ABD-Çin teknoloji savaşında yeni cephe: RISC-V

ABD milletvekillerinin RISC-V talebi
Aralarında Temsilciler Meclisi'nin iki Cumhuriyetçi komite başkanı, Cumhuriyetçi Senatör Marco Rubio ve Demokrat Senatör Mark Warner'ın da bulunduğu bazı milletvekilleri, ulusal güvenlik gerekçelerini öne sürerek Biden yönetimini RISC-V konusunda harekete geçmeye çağırıyor.
Çin'in kendi yarı iletken endüstrisini geliştirmek için Amerikan şirketleri arasındaki açık işbirliği kültürünü istismar ettiği, bunun da ABD'nin çip alanındaki mevcut liderliğini tehlikeye soktuğu ve Çin'in ordusunu modernize etmesine yardımcı olabileceğinden endişe ediliyor. Görünüşe göre ABD’li yetkililer, şirketlerin RISC-V üzerindeki çalışmalarına kısıtlamalar getirmeyi düşünüyor. Yapılan açıklamalara göre herhangi bir Amerikalı kişi ya da şirketin RISC-V mimarisi konusunda Çin kuruluşlarıyla ilişki kurmadan önce ihracat lisansı alması isteniyor. Ancak henüz resmi bir adım atılmış değil.
Açık kaynak RISC-V, Çin’e kapatılabilir
Bu arada RISC-V, teknolojiyi geliştirmek için kar amacı gütmeyen şirketler arasındaki çabaları koordine eden İsviçre merkezli kar amacı gütmeyen bir vakıf tarafından denetleniyor. Eğer ABD şirketlerinin İsviçre merkezli vakfa katılımında düzenlemeye gidilirse, bu hareket Amerikan ve Çin şirketlerinin açık teknik standartlar üzerinde birlikte çalışmalarını zorlaştıracaktır. Elbette bundan en başta Çin olmak üzere ABD ve Avrupalı firmalar da olumsuz etkilenebilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hababam güle güle'den mehmet bülbül: 00:24:27 dk hıahıaahaaıh! ne ye yav? :D
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.