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    Togg, kazandıran ve eğlendiren mobil uygulaması Trumore'u duyurdu

    Togg'un araç içi ödeme ve oyun hizmetleri, akıllı sigorta hizmetleri ve ödüllendirme deneyimleri gibi pek çok fonksiyonu barındıran yeni uygulaması Trumore çok yakında yayınlanacak.
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    Togg, kazandıran ve eğlendiren mobil uygulaması Trumore'u duyurdu Tam Boyutta Gör
    Togg, bir yandan %100 elektrikli C-SUV modelini piyasaya sürmeye hazırlanırken diğer yandan ürün gamını destekleyecek ekosistemi oluşturmaya devam ediyor. Şirket bu kez "Trumore" adını verdiği yeni mobil uygulaması ile karşımızda. Arkasında oldukça kapsamlı bir çalışma barındıran mobil uygulama yakında AppStore, Google Play ve AppGallery'de yayınlanacak.

    Togg, "Kazan, Gez, Eğlen ve Geliştir" mottosuyla tanıttığı Trumore mobil uygulaması ile ilgili "Trumore ile mobilite deneyimini yeniden tanımlıyoruz. Kullanıcılar için kazandıran, gezdiren, eğlendiren ve iş birlikleriyle sürekli gelişen bir platform olarak tasarladığımız Trumore, kişiselleştirilmiş, akıllı, empatik ve kesintisiz bir kullanıcı deneyimi sağlayacak" açıklamasında bulundu.

    Togg, kazandıran ve eğlendiren mobil uygulaması Trumore'u duyurdu Tam Boyutta Gör

    Yukarıda da belirttiğimiz gibi uygulama genel olarak dört başlık altında toplanıyor:

    • Kazan (Earn): Kesintisiz ödeme ve ödüllendirme deneyimleri sunan Fintek çözümleri
    • Gez (Go): Kişiselleştirilmiş lokasyon bazlı akıllı hizmetler
    • Eğlen (Play): Gündelik hayatı oyunlaştırma yoluyla daha kolay ve keyifli hale getiren akıllı yaşam hizmetleri
    • Geliştir (Scale): İş birlikleriyle sürekli gelişen ekosistem, kesintisiz ve entegre kullanıcı deneyimi

    Bu başlıklar Togg kullanıcıları için pek çok alanda kesintisiz bir deneyim sunacak. Örneğin; kullanım bazlı sigorta servisleri, araç içi ve mobil oyun uygulamaları ve akıllı yaşam çözümleri gibi servisler "Eğlen" başlığı altında toplanacak. "Kazan" kısmında ise e-cüzdan ile araç içi ödeme ve mobil ödeme yapabilmenin yanı sıra dijital varlık cüzdanı oluşturmak mümkün olacak.

    Togg, kazandıran ve eğlendiren mobil uygulaması Trumore'u duyurdu Tam Boyutta Gör
    Ayrıca puan ve NFT gibi çeşitli ödül programları da bu başlık altında yer alacak. Ayrıca kullanıcılar, oluşturulan rotaya ve mevcut yolculuk şartlarına göre kişiye ve yolculuğua özel olarak oluşturulan dijital magnetleri de envanterine ekleyebilecek.

    Gez bölümünde ise adından da anlaşılabileceği üzere yolculuk deneyimi üzerine servisler sunulacak. Karma yol rotası oluşturma, menzil hesaplayıcı, karbon salımı hesaplayıcı, yol ücreti hesaplayıcı ve elektrik tüketimi hesaplayıcı gibi hizmetlerden faydalanılabilecek.

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    Güneş enerjili otomobil seri üretime girdi

    K
    kaptan5656 2 gün önce

    türkiyede işe yarardı ama bu fiatla asla yaramaz 3-5 zengin alır hepsi bu

    D
    darthserratus 2 gün önce

    Tasarım olarak Mercedes EQXX'e ciddi bir benzerlik söz konusu

    Profil resmi
    ugah6aiw 2 gün önce

    .mercedes ne alaka dh misafirlerinde IQ düşüklüğü arttı tabi sadece makarna...

    D
    DH Misafiri 2 gün önce

    Mercedes'in yerinde olsam bu markaya dava açarım

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