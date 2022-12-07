Togg, kazandıran ve eğlendiren mobil uygulaması Trumore'u duyurdu

Tam Boyutta Gör Togg, bir yandan %100 elektrikli C-SUV modelini piyasaya sürmeye hazırlanırken diğer yandan ürün gamını destekleyecek ekosistemi oluşturmaya devam ediyor. Şirket bu kez "Trumore" adını verdiği yeni mobil uygulaması ile karşımızda. Arkasında oldukça kapsamlı bir çalışma barındıran mobil uygulama yakında AppStore, Google Play ve AppGallery'de yayınlanacak.

Togg, "Kazan, Gez, Eğlen ve Geliştir" mottosuyla tanıttığı Trumore mobil uygulaması ile ilgili "Trumore ile mobilite deneyimini yeniden tanımlıyoruz. Kullanıcılar için kazandıran, gezdiren, eğlendiren ve iş birlikleriyle sürekli gelişen bir platform olarak tasarladığımız Trumore, kişiselleştirilmiş, akıllı, empatik ve kesintisiz bir kullanıcı deneyimi sağlayacak" açıklamasında bulundu.

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Yukarıda da belirttiğimiz gibi uygulama genel olarak dört başlık altında toplanıyor:

Kazan (Earn): Kesintisiz ödeme ve ödüllendirme deneyimleri sunan Fintek çözümleri

Gez (Go): Kişiselleştirilmiş lokasyon bazlı akıllı hizmetler

Eğlen (Play): Gündelik hayatı oyunlaştırma yoluyla daha kolay ve keyifli hale getiren akıllı yaşam hizmetleri

Geliştir (Scale): İş birlikleriyle sürekli gelişen ekosistem, kesintisiz ve entegre kullanıcı deneyimi

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Bu başlıklar Togg kullanıcıları için pek çok alanda kesintisiz bir deneyim sunacak. Örneğin; kullanım bazlı sigorta servisleri, araç içi ve mobil oyun uygulamaları ve akıllı yaşam çözümleri gibi servisler "Eğlen" başlığı altında toplanacak. "Kazan" kısmında ise e-cüzdan ile araç içi ödeme ve mobil ödeme yapabilmenin yanı sıra dijital varlık cüzdanı oluşturmak mümkün olacak.

Tam Boyutta Gör Ayrıca puan ve NFT gibi çeşitli ödül programları da bu başlık altında yer alacak. Ayrıca kullanıcılar, oluşturulan rotaya ve mevcut yolculuk şartlarına göre kişiye ve yolculuğua özel olarak oluşturulan dijital magnetleri de envanterine ekleyebilecek.

Gez bölümünde ise adından da anlaşılabileceği üzere yolculuk deneyimi üzerine servisler sunulacak. Karma yol rotası oluşturma, menzil hesaplayıcı, karbon salımı hesaplayıcı, yol ücreti hesaplayıcı ve elektrik tüketimi hesaplayıcı gibi hizmetlerden faydalanılabilecek.

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Togg, kazandıran ve eğlendiren mobil uygulaması Trumore'u duyurdu