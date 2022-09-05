Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Çin'den üstü açılabilen minik elektrikli araç: Wuling Mini EV Cabrio

    Çin'deki en popüler elektrikli araçlardan biri olan Wuling Mini EV, yakında satışa sunulacak cabrio versiyonuyla genç tüketiciyi odağına alıyor.                 
    Oy Ver

    Çin'den üstü açılabilen minik elektrikli araç: Wuling Mini EV
    Tam Boyutta Gör

    Çin'in en çok satan elektrikli araçlarından biri olan Wuling Mini EV'nin cabrio yani üstü açılabilen versiyonu tanıtıldı. 9 Eylül'de satışa sunulacağı belirtilen küçük modelin fiyatı henüz belli değil.

    Wuling Mini EV Cabrio, sabit tavanlı versiyonun aksine dört koltuğa değil iki koltuğa sahip. Bu sayede kullanıcılara açılıp kapanabilen bir kumaş tavan özelliği sunuluyor. Ayrıca arka bölümde aracın takla atması halinde sürücü ve yolcuyu koruyan takla barları bulunuyor.

    Küçük elektrikli model ilk etapta deniz mavisi, zümrüt ve siyah olmak üzere üç farklı dış renk seçeneğiyle satışa sunulacak. A sütunu tüm versiyonlarda mat gri boyalı olarak geliyor. Kumaş tavanda ise siyah renk standart ancak kırmızı opsiyonu da mevcut.

    Wuling Mini EV Cabrio, 3059 mm uzunluğu, 1521 mm genişliği ve 1614 mm yüksekliğiyle pazardaki en küçük elektrikli cabrio modellerden bir tanesi. Aracın aks mesafesi ise 2010 mm. Teknik özellikleri ise standart versiyon ile aynı. Öne çıkan özellikleri 30 kW ve 110 Nm tork çıkışına sahip motor, 100 km/s son hız, 26.5 kWsa batarya ve CLTC'ye göre 280 km sürüş menzili olarak sayabiliriz.

    Çin'den üstü açılabilen minik elektrikli araç: Wuling Mini EV
    Tam Boyutta Gör

    İç mekanda herhangi bir değişim yok. Kırmızı veya beyaz renklerde tercih edilebilen alanda oldukça sade bir tasarım dili kullanılmış. Sürücünün önünde iki kollu direksiyon simidi ve küçük bir dijital gösterge paneli bulunuyor. Konsolun merkezinde ve orta konsolda ise aracın fonksiyonlarını yönetmek üzere çeşitli kontrol düğmeleri ve eski usül bir el freni göze çarpıyor.

    Yukarıda da belirttiğimiz gibi aracın fiyatı henüz belli değil ancak standart versiyonun 10 bin Yuan üzerinde olacağı söyleniyor. Bu da eğer iddialar doğruysa satış fiyatının 79.800 Yuan olacağını gösteriyor ki onun da güncel kur ile karşılığı 210 bin TL'ye denk geliyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Siper hedefi 12'den vurdu

    G
    gokhanw10 22 saat önce

    Çok güzel ve uzman bir içerik olmuş teşekkürler

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    4000-6000 TL Arası Telefonlar
    OPPO A74
    OPPO A74
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000-10.000 TL Arası Laptoplar
    HP14 Diz&#252;st&#252; Bilgisayar
    HP14 Dizüstü Bilgisayar
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    BBL-HIGH
    BBL-HIGH
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız