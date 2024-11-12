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    Anlık Bildirim

    TSMC'den sonra Samsung da Çin'e 7nm ve altı çip satışını durduruyor

    Geçtiğimiz gün ABD'nin TSMC'ye, Çinli şirketler için 7nm ve altı çip sevkiyatını durdurma emrinden sonra, şimdi de aynı emrin Samsung için verildiği bildirildi. Karar, Samsung'a büyük darbe vurabilir.
    TSMC'den sonra Samsung da Çin'e 7nm altı çip satışını durduruyor Tam Boyutta Gör
    ABD, Çin'e uyguladığı çip kısıtlamalarının kapsamını her geçen gün genişletiyor. Geçtiğimiz gün ABD'nin TSMC'ye, yapay zeka ve GPU alanında çözümler geliştiren Çinli şirketler için 7nm ve altı çip sevkiyatını durdurma emrinden sonra, şimdi de aynı emrin Samsung için verildiği bildirildi. Dökümhane işinde sıkıntılar yaşayan Samsung için bu karar, daha büyük zorlukların habercisi olabilir.

    Economic Daily News, Samsung'un müşterilerini son yasakla ilgili olarak bilgilendirdiğini ancak Koreli devin son gelişme hakkında yorum yapmayı reddettiğini bildirdi. 

    Samsung, son yıllarda gelişmiş çiplerin üretimi konusunda büyük sıkıntılar yaşıyor. Özellikle 3nm GAA sürecinde verimliliği arttırmakta zorlanan ve sipariş alamayan şirket için ABD'nin son yasağı ağır bir darbe vurabilir. Raporda Samsung'un Çinli müşterileri listesinden tamamen çıkarmanın şirkete olan maliyeti belirtilmiyor.

    Tek alternatif SMIC

    ABD'nin son hamlelerinden sonra Çin'li şirketler için 7nm ve altı düğümlerde tek alternatif, Çin'in en büyük yarı iletken dökümcü şirketi olan SMIC. Ancak son teknoloji EUV makinelerine sahip olmayan ve eski DUV ekipmanlarıyla üretim yapan SMIC, hem kapasite hem de ileri üretim süreçleri anlamında geride kalıyor. Dolayısıyla Çinli şirketleri zorlu bir gelecek bekliyor.

    Tabi bu yaptırımlar, Çin'i kendi çip üretim ekipmanları ve tedarik zincirini kurmaya itmesi açısında uzun vadede ülkeye fayda sağlayabilir. Ancak kısa vadede, yapay zeka yarışında Çinli şirketlerin zorlanacağı aşikar.

    Kaynakça https://udn.com/news/story/7240/8353381 https://wccftech.com/after-tsmc-samsung-barred-from-supplying-china-companies-with-7nm-and-below-chip-shipments/
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    E
    E_Y_B_H_P_T 8 saat önce

    Kanser oldum aynı şeyi izlemekten. Destek konusuna destek olun: https://forum.donanimhaber.com/masaustu-modunda-ana-sayfada-cikan-degismeyen-video--159952990

    K
    ka.selcuk 1 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

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    Kagansiii 1 hafta önce

    Hawli

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    Sempron 3200 2 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 3 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 3 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

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    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 2 ay önce

    çöp

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    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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