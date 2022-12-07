Togg, kazandıran ve eğlendiren mobil uygulaması Trumore'u duyurdu

Togg, "Kazan, Gez, Eğlen ve Geliştir" mottosuyla tanıttığı Trumore mobil uygulaması ile ilgili "Trumore ile mobilite deneyimini yeniden tanımlıyoruz. Kullanıcılar için kazandıran, gezdiren, eğlendiren ve iş birlikleriyle sürekli gelişen bir platform olarak tasarladığımız Trumore, kişiselleştirilmiş, akıllı, empatik ve kesintisiz bir kullanıcı deneyimi sağlayacak" açıklamasında bulundu.
Yukarıda da belirttiğimiz gibi uygulama genel olarak dört başlık altında toplanıyor:
- Kazan (Earn): Kesintisiz ödeme ve ödüllendirme deneyimleri sunan Fintek çözümleri
- Gez (Go): Kişiselleştirilmiş lokasyon bazlı akıllı hizmetler
- Eğlen (Play): Gündelik hayatı oyunlaştırma yoluyla daha kolay ve keyifli hale getiren akıllı yaşam hizmetleri
- Geliştir (Scale): İş birlikleriyle sürekli gelişen ekosistem, kesintisiz ve entegre kullanıcı deneyimi
Bu başlıklar Togg kullanıcıları için pek çok alanda kesintisiz bir deneyim sunacak. Örneğin; kullanım bazlı sigorta servisleri, araç içi ve mobil oyun uygulamaları ve akıllı yaşam çözümleri gibi servisler "Eğlen" başlığı altında toplanacak. "Kazan" kısmında ise e-cüzdan ile araç içi ödeme ve mobil ödeme yapabilmenin yanı sıra dijital varlık cüzdanı oluşturmak mümkün olacak.
Gez bölümünde ise adından da anlaşılabileceği üzere yolculuk deneyimi üzerine servisler sunulacak. Karma yol rotası oluşturma, menzil hesaplayıcı, karbon salımı hesaplayıcı, yol ücreti hesaplayıcı ve elektrik tüketimi hesaplayıcı gibi hizmetlerden faydalanılabilecek.
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türkiyede işe yarardı ama bu fiatla asla yaramaz 3-5 zengin alır hepsi bu
Tasarım olarak Mercedes EQXX'e ciddi bir benzerlik söz konusu
.mercedes ne alaka dh misafirlerinde IQ düşüklüğü arttı tabi sadece makarna...
Mercedes'in yerinde olsam bu markaya dava açarım