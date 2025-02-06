Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Çin, Apple'a soruşturma açmayı planlıyor: Peki şimdi ne olacak?

    Çin’in SAMR kurumu, Apple’ın App Store politikalarına yönelik rekabet soruşturması başlatmaya hazırlanıyor. İnceleme, yine komisyon ve üçüncü taraf ödeme kısıtlamalarına odaklanacak.
    Çin'den Apple'a soruşturma kararı: Peki şimdi ne olacak? Tam Boyutta Gör
    Çin'in Devlet Piyasa Düzenleme İdaresi (SAMR), Apple'ın App Store politikalarına yönelik kapsamlı bir rekabet soruşturması başlatmaya hazırlanıyor. Daha önce App Store'un ücret yapısı, bir çok kez gündeme taşınmıştı. Yeni karar ise, ABD'nin Çin menşeli ürünlere uyguladığı ticaret kısıtlamalarına yanıt olabilir.

    Çin'den ticaret kısıtlamalarına misilleme

    Soruşturmanın odak noktalarından biri, Apple'ın uygulama içi satın alımlarda aldığı %30’luk komisyon olacak. Ayrıca, üçüncü taraf ödeme sistemlerine ve alternatif uygulama mağazalarına yönelik kısıtlamalar da incelenecek. Keza Çinli geliştiriciler Tencent ve ByteDance, uzun süredir Apple'ın App Store politikalarına eleştiriler yöneltiyor ve bu politikaların yerel rekabeti ve tüketicileri olumsuz etkilediğini savunuyor.

    SAMR, Apple’a yönelik resmi bir inceleme başlattığını henüz doğrulamadı. Ancak kısa süre önce Google'a karşı tam ölçekli bir anti-tekel davası açıldığını söyleyelim. Benzer şekilde, Nvidia da Aralık ayında Çin'de bir tekel soruşturmasına tabi tutulmuştu.

    Apple, son dönemde Avrupa'da Dijital Piyasalar Yasası (DMA) ile uyumlu hale gelmek için App Store politikalarında bazı değişiklikler yapmış, komisyon ücretlerini ikiye ayırarak geliştiricilere daha fazla esneklik sağlamıştı. Ancak Çin'de başlatılması beklenen soruşturmanın, şirketin küresel iş modelini daha geniş ölçekte gözden geçirmesine yol açabileceği düşünülüyor.

    Çin pazarı, Apple için büyük bir öneme sahip olduğundan, bu tür düzenleyici baskılar şirketin uygulama mağazası politikalarında yeni değişikliklere gitmesine neden olabilir.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Tayfun balistik füzesi hedefi başarı ile vurdu

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    selectra kilo aldırır mı range rover 2.0 motor sorunu klorlu su içilir mi en iyi çelik subap markası mitsubishi fe 711 özellikleri

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A55 5G
    Samsung Galaxy A55 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Apple M3 Max MacBook Pro
    Apple M3 Max MacBook Pro
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum