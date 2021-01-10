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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Çinli üretici NIO, ilk elektrikli sedan modeli ET7'yi tanıttı

    NIO ET7, tamamen otonom sürüşe hazır olmasıyla dikkat çekiyor. Öyle ki Çinli şirket ET7'deki otonom sürüş sisteminin Tesla'nın kullandığı sistemden çok daha gelişmiş olduğunu iddia ediyor.
    16 sa.
    1,4b
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    Otomobil Teknolojileri
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    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Çinli üretici NIO, ilk elektrikli sedan modeli ET7'yi tanıttı
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    Dünyanın en büyük elektrikli araç pazarı konumundaki Çin'de haliyle bu alana yönelik ürünler ortaya koyan pek çok marka mevcut. Bu markaların dünya çapında en çok tanınanlarından biri olan NIO, yeni elektrikli sedan modelini görücüye çıkardı.

    Şirketin 'NIO Day' etkinliğinde tanıtılan elektrikli sedanın ismi NIO ET7 olarak açıklandı. Çinli markanın en yeni teknolojileriyle donatılan ET7'de 'heartbeat lights' adı verilen boydan boya uzanan stoplar, lamine camdan oluşan panoramik cam tavan, ısıtma, havalandırma ve masaj özelliğine sahip ön/arka koltuklar ve 23 hoparlörlü ses sistemi gibi özellikler mevcut.

    NIO ET7'de sürücünün hemen önünde 10.2 inçlik dijital gösterge paneli ve gelişmiş head-up display yer alıyor. Konsolun merkezinde ise multimedya sisteminin kontrol edildiği büyük bir tablet ekrana yer verilmiş. Konsol üzerinde yer alan kişisel asistan da ET7'nin en dikkat çekici özelliklerinden biri.

    Çinli üretici NIO, ilk elektrikli sedan modeli ET7'yi tanıttı
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    5098 mm uzunluğa, 3060 mm aks mesafesine ve 1505 mm yüksekliğe sahip olan ET7'nin hava sürtünme katsayısı da 0.23 olarak açıklandı. Elektrikli sedanın standart versiyonunda tek şarjla 500 km menzile imkan veren 70 kWh'lık batarya bulunuyor. Üst seviyede ise 700 km menzil sağlayan 100 kWh'lık batarya yer alıyor. Menzili 1000 km'ye çıkaran 150 kWh'lık batarya da opsiyon listesinde bulunacak fakat onun çıkış tarihi 2021'in son çeyreği olarak konuşuluyor. *Değerler NEDC'ye göre

    NIO ET7'de akıllı dört tekerlekten sürüş sistemi dahilinde iki elektrik motoru bulunuyor. Bunlardan ilki 180 kW'lık sürekli mıknatıslı diğeri ise 300 kW'lık asenkron motor olarak açıklandı. ET7 bu sayede toplamda 480 kW (653PS) maksimum güce ve 850 Nm maksimum torka ulaşıyor. 0-100 km/s hızlanmasını 3.9 saniyede tamamlayan ET7'de Brembo imzalı 4 pistonlu ön fren kaliperleri ve entegre dinamik fren sistemi bulunuyor. Bu da aracın 100 - 0 km/s fren mesafesinin 33.5 metre olmasını sağlamış.

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    Ayrıca Bkz. "Elektrikli BMW iX3 Türkiye'de ön siparişe açıldı: İşte fiyatı ve özellikleri"

    Yapılan açıklamaya göre NIO ET7 şirketin yeni otonom sürüş sistemiyle çalışabiliyor. Bunun için müşterilerin aylık 105 dolar civarında bir abonelik ücreti ödemesi gerekiyor. Söz konusu sistemde ilk kez seri üretim bir 8MP yüksek çözünürlüklü otonom sürüş kamerası kullanılmış. Şirket, bu alandaki en büyük rakiplerinden Tesla'nın sisteminde 1.2MP kamera kullanıldığını belirtiyor. Yapılan açıklamaya göre 8MP kamera 680m ilerideki araçları, 262m ilerideki dubaları ve 223m ilerideki yayaları fark edebiliyor. Bu da 8MP kameranın maksimum tespit menzilinin 1.2MP kameraya kıyasla 3 kat daha iyi olduğu anlamına geliyor.

    Çinli üretici NIO, ilk elektrikli sedan modeli ET7'yi tanıttı
    Tam Boyutta Gör

    NIO'nun kendi otonom sürüş sistemiyle ilgili altını çizdiği noktalardan birisi de bu sistemde 900nm yerine 1550nm dalga boyunda bir lazer kullanılmış olması. Bunun yanı sıra 120 derece görüş alanı ve 500 metreye kadar menzil de NIO'nun kullandığı lidar sensörünün özellikleri arasında. Özetlemek gerekirse NIO ET7'nin otonom sürüş sisteminde toplamda 11 tane 8MP kamera, bir tane 1550nm Lidar, 5 tane milimetrik dalga radarı ve 12 tane ultrasonik sensör bulunuyor.

    Aquila adı verilen bu otonom sürüş sisteminin saniyede 8GB veri işleyebildiğini belirten NIO, bunun için araçta oldukça güçlü bir süper bilgisayar kullanmış. Adam adı verilen bu sistemde 4 tane NVIDIA DRIVE Orin isimli yazılım tanımlı platform kullanılmış. Gücünü yeni NVIDIA Orin çipinden alan bu platform da NIO ET7'yi 48 işlemci çekirdeği, 256 tensor çekirdeği, 8096 Cuda çekirdeği ve 68 milyar transistöre sahip gelişmiş bir otomobil haline getirmiş. Sonuç olarak ortaya toplamda 1,016 TOPS bilgi işlem gücüne sahip bir sistem çıkmış.

    NIO aynı zamanda dünyanın en hızlı batarya değişim servisini geliştirmek için yürüttüğü çalışmalara da devam ediyor. Power Swap Station 2.0 olarak adlandırılan sistemin tamamen otonom şekilde ve 3 dakikadan az sürede batarya değişimine imkan verdiği belirtiliyor. Batarya ve sistemin kontrol edilmesi de bu süreye dahil. Her istasyonda 13 adet batarya bulunabileceği ve günde 312 batarya değişimi yapılabileceği belirtiliyor.

    NIO ET7 modeli Çin'de ön siparişe açılmış durumda. Müşteri teslimatları ise 2022'nin ilk çeyreğinden itibaren yapılmaya başlanacak. NIO ET7'nin 70 kWh bataryaya sahip versiyonu 448.000 Yuan'dan (510.380 TL) başlıyor. 100 kWh'lık versiyonun başlangıç fiyatı ise 506.000 Yuan (576.383 TL) olarak açıklandı.



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    Doğada şarj sorununu çözen cihaz

    Pascal.Nouma

    85+98+9

    1 gün önce
    TheJudgé

    buney la

    1 gün önce
    Black Heart Rebellion

    :). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.

    1 gün önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum

    2 gün önce
    Black Heart Rebellion

    Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.

    2 gün önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.

    2 gün önce
    Bu Editörden
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    alfa-x 14 sa. ( Mesaj Silindi )
    Vay be artık arabalar içinde kaç çekirdekli işlemcisi ram kaç gb hızı ne kadar gibi sorular :))

    Yanlız neo nun verilei teslanın baya maliyetten kaçtığını gösteriyor karıştığı kazalarda yazılım kadar kalitesiz sensör malzemeleri de varmış demek
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    Armin van Buuren* (Arda Arı) 14 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Habere eklenmeyen detaylar,
    1. 2022'nin sonunda geleceği söylenen 150 KW'lik batarya "Katı-hal" bataryası. (Solid State Battery) Sektörde devrimsel bir teknoloji, 1000+ kmleri mümkün kılıyor.

    2. NIO bataryaları aynı boyut ve uyumlulukta oldukları için eski araçlara da bu yeni tip bataryalar takılabilecek, hatta NIO Çin'de battery swap işini baya ilerletmiş, 5 dakikada benzin doldurur gibi batarya değiştirip yola devam edebiliyorlar, batarya hizmetini de araba fiyatına dahil olmadan aylık üyelik şeklinde alabiliyorlar.

    3. Çin'de elektrikli araba teşviği çok yüksek miktarda, dolayısıyla bu araç 300.000-400.000 TL aralığında alınabiliyor olacak.

    4. Tesla maliyet konusunda LIDAR işine sıcak bakmasa da, gelecek LIDAR assisted sistemlerde.
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    Elektrikliarabasever 10 sa. ( Mesaj Silindi ) Armin van Buuren*
    Battery swap işi yaş Tesla da denedi zamanında millet tercih etmedi 1. si arabanın orijinal bataryasını geri almak zorundasın 2. si 2021 sonunda bile sadece 500 yerde olacak (o da Çin'de) 3. sü normal akaryakıt doldurma parası ile eş maliyete sahip. Madem katıhal batarya kullanılacak 380 kW şarj desteği ile gelsin hatta daha yüksek hızlara çıkmayada imkan veriyor katıhal bataryalar onun dışında araba hakkında konuşursak Tasarım mükemmel malzeme kalitesi Almanların altında fakat parçaların birleşim noktaları yada iç mekandaki parçaların birbirine oturması iyiydi diye hatırlıyorum malzeme kalitesi Tesla'ya yakın idi SUV modellerinde bunda da öyle olur menzil mükemmel fiyatta çok iyi 520 mil gidebilen Plaid motorlu Model S 130k dolar iken bunun menzili daha uzun ve daha ucuz tabi aynı bataryayı Tesla 2 motorlu modele koyarsa durum ne olur bilmiyoruz 4860 pillerin üretiminin artmasını bekleyeceğiz 2022 de sunulacak Roadster'da 200 kWh batarya varken Model S'e gelmeyeceğini düşünmek saflık olur neyse Nio bana çok kazandırdı bir senede umarım kazandırmayada devam ettirir diyorum :)
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