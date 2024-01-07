Çin 1600 çekirdekli RISC-V işlemcisi üretecek

Geleneksel X86 ve ARM yongaları konusunda ağır bir ambargo altında olan Çinli üreticiler, bir yandan RISC-V mimarisi üzerinde çalışarak kendilerine yeni bir alan açmanın peşinde. ABD senatörleri RISC-V mimarisine de ambargo uygulanması yönünde hem fikir ancak şimdilik bir gelişme yok. Çin de bu zamanı değerlendirmek istiyor.

1600 çekirdekli minik dev

Uzun yıllardır RISC-V mimarisi üzerinde çalışmalar yapan Çin önemli bir adımı geride bıraktı. Çin Bilimler Akademisi araştırmacıları, 256 çekirdekli Zhejiang Big Chip yongasını geliştirdiklerini duyurdu. Bu yonga her biri 16 RISC-V çekirdeği barındıran 16 zardan oluşuyor. Zarların birbiri ile iletişimi zar üzeri ağ sayesinde gerçekleşiyor.

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Araştırmacılar bu konseptin 100 zara kadar çıkabileceğini düşünüyor. Böylece 1600 çekirdekli bir yonga elde edilmiş olacak. Bu yapı normalde işlemci üretimi için kullanılan büyük plakalar ile aynı boyuta sahip.

22nm sürecine sahip bu yongaların 3D istifleme ile üretilmesi, hemen yanına bellek entegrasyonu, soğutma teknikleri ve 7nm sürecine evrilmesi gibi çözümler üzerinde çalışmalar devam ediyor. Çin bu yongaları süper bilgisayarlarda kullanmanın peşinde.

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Çin dev işlemci plakaları tasarlıyor