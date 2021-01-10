Çinli üretici NIO, ilk elektrikli sedan modeli ET7'yi tanıttı

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Dünyanın en büyük elektrikli araç pazarı konumundaki Çin'de haliyle bu alana yönelik ürünler ortaya koyan pek çok marka mevcut. Bu markaların dünya çapında en çok tanınanlarından biri olan NIO, yeni elektrikli sedan modelini görücüye çıkardı.

Şirketin 'NIO Day' etkinliğinde tanıtılan elektrikli sedanın ismi NIO ET7 olarak açıklandı. Çinli markanın en yeni teknolojileriyle donatılan ET7'de 'heartbeat lights' adı verilen boydan boya uzanan stoplar, lamine camdan oluşan panoramik cam tavan, ısıtma, havalandırma ve masaj özelliğine sahip ön/arka koltuklar ve 23 hoparlörlü ses sistemi gibi özellikler mevcut.

NIO ET7'de sürücünün hemen önünde 10.2 inçlik dijital gösterge paneli ve gelişmiş head-up display yer alıyor. Konsolun merkezinde ise multimedya sisteminin kontrol edildiği büyük bir tablet ekrana yer verilmiş. Konsol üzerinde yer alan kişisel asistan da ET7'nin en dikkat çekici özelliklerinden biri.

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5098 mm uzunluğa, 3060 mm aks mesafesine ve 1505 mm yüksekliğe sahip olan ET7'nin hava sürtünme katsayısı da 0.23 olarak açıklandı. Elektrikli sedanın standart versiyonunda tek şarjla 500 km menzile imkan veren 70 kWh'lık batarya bulunuyor. Üst seviyede ise 700 km menzil sağlayan 100 kWh'lık batarya yer alıyor. Menzili 1000 km'ye çıkaran 150 kWh'lık batarya da opsiyon listesinde bulunacak fakat onun çıkış tarihi 2021'in son çeyreği olarak konuşuluyor. *Değerler NEDC'ye göre

NIO ET7'de akıllı dört tekerlekten sürüş sistemi dahilinde iki elektrik motoru bulunuyor. Bunlardan ilki 180 kW'lık sürekli mıknatıslı diğeri ise 300 kW'lık asenkron motor olarak açıklandı. ET7 bu sayede toplamda 480 kW (653PS) maksimum güce ve 850 Nm maksimum torka ulaşıyor. 0-100 km/s hızlanmasını 3.9 saniyede tamamlayan ET7'de Brembo imzalı 4 pistonlu ön fren kaliperleri ve entegre dinamik fren sistemi bulunuyor. Bu da aracın 100 - 0 km/s fren mesafesinin 33.5 metre olmasını sağlamış.

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Yapılan açıklamaya göre NIO ET7 şirketin yeni otonom sürüş sistemiyle çalışabiliyor. Bunun için müşterilerin aylık 105 dolar civarında bir abonelik ücreti ödemesi gerekiyor. Söz konusu sistemde ilk kez seri üretim bir 8MP yüksek çözünürlüklü otonom sürüş kamerası kullanılmış. Şirket, bu alandaki en büyük rakiplerinden Tesla'nın sisteminde 1.2MP kamera kullanıldığını belirtiyor. Yapılan açıklamaya göre 8MP kamera 680m ilerideki araçları, 262m ilerideki dubaları ve 223m ilerideki yayaları fark edebiliyor. Bu da 8MP kameranın maksimum tespit menzilinin 1.2MP kameraya kıyasla 3 kat daha iyi olduğu anlamına geliyor.

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NIO'nun kendi otonom sürüş sistemiyle ilgili altını çizdiği noktalardan birisi de bu sistemde 900nm yerine 1550nm dalga boyunda bir lazer kullanılmış olması. Bunun yanı sıra 120 derece görüş alanı ve 500 metreye kadar menzil de NIO'nun kullandığı lidar sensörünün özellikleri arasında. Özetlemek gerekirse NIO ET7'nin otonom sürüş sisteminde toplamda 11 tane 8MP kamera, bir tane 1550nm Lidar, 5 tane milimetrik dalga radarı ve 12 tane ultrasonik sensör bulunuyor.

Aquila adı verilen bu otonom sürüş sisteminin saniyede 8GB veri işleyebildiğini belirten NIO, bunun için araçta oldukça güçlü bir süper bilgisayar kullanmış. Adam adı verilen bu sistemde 4 tane NVIDIA DRIVE Orin isimli yazılım tanımlı platform kullanılmış. Gücünü yeni NVIDIA Orin çipinden alan bu platform da NIO ET7'yi 48 işlemci çekirdeği, 256 tensor çekirdeği, 8096 Cuda çekirdeği ve 68 milyar transistöre sahip gelişmiş bir otomobil haline getirmiş. Sonuç olarak ortaya toplamda 1,016 TOPS bilgi işlem gücüne sahip bir sistem çıkmış.

NIO aynı zamanda dünyanın en hızlı batarya değişim servisini geliştirmek için yürüttüğü çalışmalara da devam ediyor. Power Swap Station 2.0 olarak adlandırılan sistemin tamamen otonom şekilde ve 3 dakikadan az sürede batarya değişimine imkan verdiği belirtiliyor. Batarya ve sistemin kontrol edilmesi de bu süreye dahil. Her istasyonda 13 adet batarya bulunabileceği ve günde 312 batarya değişimi yapılabileceği belirtiliyor.

NIO ET7 modeli Çin'de ön siparişe açılmış durumda. Müşteri teslimatları ise 2022'nin ilk çeyreğinden itibaren yapılmaya başlanacak. NIO ET7'nin 70 kWh bataryaya sahip versiyonu 448.000 Yuan'dan (510.380 TL) başlıyor. 100 kWh'lık versiyonun başlangıç fiyatı ise 506.000 Yuan (576.383 TL) olarak açıklandı.

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