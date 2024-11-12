TSMC'den sonra Samsung da Çin'e 7nm ve altı çip satışını durduruyor

Economic Daily News, Samsung'un müşterilerini son yasakla ilgili olarak bilgilendirdiğini ancak Koreli devin son gelişme hakkında yorum yapmayı reddettiğini bildirdi.
Samsung, son yıllarda gelişmiş çiplerin üretimi konusunda büyük sıkıntılar yaşıyor. Özellikle 3nm GAA sürecinde verimliliği arttırmakta zorlanan ve sipariş alamayan şirket için ABD'nin son yasağı ağır bir darbe vurabilir. Raporda Samsung'un Çinli müşterileri listesinden tamamen çıkarmanın şirkete olan maliyeti belirtilmiyor.
Tek alternatif SMIC
ABD'nin son hamlelerinden sonra Çin'li şirketler için 7nm ve altı düğümlerde tek alternatif, Çin'in en büyük yarı iletken dökümcü şirketi olan SMIC. Ancak son teknoloji EUV makinelerine sahip olmayan ve eski DUV ekipmanlarıyla üretim yapan SMIC, hem kapasite hem de ileri üretim süreçleri anlamında geride kalıyor. Dolayısıyla Çinli şirketleri zorlu bir gelecek bekliyor.
Tabi bu yaptırımlar, Çin'i kendi çip üretim ekipmanları ve tedarik zincirini kurmaya itmesi açısında uzun vadede ülkeye fayda sağlayabilir. Ancak kısa vadede, yapay zeka yarışında Çinli şirketlerin zorlanacağı aşikar.Kaynakça https://udn.com/news/story/7240/8353381 https://wccftech.com/after-tsmc-samsung-barred-from-supplying-china-companies-with-7nm-and-below-chip-shipments/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir