Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Çin’den gelen yük treni Marmaray ile Avrupa’ya geçti

    Çin'in Xian şehrinden yola çıkan yük treni Marmaray ile Asya'dan Avrupa'ya geçerek tarihte bir ilke imza attı. Marmaray'dan ilk kez yük taşımacılığı yapıldı. Tren Türkiye'ye 12 günde geldi.
    2 hf.
    6,1b
    1
    38
    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Yusuf Akbaş
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Çin’den gelen yük treni Marmaray ile Avrupa’ya geçti
    Tam Boyutta Gör

    Asya ve Avrupa'yı denizin altından demiryolu ile birbirine bağlayan Marmaray hattı şimdi de yük taşımacılığı için kullanıldı. Çin'den yola çıkan yük treni Asya'dan Avrupa'ya marmaray ile geçti. Tarihte ilk kez Çin’den Avrupa’ya kesintisiz yük treni yolculuğu yapıldı.

    Çin’den yola çıkan yük treni Kazakistan, Azerbaycan ve Gürcistan’ın ardından Türkiye’ye giriş yaptı. Ankara’ya ve arından İstanbul’a geldi. Anadolu yakasından Avrupa yakasına ise Marmaray ile geçti. Konteynerlerin Avrupa kıtasına geçişi, 2 parça halinde gerçekleştirildi. Konteyner yüklü 21 vagonu, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'na ait bir lokomotif, kalan kısımı da Çin'den yola çıkan lokomotif çekti.

    Ayrıca Bkz. "Köprü ve otoyol geçiş ücretlerine "esnek fiyatlandırma" modeli geliyor"

    Trenin rotasında Türkiye’nin ardından Bulgaristan, Sırbistan, Macaristan, Slovakya ve Çekya bulunuyor. China Railway Express treni Çin'in Xian şehrinden başlayan yolculuğunu Prag'da tamamlayacak.

    Bakü-Tiflis-Kars Demir Yolu Hattı’nın devreye alınmasından önce 1 ay süren yük taşıma süresi 12 güne indi. Marmaray’ın bu hatta entegre olmasıyla birlikte Çin ve Çekya arasındaki yük taşıma süresi 18 güne düştü.

    Çin’den gelen yük treni Marmaray ile Avrupa’ya geçti
    Tam Boyutta Gör



    https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/marmaraydan-tarihi-gecis/1637801 Yorum Yaz
    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    1982-utkan 2 hf. en beğenilen
    Keşke tüm çin malları bu yolla gelsede Kargo ücreti ve hızı azalsa
    Yanıtla +45
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    uysaloguz 2 hf.
    Cümleten geçmiş olsun memlekete. Çin malları daha ucuza ve kısa sürede Avrupa ve Ortadoğu'ya ulaştığına göre zaten topu dikmek üzere olan sanayimiz komple çökebilir...
    Cümleten geçmiş olsun memlekete. Çin malları daha ucuza ve kısa sürede Avrupa ve Ortadoğu'ya ulaştığına göre zaten topu dikmek üzere olan sanayimiz komple çökeb...
    Devamını Gör
    1 Yanıt Yanıtla +45
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    abdusauk 2 hf.
    bir şekilde gene bize girecek, hissediyorum.
    Yanıtla +31
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Daha Fazla Beğenilen Yorum
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    sissil 1 hf.
    Çinliler elektronik mal satacak bizde üç beş kuruş kazanıcaz birde bununla övüneceğiz.



    Tren kaç ülkeden geçmiş fıs ama tek böbürlenen biziz...
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    emre_virüs 2 hf.
    Bu işten vergi alınabilirse, Marmaray da metroyu iptal ederler
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    omaha 2 hf.
    Biz izin vermesek kuzeyden Rusya dan götürür zaten. Bir şeyi engellemeye çalışmak yerine faydalanmaya, dahil olmaya çalışmalıyız. Çin ileride ABD yi geçerek 1 numaralı ekonomi olacak.
    Yanıtla +3
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    El_domingo 2 hf.
    Bu projenin geleceğin projesi oldugunu kavramak lazım yavuz selim koprusune raylar dosendiğinde daha efektif olacak..yeni istanbul hava alanı, küçükde olsa liman , taşınacak otagar ,mevcut otoban la yeni hava alanı etrafında hepsi birleşecek ..ayrıca çanakkale koprusunede ray dosenecek..yollar kısaldıkca daha da küçülecek.Sanayi koruyabilmenin yolu istemerukden yada engellemekten geçmez.(çindeki asgari ücrete yakınız bu arada.)katma değeri yüksek ürünleri üretmek ve markalaşmak zorundayız.bizim sanayicinin kafa yapısının değişmesi gerek artık kolay para kazanmanın olmadıgını türk halkınıda yolunacak kaz görmemeleri gerektiğini ya anlacaklar ya anlacaklar...
    1 Yanıt Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Morichannnn 2 hf. El_domingo
    Çanakkale köprüsüne raylı sistem yapmayacaklar.
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    logi666leboss 2 hf. Bilgisayar Bağımlısı
    Merak etme 1.3 milyar cin 1.3 milyar hindistan 200 milyan pakistan 150 milyon banglades 600 milyon Endonezya koca bir pazarin bir kismi merak etme pazarda mucadele etmek icin rakabet olacak. Ucuz ve kaliteli malzeme yarisacak.
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Bilgisayar Bağımlısı 2 hf. logi666leboss
    Projenin mimarı ve sermayedarı Çin, kendi ithalat - ihracat dengesini bozmayacak limitlerde izin verecektir.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    DH Misafiri 2 hf.
    Türkiye'nin en büyük pazarı Avrupa'da pek çok üründe Çin'e karşı en önemli avantajı navlun yani nakliye maliyetlerinin düşüklüğü değil miydi? Böyle Çin'i orta yerinden geçirerek memleket kendi ayağına sıkıyor olabilir mi? Büyüklerimiz bunu düşünmüştür herhalde.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    cabriyo 2 hf.
    seviniyoruz ama bu çin ürünleri aynı zamanda türk ürünlerinede rakip bunun farkında olan var mı? 7günde çinden türkiyeye gelen nakliye oldumu portakalından domatesine yumurtasına kadar çinden gelebilir. olması iyi birşey mecbur olacak. ama olumsuzlukları bilerek önceden buna hazır olmak gerek.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    kaptan341 2 hf.
    aman bu yük treni rayları çökertmesin.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    deniz_sea 2 hf. 1982-utkan
    Bu sefer de vergiyi arttırırlar, bu yüzden hiç dillendirmesek daha iyi
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    routemaster 2 hf.
    Gecis ucreti odemislermi?
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    gun 2 hf. routemaster
    Bence olsa bile ciddi bir miktar değildir zira uluslararası sulardan bedavaya gelmek varken 5 ülkede parayı ciddi alırsa burayı kullanmanın mantığı kalmaz.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Daha Fazla Yorum Yükle
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    Moueson +410 bkadem +348 12 Angry Men +336 WuLKaS +231 commandx +225 Leipold +198 Yürüyen Hoparlör +162 McLaren64 +147 1ses1 +119 Virinom +108
    Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
    ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
    1 Misafir

    İLGİ DÜZEYİ
    6081 TIK

    HABERİN ETİKETLERİ
    marmaray, Türkiye Gündemi ve
    10 etiket daha çin avrupa yük treni yük taşımacılığı lojistik Diğer Bilim ve Teknoloji Bilim ve Teknoloji Yusuf Akbaş Popüler MPopüler
    Facebook Sayfası260,7b
    Twitter Profili77,3b
    YouTube Kanalı257b
    RSS Yayını
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 2 hf. Güneş enerjisini ısı olarak depolayan molekül, geniş kullanım alanları vadediyor 2 hf. A101 elektrikli araç satışına başladı 2 hf. Başarısız Hint ay görevinin arkasında siber saldırılar mı var? 2 hf. Microsoft Ignite 2019 Florida etkinliğinde öne çıkan yenilikler 2 hf. İstanbul’a yeni bir Mi Store açılıyor: Mi Mix Alpha burada sergilenecek 2 hf. LG alt seviye telefonlarını üçüncü taraf firmalara ürettirecek 2 hf. iOS 13.2.2 güncellemesi yayınlandı 2 hf. Yeni nesil Threadripper işlemciler 2 modelle açılışı yapacak 2 hf. Razer’dan düşük gecikmeli Basilisk oyuncu fareleri 2 hf. Ay'dan getirilen 47 yıllık toprak örneği ilk kez açıldı 2 hf. Google Stadia uygulaması Play Store’da yayınlandı 2 hf. Kasım ayında gündem “mobil uygulamalar” 2 hf. Adobe, deneysel fotoğraf ve ses düzenleme araçlarını tanıttı 2 hf. Google, Cardboard'u açık kaynak kodlu yaptığını açıkladı 2 hf. HTC Ekim ayı finans raporu: Çöküş şimdilik sürüyor 2 hf. Chrome OS 78 güncellemesi YouTube için PiP desteği ile geldi 2 hf. Giriş seviyesine Vega grafikli AMD Athlon 3000G 2 hf. Adobe Illustrator, 2020 yılında iPad'e geliyor 2 hf. En güçlü Ryzen işlemcisi satışa çıktı: İşte Ryzen 9 3950X 2 hf. Çinli Lynk & Co'nun crossover coupe modelinden ilk resmi görseller geldi 2 hf. GÖRÜNTÜLENEN Çin’den gelen yük treni Marmaray ile Avrupa’ya geçti Sonraki Snapdragon 865'in tanıtım tarihi belli oldu 2 hf. Samsung Galaxy Watch Active 2 ön inceleme 2 hf. AirPods Pro kullanıcıları baş ağrısından şikayetçi 2 hf. Google, Play Store'u kötü niyetli uygulamalardan arındırmak için üç güvenlik şirketiyle çalışacak 2 hf. Köprü ve otoyol geçiş ücretlerine "esnek fiyatlandırma" modeli geliyor 2 hf. 48 megapiksel kameralı Redmi Note 8T, Avrupa pazarına sunuldu 2 hf. Kripto soygunu: Hırsızlar Bitcoin ATM deposuna sızdı 2 hf. Citroen'den elektriğe ilk adım: Yeni C5 Aircross Hybrid 2 hf. WhatsApp üzerinden direkt olarak alışveriş yapmak artık mümkün 2 hf. Rusya, yerli yazılım ve uygulamaların ön yüklü gelmediği teknoloji ürünlerini yasaklayabilir 2 hf. Netflix CEO'su oyun akış hizmeti pazarına girmeyeceklerini açıkladı 2 hf. “Windows Mobile başarısızlığımız tekel davasının bir sonucu” 2 hf. Elon Musk, merakla beklenen Tesla Pickup için kesin tarih verdi 2 hf. Turkcell, 5G üzerinden uzaktan ultrason taraması yaptı 2 hf. TUSAŞ’ın İHA’sı 26 saat 30 dakika havada kalarak rekor kırdı 2 hf. Intel dünyanın en büyük programlanabilir yongasını (FPGA) duyurdu 2 hf. Tüm olumsuzluklara rağmen nükleer enerjiye duyulan ihtiyaç, devam ediyor 2 hf. Seagate 2026 yılında 50TB kapasiteye ulaşmayı hedefliyor 2 hf. Sony, mobil hizmetlerini sonlandırmaya devam ediyor 2 hf. Intel eski yazılım kullanarak işlemcisinin EPYC yongasından %84’e kadar hızlı olduğunu iddia etti Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    PS Vita Sistem Yazılımı Güncellemesi 3.72 Yayınlandı
    Bölüm Sonu Canavarı
    Monster Hunter World: Iceborne Genişlemesi Beta Tarihleri
    Bölüm Sonu Canavarı
    Muhafazakar İnsan Eğlenmemeli, Zengin olmamalı sorunsalı
    DH Forum
    RED DEAD REDEMPTION 2 [PC ANA KONU][5 KASIMDA GELİYOR]
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Kuantum dolanıklığı kuramıyla bağlantılı fotonların görüntüsü ...
    Uygulama Haber
    CDC, elektronik sigara tüketicilerini uyarıyor
    Uygulama Haber
    Avustralya'lı bir balıkçı, geliştirdiği drone ile göl üzerinde...
    Uygulama Haber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim