Çin 1600 çekirdekli RISC-V işlemcisi üretecek

1600 çekirdekli minik dev
Uzun yıllardır RISC-V mimarisi üzerinde çalışmalar yapan Çin önemli bir adımı geride bıraktı. Çin Bilimler Akademisi araştırmacıları, 256 çekirdekli Zhejiang Big Chip yongasını geliştirdiklerini duyurdu. Bu yonga her biri 16 RISC-V çekirdeği barındıran 16 zardan oluşuyor. Zarların birbiri ile iletişimi zar üzeri ağ sayesinde gerçekleşiyor.
Araştırmacılar bu konseptin 100 zara kadar çıkabileceğini düşünüyor. Böylece 1600 çekirdekli bir yonga elde edilmiş olacak. Bu yapı normalde işlemci üretimi için kullanılan büyük plakalar ile aynı boyuta sahip.
22nm sürecine sahip bu yongaların 3D istifleme ile üretilmesi, hemen yanına bellek entegrasyonu, soğutma teknikleri ve 7nm sürecine evrilmesi gibi çözümler üzerinde çalışmalar devam ediyor. Çin bu yongaları süper bilgisayarlarda kullanmanın peşinde.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.