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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Köprü ve otoyol geçiş ücretlerine "esnek fiyatlandırma" modeli geliyor

    2020 Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı kapsamında gelecek yıl köprü ve otoyol geçiş ücretlerinde yeni bir modele geçilmesi planlanıyor. Yeni modelde ücretler yoğunluğa göre anlık olarak değişebilecek.
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    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Köprü ve otoyol geçiş ücretlerine
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    Resmi Gazete’de yayımlanan 2020 Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı kapsamında köprü ve otoyol geçiş ücretlerine de düzenleme geliyor. “Esnek fiyatlandırma” adı verilen, geçiş ücretlerinin anlık olarak değişebileceği yeni bir modele geçiş yapılacak.

    Fiyatlar yoğunluğa göre artıp azalacak

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, esnek fiyatlandırma modeli kapsamında köprü ve otoyol geçiş ücretleri için bir taban ve tavan fiyat belirleyecek. Ücretler bu fiyatları aşmamak kaydıyla anlık olarak değişebilecek. Köprü ve otoyollara yoğun talebin olduğu saatlerde geçiş ücretleri otomatik olarak artarken, talep düştüğünde fiyatlar da düşecek.

    Ayrıca Bkz. "Citroen'den elektriğe ilk adım: Yeni C5 Aircross Hybrid"

    Esnek fiyatlandırma modeli, havacılık sektörü başta olmak üzere dünyanın pek çok yerinde uygulanıyor. Ticari hava yolu taşımacılığında talebin yoğun olduğu günlerde daha yüksek, yoğunluğun azaldığı günlerde ise daha düşük bilet fiyatları söz konusu oluyor. Yeni sistem hayata geçirildiğinde köprü ve otoyol geçiş ücretleri de aynı prensiple işleyecek.

    Otomatik Geçiş Sistemi (OGS) altyapısının esnek fiyatlandırma modeline uygun olduğunu belirten yetkililer, bu sebeple yeni sisteme geçiş için yüklü bir yatırıma ihtiyaç duyulmadığını belirtiyor. Esnek fiyatlandırma uygulamasına önümüzdeki yıl geçilmesi bekleniyor. Kesin tarih ise henüz belli değil.



    https://www.haberturk.com/son-dakika-otoyol-ve-kopru-gecis-ucretlerine-yeni-model-haberler-2538255-ekonomi Yorum Yaz
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    Redeemertr 2 hf. en beğenilen
    Hazırlanın, Osmangazi köprüsü 250 TL' ye, İzmir Otoyolu 1000 TL' ye esneyebilir...
    Yanıtla +96
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    12 Angry Men 2 hf.
    Emin olun bunlar halkın yararına değişiklik yapmazlar. Milletin cebinden daha çok para çıkacak görürsünüz.
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    AsiretinMarjinalCocugu 2 hf.
    Ekim'de yapılan yüzde 20'lik zam kesmedi.Tam anlamıyla kelime oyunu.Yok tabanmış yok tavanmış yok yoğunlukmuş.



    Ulan Boğaziçi Köprüsü'yle FSM'nin yoğun olmadığı vakit gece 2-5 arası.Yoğunluk yüksek olunca fiyatlar da yükselecekmiş.9'da başlayan iş için 4'te mi çıkalım taban fiyattan faydalanmak için?



    Ne yapalım kardeşim Ataşehir'e gitmek için, yüzelim mi? Yoksa yolu 1.5 saat uzatıp daha fazla verip 3.köprüyü mü kullanalım?



    La yeter yeter.Bizi bi salın da nefes almak dışında yaşayalım.
    Ekim'de yapılan yüzde 20'lik zam kesmedi.Tam anlamıyla kelime oyunu.Yok tabanmış yok tavanmış yok yoğunlukmuş. Ulan Boğaziçi Köprüsü'yle FSM...
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    Yanıtla +70
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    Slm_as 5 sa.
    Daha nekadar olacak acaba yazik fiyatları düşüründe billet körfez den dolaşacağına köprüden geçsin hizmet verin hizmet

    Bu fiyat ne böyle ya [>:]

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    eyoruk 2 hf.
    Bize esneyecekler..

    Ve halen yol yaptı diyorlar arkadaş beynim duruyor benim ya.Bu kadar kaderine razı ezik sormayan okumayan bir millet olamaz be.
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    hiickimse 2 hf.
    Biz yol yaptık yol yaptık dedikleri bu muydu ya :D Kardeşim Bakırköy'den hava alanına gidip geliyor arabasıyla. araba maksimum 35 tl yakıyor. Geçiş ücretleri 45 TL.

    Yine geçen girmeyecektim ama neyse kısa mesafe diye Bursa'dan İstanbul'a dönüşte Kocaeli üzerinden köprüden geçmeden gideyim şeklinde ilerlerken Bursa'dan sonra otoyola girdim 80km civarı bir yolda 32 TL otoyol ücreti alındı. Araç polo, yaktığı 28 lira o yolda yine. Şaka mı bu ya?

    Mazot -benzin paralarını değil otoban ücretlerini takip etmek lazım.
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    froster2006 2 hf.
    Ulke yonetiyorsunuz.



    Atlasi ,pegasusu degil.



    En onemli ihrac kalemi Mehmetcik.



    Low cost sirket oldu ulke,bizde musteri.
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    El_domingo 2 hf.
    bir cisim yaklaşıyor.....;)
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    zunerall 2 hf.
    Oldu olacak erken rezervasyon da yaptıralım. 1 ay sonra geçerim deyip taban fiyattan alırız...
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    snoppy 2 hf.
    ben takdir ediyorum, her seferinde daha yaratıcı oluyorlar.
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    orcnd 2 hf.
    tatillerde zam yapacaklar indirim beklemiyorum
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    kir-pi 2 hf.
    Bu esnek şey yoğunken kalkar da, yoğunluk azalınca inmez
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    kadalt 2 hf.
    Tâbi artık öyle hart diye sokmuyorlar önce esnetiyorlar. Biz esneyince yavaş yavaş alabiliyoruz, hissetmiyoruz.
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    Türkiye Gündemi, köprü ve otoyol geçiş ücretleri ve
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