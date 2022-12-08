Çinli marka Voyah, yeni elektrikli sedan modelinin tasarımını gösterdi

Eğer bu model ismi size karışık geldiyse haklısınız fakat Zhuiguang ismi Çin pazarı içi belirlenmiş. Bazı markalar yerel pazar için ayrı, küresel pazar için ayrı isimler belirliyor. Örneğin; ülkemizde de satışa sunulması planlanan MG 4'ün isminin Çin'de MG Mulan olması gibi. Voyah Zhuiguang'ın küresel ismini de diğer pek çok detay gibi 15 Aralık'taki tanıtımda öğrenmemiz mümkün.
Voyah Zhuiguang'ın dış tasarımında yuvarlak hatlar kullanılmış. Uzun ön kaputun ucunda ince LED aydınlatmalar, onları bağlayan siyah panel ve merkezdeki marka logosu ile güzel bir bütünlük sağlanmış. Tamponda ise dikey hava girişleri ve onları saran iki renkli detaylar otomobile sportif bir karakter kazandırmış.
Voyah Zhuiguang, "ESSA+SOA" gibi karışık bir kısaltması olan yeni platform üzerine yükseliyor. ESSA kısaltması "Electric, Smart, Secure ve Architecture" kelimelerini temsil ediyor. Markanın belirttiğine göre yüksek elektrikli sürüş verimliliği sunan; tamamen elektrikli, hibrit ve hidrojenli güç aktarma organları ile uyumlu olan bir platform. İki elektrik motoruyla dört tekerlekten çekiş sistemine imkan vermesi, iki aksta da bağımsız süspansiyon sunması ve 10 dakika şarjla 230 km menzil kazandırması, platformun öne çıkan özellikleri.
Voyah Zhuiguang'ın iç mekanını ve diğer özelliklerini 15 Aralık'taki tanıtımda öğrenebileceğiz.
türkiyede işe yarardı ama bu fiatla asla yaramaz 3-5 zengin alır hepsi bu
Tasarım olarak Mercedes EQXX'e ciddi bir benzerlik söz konusu
.mercedes ne alaka dh misafirlerinde IQ düşüklüğü arttı tabi sadece makarna...
Mercedes'in yerinde olsam bu markaya dava açarım