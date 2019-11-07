Köprü ve otoyol geçiş ücretlerine "esnek fiyatlandırma" modeli geliyor

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Resmi Gazete’de yayımlanan 2020 Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı kapsamında köprü ve otoyol geçiş ücretlerine de düzenleme geliyor. “Esnek fiyatlandırma” adı verilen, geçiş ücretlerinin anlık olarak değişebileceği yeni bir modele geçiş yapılacak.

Fiyatlar yoğunluğa göre artıp azalacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, esnek fiyatlandırma modeli kapsamında köprü ve otoyol geçiş ücretleri için bir taban ve tavan fiyat belirleyecek. Ücretler bu fiyatları aşmamak kaydıyla anlık olarak değişebilecek. Köprü ve otoyollara yoğun talebin olduğu saatlerde geçiş ücretleri otomatik olarak artarken, talep düştüğünde fiyatlar da düşecek.

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Esnek fiyatlandırma modeli, havacılık sektörü başta olmak üzere dünyanın pek çok yerinde uygulanıyor. Ticari hava yolu taşımacılığında talebin yoğun olduğu günlerde daha yüksek, yoğunluğun azaldığı günlerde ise daha düşük bilet fiyatları söz konusu oluyor. Yeni sistem hayata geçirildiğinde köprü ve otoyol geçiş ücretleri de aynı prensiple işleyecek.

Otomatik Geçiş Sistemi (OGS) altyapısının esnek fiyatlandırma modeline uygun olduğunu belirten yetkililer, bu sebeple yeni sisteme geçiş için yüklü bir yatırıma ihtiyaç duyulmadığını belirtiyor. Esnek fiyatlandırma uygulamasına önümüzdeki yıl geçilmesi bekleniyor. Kesin tarih ise henüz belli değil.

https://www.haberturk.com/son-dakika-otoyol-ve-kopru-gecis-ucretlerine-yeni-model-haberler-2538255-ekonomi