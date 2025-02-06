Çin, Apple'a soruşturma açmayı planlıyor: Peki şimdi ne olacak?

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Tam Boyutta Gör Çin'in Devlet Piyasa Düzenleme İdaresi (SAMR), Apple'ın App Store politikalarına yönelik kapsamlı bir rekabet soruşturması başlatmaya hazırlanıyor. Daha önce App Store'un ücret yapısı, bir çok kez gündeme taşınmıştı. Yeni karar ise, ABD'nin Çin menşeli ürünlere uyguladığı ticaret kısıtlamalarına yanıt olabilir.

Çin'den ticaret kısıtlamalarına misilleme

Soruşturmanın odak noktalarından biri, Apple'ın uygulama içi satın alımlarda aldığı %30’luk komisyon olacak. Ayrıca, üçüncü taraf ödeme sistemlerine ve alternatif uygulama mağazalarına yönelik kısıtlamalar da incelenecek. Keza Çinli geliştiriciler Tencent ve ByteDance, uzun süredir Apple'ın App Store politikalarına eleştiriler yöneltiyor ve bu politikaların yerel rekabeti ve tüketicileri olumsuz etkilediğini savunuyor.

SAMR, Apple’a yönelik resmi bir inceleme başlattığını henüz doğrulamadı. Ancak kısa süre önce Google'a karşı tam ölçekli bir anti-tekel davası açıldığını söyleyelim. Benzer şekilde, Nvidia da Aralık ayında Çin'de bir tekel soruşturmasına tabi tutulmuştu.

Apple, son dönemde Avrupa'da Dijital Piyasalar Yasası (DMA) ile uyumlu hale gelmek için App Store politikalarında bazı değişiklikler yapmış, komisyon ücretlerini ikiye ayırarak geliştiricilere daha fazla esneklik sağlamıştı. Ancak Çin'de başlatılması beklenen soruşturmanın, şirketin küresel iş modelini daha geniş ölçekte gözden geçirmesine yol açabileceği düşünülüyor.

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Çin pazarı, Apple için büyük bir öneme sahip olduğundan, bu tür düzenleyici baskılar şirketin uygulama mağazası politikalarında yeni değişikliklere gitmesine neden olabilir.

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