanık oldu: Bir grup koyun daireler çizerek yürümeye başladı ve 12 gün boyunca durmadı. Koyunların hala döndükleri belirtiliyor.

    Koyun olmak, kalabalığı körü körüne takip etmek olarak açıklansa da bir koyun gerçekten de bütün bir sürüyü günlerce durmaksızın bir çemberin içinde takip eder mi? Bu, internetin yaklaşık bir haftadır üzerinde kafa yorduğu ve çözmenin beklediğinizden daha zor olduğu bir gizem.

    Karıncaların ölüm sarmalına benziyor

    16 Kasım'da Çin devleti tarafından yönetilen People's Daily adlı bir haber kaynağı, Twitter'da Çin'in İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde düzinelerce koyunun dar, neredeyse mükemmel eşmerkezli daireler çizerek dolaştığı ürkütücü bir video paylaştı. Video yayınlandığında, sürü 10 günden fazla bir süredir bu şekli takip ediyordu ve bu durum çiftlik sahiplerini korkutuyordu.

    İnternetteki bazı kişiler koyunların karıncaların bazen yaptığı gibi bir ölüm sarmalına girdiğini öne sürdü. Diğerleri ise bu geviş getiren hayvanların çemberleme hastalığından muzdarip olduğunu öne sürdüler. Bu hastalığa, hayvanın beyninin bir tarafını enfekte edebilen ve etkilenen tarafa doğru bir eğilime neden olan toprak bakterileri neden olmakta. Ancak genellikle, bir çemberleme hastalığı salgınında koyunların yalnızca yüzde birkaçı etkilenir ve kendi çemberleme modellerini takip ederek birkaç gün sonra ölme eğilimindedirler.

    Koyunların hâlâ döndüğü bildirildi

    Medya kuruluşları hayvanların bunu 12 gün boyunca aralıksız yaptığını bildirirken, koyunların bu süre zarfında nasıl yedikleri, içtikleri veya rahatladıklarıyla ilgili herhangi bir ayrıntıya yer verilmedi. Bilindiği kadarıyla bu duruma hala devam ediyorlar.

    Avustralya'nın Armidale kentindeki New England Üniversitesi'nde hayvancılık uzmanı olan Emma Doyle, Avustralya Yayın Kurumu'ndan (ABC) Nick Kilvert'e verdiği demeçte, "Olaya bakar bakmaz, koyunların böyle davrandığını hiç görmediğimi düşündüm. Biraz tehlikeli görünüyor. İçeri girmelerini engellemek için ortaya bir şey koymuşlar gibi görünüyor." dedi.

    On gündür bu video tartışılıyor: Bu koyunlar neden dönüyor Tam Boyutta Gör
    Ancak zaman zaman diğer yayın organları tarafından paylaşılan koyun görüntülerinde, çemberin ortasında donmuş gibi duran koyunlar olduğu görülüyor.

    Zoochosis sendromu olabilir

    İngiltere'deki Hartpury Üniversitesi'nde ziraat bilimci olan Matt Bell, bu gizemin bir aldatmaca olduğunu düşünmüyor. Newsweek'ten Robyn White'a verdiği demeçte, koyunların uzun süre bir ağılda kapalı kaldıktan sonra, hayal kırıklığına uğrayabileceklerini ve bir daire içinde volta atmaya başlayabileceklerini söyledi.

    On gündür bu video tartışılıyor: Bu koyunlar neden dönüyor Tam Boyutta Gör
    Bu, esaret altında tutulan vahşi hayvanlarda, özellikle de büyük kedilerde görülen yaygın bir semptom. Zoochosis olarak bilinir ve herhangi bir amaca hizmet etmiyor gibi görünen tekrarlayan davranışlara yol açabilir. Bir hayvan bu şekilde davranmaya başladığında, garip bir bulaşıcı hastalık gibi yayılabilir.

    Bell, "Sonra diğer koyunlar da sürü hayvanı oldukları için onlara katılır ve bağ kurar ya da arkadaşlarına katılırlar." diye açıklıyor.

    Gizem devam ediyor

    UK Metro'ya göre, İç Moğolistan'daki koyunların sahibi günler geçtikçe halkaya daha fazla koyunun katıldığını fark etti. Bu da Bell'in açıklamasını destekliyor. Haberlere göre, aynı arazideki başka hiçbir koyun sürüsü bu şekilde davranmıyordu. Sadece bu grup vardı.

    İç Moğolistan'da daire çizen sürünün neden böyle davrandığını ortaya koyan kesin bir açıklama ise henüz gelmiş değil.

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    Amazon'un yapay zekalı depo robotu: Sparrow

    S
    Sumo00 1 gün önce

    makine öğrenmesi yapay zeka konusunun alt başlığı

    M
    mito13 2 gün önce

    yapay zeka değil.makine öğrenmesi.

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    çin, koyun ve
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