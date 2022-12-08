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    Çinli marka Voyah, yeni elektrikli sedan modelinin tasarımını gösterdi

    Dongfeng Motor'un elektrikli otomobil markası Voyah, üçüncü modelini tanıtmaya hazırlanıyor. Çin'deki ismi Zhuiguang olarak açıklanan lüks elektrikli sedanın 15 Aralık'ta tanıtılacağı açıklandı.
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    Çin'den bir elektrikli sedan daha geliyor: Voyah Zhuiguang Tam Boyutta Gör
    Bir Çinli otomobil daha elektrikli araç dünyasına adım atmaya hazırlanıyor. Voyah isimli marka, Zhuiguang adını verdiği yeni elektrikli sedan modelinin tanıtımı için 15 Aralık 2022 tarihini işaret etti. Voyah Zhuiguang, satışa sunulduğunda NIO ET7 gibi modellerle rekabet edecek.

    Eğer bu model ismi size karışık geldiyse haklısınız fakat Zhuiguang ismi Çin pazarı içi belirlenmiş. Bazı markalar yerel pazar için ayrı, küresel pazar için ayrı isimler belirliyor. Örneğin; ülkemizde de satışa sunulması planlanan MG 4'ün isminin Çin'de MG Mulan olması gibi. Voyah Zhuiguang'ın küresel ismini de diğer pek çok detay gibi 15 Aralık'taki tanıtımda öğrenmemiz mümkün.

    Çin'den bir elektrikli sedan daha geliyor: Voyah Zhuiguang Tam Boyutta Gör
    Otomobilin özelliklerine geçmeden önce bir de markadan kısaca bahsedelim. Voyah, Dongfeng Motor çatısı altında kurulan bir lüks "NEV" markası. NEV kısaltması Çin'de yaygın bir şekilde kullanılıyor ve PHEV yani şarj edilebilir hibrit, %100 elektrikli veya hidrojenle çalışan araçları temsil ediyor. Markanın şu anda Free ve Dreamer isimli iki modeli bulunuyor. Haberimize konu olan elektrikli sedan ise 2023'ün ilk çeyreğinde üçüncü model olarak piyasaya sürülecek.

    Voyah Zhuiguang'ın dış tasarımında yuvarlak hatlar kullanılmış. Uzun ön kaputun ucunda ince LED aydınlatmalar, onları bağlayan siyah panel ve merkezdeki marka logosu ile güzel bir bütünlük sağlanmış. Tamponda ise dikey hava girişleri ve onları saran iki renkli detaylar otomobile sportif bir karakter kazandırmış.

    Çin'den bir elektrikli sedan daha geliyor: Voyah Zhuiguang Tam Boyutta Gör
    Profilden baktığımızda otomobilin dört kapılı coupe benzeri bir silüete sahip olduğunu görmekteyiz. %100 elektrikli otomobil olmasına rağmen ön-arka çıkıntılar hayli fazla. Temel aldığı platformun hibrit sistemlerle uyumlu olmasının bunda payı olabilir. Bu alanda aerodinamik jant tasarımı, gizli kapı kolları ve camları saran krom detaylar dikkat çekerken arka tarafta boydan boya uzanan LED stoplar ve aktif spoyler bulunuyor.

    Voyah Zhuiguang, "ESSA+SOA" gibi karışık bir kısaltması olan yeni platform üzerine yükseliyor. ESSA kısaltması "Electric, Smart, Secure ve Architecture" kelimelerini temsil ediyor. Markanın belirttiğine göre yüksek elektrikli sürüş verimliliği sunan; tamamen elektrikli, hibrit ve hidrojenli güç aktarma organları ile uyumlu olan bir platform. İki elektrik motoruyla dört tekerlekten çekiş sistemine imkan vermesi, iki aksta da bağımsız süspansiyon sunması ve 10 dakika şarjla 230 km menzil kazandırması, platformun öne çıkan özellikleri.

    Çin'den bir elektrikli sedan daha geliyor: Voyah Zhuiguang Tam Boyutta Gör
    Elektrikli sedan; 5088 mm uzunluğa, 1970 mm genişliğe, 1515 mm yüksekliğe ve 3000 mm aks mesafesine sahip. Söz konusu modelde dört tekerlekten çekiş sağlayan iki elektrik motoru var. Bu sayede güç seçenekleri 510 beygire kadar çıkıyor. Son hız ise menzil kaygısı nedeniyle 210 km/s ile sınırlandırılmış.

    Voyah Zhuiguang'ın iç mekanını ve diğer özelliklerini 15 Aralık'taki tanıtımda öğrenebileceğiz. 

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    Güneş enerjili otomobil seri üretime girdi

    K
    kaptan5656 2 gün önce

    türkiyede işe yarardı ama bu fiatla asla yaramaz 3-5 zengin alır hepsi bu

    D
    darthserratus 2 gün önce

    Tasarım olarak Mercedes EQXX'e ciddi bir benzerlik söz konusu

    Profil resmi
    ugah6aiw 3 gün önce

    .mercedes ne alaka dh misafirlerinde IQ düşüklüğü arttı tabi sadece makarna...

    D
    DH Misafiri 3 gün önce

    Mercedes'in yerinde olsam bu markaya dava açarım

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