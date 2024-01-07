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    Çin 1600 çekirdekli RISC-V işlemcisi üretecek

    Çin toplamda 1600 çekirdeğe kadar ulaşan ve işlemci üretimi için kullanılan büyük plakalar ile aynı boyutlarda RISC-V işlemcileri geliştirmeyi planlıyor.        
    Çin
    Geleneksel X86 ve ARM yongaları konusunda ağır bir ambargo altında olan Çinli üreticiler, bir yandan RISC-V mimarisi üzerinde çalışarak kendilerine yeni bir alan açmanın peşinde. ABD senatörleri RISC-V mimarisine de ambargo uygulanması yönünde hem fikir ancak şimdilik bir gelişme yok. Çin de bu zamanı değerlendirmek istiyor.

    1600 çekirdekli minik dev

    Uzun yıllardır RISC-V mimarisi üzerinde çalışmalar yapan Çin önemli bir adımı geride bıraktı. Çin Bilimler Akademisi araştırmacıları, 256 çekirdekli Zhejiang Big Chip yongasını geliştirdiklerini duyurdu. Bu yonga her biri 16 RISC-V çekirdeği barındıran 16 zardan oluşuyor. Zarların birbiri ile iletişimi zar üzeri ağ sayesinde gerçekleşiyor.

    Araştırmacılar bu konseptin 100 zara kadar çıkabileceğini düşünüyor. Böylece 1600 çekirdekli bir yonga elde edilmiş olacak. Bu yapı normalde işlemci üretimi için kullanılan büyük plakalar ile aynı boyuta sahip.

    22nm sürecine sahip bu yongaların 3D istifleme ile üretilmesi, hemen yanına bellek entegrasyonu, soğutma teknikleri ve 7nm sürecine evrilmesi gibi çözümler üzerinde çalışmalar devam ediyor. Çin bu yongaları süper bilgisayarlarda kullanmanın peşinde.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    wdwh8qgsr 5 gün önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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