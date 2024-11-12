TSMC'den sonra Samsung da Çin'e 7nm ve altı çip satışını durduruyor

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Tam Boyutta Gör ABD, Çin'e uyguladığı çip kısıtlamalarının kapsamını her geçen gün genişletiyor. Geçtiğimiz gün ABD'nin TSMC'ye, yapay zeka ve GPU alanında çözümler geliştiren Çinli şirketler için 7nm ve altı çip sevkiyatını durdurma emrinden sonra, şimdi de aynı emrin Samsung için verildiği bildirildi. Dökümhane işinde sıkıntılar yaşayan Samsung için bu karar, daha büyük zorlukların habercisi olabilir.

Economic Daily News, Samsung'un müşterilerini son yasakla ilgili olarak bilgilendirdiğini ancak Koreli devin son gelişme hakkında yorum yapmayı reddettiğini bildirdi.

Samsung, son yıllarda gelişmiş çiplerin üretimi konusunda büyük sıkıntılar yaşıyor. Özellikle 3nm GAA sürecinde verimliliği arttırmakta zorlanan ve sipariş alamayan şirket için ABD'nin son yasağı ağır bir darbe vurabilir. Raporda Samsung'un Çinli müşterileri listesinden tamamen çıkarmanın şirkete olan maliyeti belirtilmiyor.

TSMC, Çin'e 7nm ve altı çip tedarikini durduruyor 3 gün önce eklendi

Tek alternatif SMIC

ABD'nin son hamlelerinden sonra Çin'li şirketler için 7nm ve altı düğümlerde tek alternatif, Çin'in en büyük yarı iletken dökümcü şirketi olan SMIC. Ancak son teknoloji EUV makinelerine sahip olmayan ve eski DUV ekipmanlarıyla üretim yapan SMIC, hem kapasite hem de ileri üretim süreçleri anlamında geride kalıyor. Dolayısıyla Çinli şirketleri zorlu bir gelecek bekliyor.

Tabi bu yaptırımlar, Çin'i kendi çip üretim ekipmanları ve tedarik zincirini kurmaya itmesi açısında uzun vadede ülkeye fayda sağlayabilir. Ancak kısa vadede, yapay zeka yarışında Çinli şirketlerin zorlanacağı aşikar.

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TSMC'den sonra Samsung da Çin'e 7nm altı çip satışını durduruyor