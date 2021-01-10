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    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Çin dünyanın en büyük kuantum iletişim ağını kurdu

    Çinli bilim insanları 4.600 kilometreden fazla bir mesafede kuantum anahtar dağıtımı sağlayabilen dünyanın en büyük kuantum iletişim ağını kurdu. Güvenli ağ, devlet kurumlarının hizmetine sunuldu.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
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    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Çin dünyanın en büyük kuantum iletişim ağını kurdu
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    Çin Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nden bilim insanları, dünyanın en uzun ve en büyük kuantum şifreleme ağını kurdu. 700'den fazla fiber QKD bağlantısı ve iki uydu iletişim istasyonundan oluşan ağ şu anda özel bankalar, elektrik şebekeleri ve devlet kuruluşları tarafından kullanılıyor.

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    Bilim insanlarının esas amacı, kuantum anahtar dağıtımını (QKD) büyük ölçekli projelerde kullanma olasılığını göstermekti. Bunu da başarmış görünüyorlar. Zira 150'den fazla kuruluş, 4.600 kilometre veri aktarım mesafesi olan ağda güvenli bağlantıya erişim imkanı kazanmış durumdalar.

    Çin dünyanın en büyük kuantum iletişim ağını kurdu
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    Anahtar üretme hızı 40 kat arttı

    Bilim insanları uydu üzerinden anahtar dağıtımında, saniyede yaklaşık 48 kilobitlik bir ortalama anahtar üretme hızına ulaşabildiklerini söylüyorlar. Yani anahtar oluşturma hızında 40 kat gibi muazzam bir artış söz konusu.

    Kuantum ağların temelinde, teoride kırılması imkansız ‘kuantum şifreleme’ teknolojisi yatıyor. Çin'in bu uygulaması, kuantum iletişim teknolojisinin büyük ölçekli pratik kullanım için yeterince olgunlaştığını gözler önüne seriyor.



    https://www.nature.com/articles/s41586-020-03093-8 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Doğada şarj sorununu çözen cihaz

    Pascal.Nouma

    85+98+9

    1 gün önce
    TheJudgé

    buney la

    1 gün önce
    Black Heart Rebellion

    :). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.

    1 gün önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum

    2 gün önce
    Black Heart Rebellion

    Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.

    2 gün önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.

    2 gün önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Nevfel (T. I. ) 16 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Abd de trump da gitti çinin önünde dünyayı her yönden işgal etmesi için engel kalmadı. Önümüzdeki yıllar bu çinli zalim koministlerin her yönden dünyayı istilasını izleyeceğiz.
    Abd de trump da gitti çinin önünde dünyayı her yönden işgal etmesi için engel kalmadı. Önümüzdeki yıllar bu çinli zalim koministlerin her yönden dünyayı istilas...
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    2 Yanıt Yanıtla +5
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    Yorumlar (8) Yorum Yaz Forumda Gör
    DH Misafiri 33 dk. ( Mesaj Silindi )
    bizde adsl 8mbit 2023'e doğru gidiyoruz.
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    elLbufFer (selçuk dabak) 11 sa. ( Mesaj Silindi )
    Gun kendini yanlız mı hissediyorsun güncel konuları konuşacak birini mi arıyorsun ? :)

    Konunun meali yok mu baylar ?
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    virtue28 11 sa. ( Mesaj Silindi )
    [DHTUBE=https://www.youtube.com/watch?v=0I4BxUYkfG0&feature=youtu.be]



    Çin zaten yapmıştı simdi daha da gelistirmisler. Darisi biran önce ülkemizin basina.



    Denk gelmeyenler icin de haber vereyim ulkemizde de calismalar yapiliyor. Kendinizden ornek veriz turkler yapamaz vs demeyin, caliskan insanlarimizda var.



    https://www.youtube.com/watch?v=0I4BxUYkfG0&feature=youtu.be
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    SEO19ProjectManager (EEEE 55555) 14 sa. ( Mesaj Silindi )
    elektrik edison dan önce de vardı
    ama elektriği kullana bilen yoktu !
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    Nevfel (T. I. ) 16 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Abd de trump da gitti çinin önünde dünyayı her yönden işgal etmesi için engel kalmadı. Önümüzdeki yıllar bu çinli zalim koministlerin her yönden dünyayı istilasını izleyeceğiz.
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    gun (Gün Oksay) 13 sa. ( Mesaj Silindi ) Nevfel
    Çin kültürünün dünyayı ele geçirme gibi bir amaçları yok. Başkalarının işine karışmayıda sevmezler kendi işlerine karışılmasınıda. Tüm dünyayı yöneteyim Batı geleneği.
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    BekirHan (Bekir Han) 13 sa. ( Mesaj Silindi ) Nevfel
    O kadar kötümser olma, karamsar bakma olaya. Şu an hala belirli bir ivmeye sahip ise AB ülkeleri sayesindedir. (Özellikle de Almanya)
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    gun (Gün Oksay) 17 sa. ( Mesaj Silindi )
    Yıllardır Facebook’a herkes her türlü bilgisini paylaşsın sorun olmasın şimdi whatsapp’ten alınca sorun oluyor garip geldi.
    3 Yanıt Yanıtla +2
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    joven 15 sa. ( Mesaj Silindi ) gun
    Dünyada internet verileri ABD’nin kontrolünde ne kullanıldığının önemi varmı herşey onların sistemi içerisinde kontrol ediliyor
    1 Yanıt Yanıtla
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    DonanımdanBihaber (C R) 14 sa. ( Mesaj Silindi ) gun
    Yorum yanlış yere gelmiş galiba
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    tr1990 (Mehmet Öztürk ) 12 sa. ( Mesaj Silindi ) gun
    Sitenin girişine neden google reCAPTCHA koymuşsunuz. Siteye giren google ürünlerini kullanmayan her kişinin ip ve diğer bilgilerini google a zorla sunuyorsunuz. Açık kaynak kodlu bir robot değilim yazılımı kullanın.


    Kamu kuruluşları belediyelere bile google captcha koymuşlar. Sonra diyorlar likayat nerede , vatandaş devletin sitesine girerken bile bilgileri google a gidiyor.
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    EmuDev 17 sa. ( Mesaj Silindi )
    Yanlış hatırlamıyorsam kuantum iletişimde dışarıdan en küçük bir gözlem yapmaya kalkışında sistem çöküyordu. Bu da daha şifreyi çözmeye başlamadan haberleşmenin sonlanması demek. Bunun neden ve nasıl olduğunu bilim adamları da çözemedi ama üzümünü ye bağını sorma metodunu tercih etmişler gibi görünüyor.
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    gun (Gün Oksay) 17 sa. ( Mesaj Silindi ) EmuDev
    Quantum’u tam anlamadık ama kullanamayacağımız anlamına gelmiyor. Böyle yaparsan böyle oluyor gibi şeyleri deneyle yapıyoruz onlardan öğrendiklerimiz ile mühendislik çalışması oluyor işte çoğu şeyde bunu yapıyorduk önceden.



    Hatta virüsü görmeden bağışıklık sistemini anlamadan aşı bulan insanlarız.
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    Spider_hip (Doğan Eray) 17 sa. ( Mesaj Silindi )
    Vay anasını be, güvenlikte son nokta, adamlar başardı. Biz de en geç 8 şubata kadar whatsapp donumuza kadar, tüm foto, videolarımıza, yazışmalarımıza kadar hepsini kaydedip, istediğiyle de paylaşabilecek diye düşünüyoruz. Ben Elon Musk'ın önerisi Signal'e geçtim. Tüm ikonlar, her şey de aynı yerlerinde, alışma süreci yok. Yeter ki herkes yüklesin. Bir kısımda telegram'a geçer herhalde, onu da kurarız artık.
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