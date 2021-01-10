Çin dünyanın en büyük kuantum iletişim ağını kurdu

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Çin Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nden bilim insanları, dünyanın en uzun ve en büyük kuantum şifreleme ağını kurdu. 700'den fazla fiber QKD bağlantısı ve iki uydu iletişim istasyonundan oluşan ağ şu anda özel bankalar, elektrik şebekeleri ve devlet kuruluşları tarafından kullanılıyor.

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Bilim insanlarının esas amacı, kuantum anahtar dağıtımını (QKD) büyük ölçekli projelerde kullanma olasılığını göstermekti. Bunu da başarmış görünüyorlar. Zira 150'den fazla kuruluş, 4.600 kilometre veri aktarım mesafesi olan ağda güvenli bağlantıya erişim imkanı kazanmış durumdalar.

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Anahtar üretme hızı 40 kat arttı

Bilim insanları uydu üzerinden anahtar dağıtımında, saniyede yaklaşık 48 kilobitlik bir ortalama anahtar üretme hızına ulaşabildiklerini söylüyorlar. Yani anahtar oluşturma hızında 40 kat gibi muazzam bir artış söz konusu.

Kuantum ağların temelinde, teoride kırılması imkansız ‘kuantum şifreleme’ teknolojisi yatıyor. Çin'in bu uygulaması, kuantum iletişim teknolojisinin büyük ölçekli pratik kullanım için yeterince olgunlaştığını gözler önüne seriyor.

https://www.nature.com/articles/s41586-020-03093-8

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