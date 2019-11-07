Çin’den gelen yük treni Marmaray ile Avrupa’ya geçti

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Asya ve Avrupa'yı denizin altından demiryolu ile birbirine bağlayan Marmaray hattı şimdi de yük taşımacılığı için kullanıldı. Çin'den yola çıkan yük treni Asya'dan Avrupa'ya marmaray ile geçti. Tarihte ilk kez Çin’den Avrupa’ya kesintisiz yük treni yolculuğu yapıldı.

Çin’den yola çıkan yük treni Kazakistan, Azerbaycan ve Gürcistan’ın ardından Türkiye’ye giriş yaptı. Ankara’ya ve arından İstanbul’a geldi. Anadolu yakasından Avrupa yakasına ise Marmaray ile geçti. Konteynerlerin Avrupa kıtasına geçişi, 2 parça halinde gerçekleştirildi. Konteyner yüklü 21 vagonu, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'na ait bir lokomotif, kalan kısımı da Çin'den yola çıkan lokomotif çekti.

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Trenin rotasında Türkiye’nin ardından Bulgaristan, Sırbistan, Macaristan, Slovakya ve Çekya bulunuyor. China Railway Express treni Çin'in Xian şehrinden başlayan yolculuğunu Prag'da tamamlayacak.

Bakü-Tiflis-Kars Demir Yolu Hattı’nın devreye alınmasından önce 1 ay süren yük taşıma süresi 12 güne indi. Marmaray’ın bu hatta entegre olmasıyla birlikte Çin ve Çekya arasındaki yük taşıma süresi 18 güne düştü.

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https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/marmaraydan-tarihi-gecis/1637801