Çin'den üstü açılabilen minik elektrikli araç: Wuling Mini EV Cabrio

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Çin'in en çok satan elektrikli araçlarından biri olan Wuling Mini EV'nin cabrio yani üstü açılabilen versiyonu tanıtıldı. 9 Eylül'de satışa sunulacağı belirtilen küçük modelin fiyatı henüz belli değil.

Wuling Mini EV Cabrio, sabit tavanlı versiyonun aksine dört koltuğa değil iki koltuğa sahip. Bu sayede kullanıcılara açılıp kapanabilen bir kumaş tavan özelliği sunuluyor. Ayrıca arka bölümde aracın takla atması halinde sürücü ve yolcuyu koruyan takla barları bulunuyor.

Küçük elektrikli model ilk etapta deniz mavisi, zümrüt ve siyah olmak üzere üç farklı dış renk seçeneğiyle satışa sunulacak. A sütunu tüm versiyonlarda mat gri boyalı olarak geliyor. Kumaş tavanda ise siyah renk standart ancak kırmızı opsiyonu da mevcut.

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Wuling Mini EV Cabrio, 3059 mm uzunluğu, 1521 mm genişliği ve 1614 mm yüksekliğiyle pazardaki en küçük elektrikli cabrio modellerden bir tanesi. Aracın aks mesafesi ise 2010 mm. Teknik özellikleri ise standart versiyon ile aynı. Öne çıkan özellikleri 30 kW ve 110 Nm tork çıkışına sahip motor, 100 km/s son hız, 26.5 kWsa batarya ve CLTC'ye göre 280 km sürüş menzili olarak sayabiliriz.

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İç mekanda herhangi bir değişim yok. Kırmızı veya beyaz renklerde tercih edilebilen alanda oldukça sade bir tasarım dili kullanılmış. Sürücünün önünde iki kollu direksiyon simidi ve küçük bir dijital gösterge paneli bulunuyor. Konsolun merkezinde ve orta konsolda ise aracın fonksiyonlarını yönetmek üzere çeşitli kontrol düğmeleri ve eski usül bir el freni göze çarpıyor.

Yukarıda da belirttiğimiz gibi aracın fiyatı henüz belli değil ancak standart versiyonun 10 bin Yuan üzerinde olacağı söyleniyor. Bu da eğer iddialar doğruysa satış fiyatının 79.800 Yuan olacağını gösteriyor ki onun da güncel kur ile karşılığı 210 bin TL'ye denk geliyor.

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Çin'den üstü açılabilen minik elektrikli araç: Wuling Mini EV