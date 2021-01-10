Çin dünyanın en büyük kuantum iletişim ağını kurdu

Çin Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nden bilim insanları, dünyanın en uzun ve en büyük kuantum şifreleme ağını kurdu. 700'den fazla fiber QKD bağlantısı ve iki uydu iletişim istasyonundan oluşan ağ şu anda özel bankalar, elektrik şebekeleri ve devlet kuruluşları tarafından kullanılıyor.İlginizi Çekebilir MSI'ın Çin'deki en büyük fabrikalarından birinde yangın çıktı
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Bilim insanlarının esas amacı, kuantum anahtar dağıtımını (QKD) büyük ölçekli projelerde kullanma olasılığını göstermekti. Bunu da başarmış görünüyorlar. Zira 150'den fazla kuruluş, 4.600 kilometre veri aktarım mesafesi olan ağda güvenli bağlantıya erişim imkanı kazanmış durumdalar.
Anahtar üretme hızı 40 kat arttı
Bilim insanları uydu üzerinden anahtar dağıtımında, saniyede yaklaşık 48 kilobitlik bir ortalama anahtar üretme hızına ulaşabildiklerini söylüyorlar. Yani anahtar oluşturma hızında 40 kat gibi muazzam bir artış söz konusu.
Kuantum ağların temelinde, teoride kırılması imkansız ‘kuantum şifreleme’ teknolojisi yatıyor. Çin'in bu uygulaması, kuantum iletişim teknolojisinin büyük ölçekli pratik kullanım için yeterince olgunlaştığını gözler önüne seriyor.
https://www.nature.com/articles/s41586-020-03093-8 Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Doğada şarj sorununu çözen cihaz
85+98+9
buney la
:). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.
Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum
Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.
Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.
Konunun meali yok mu baylar ?
Çin zaten yapmıştı simdi daha da gelistirmisler. Darisi biran önce ülkemizin basina.
Denk gelmeyenler icin de haber vereyim ulkemizde de calismalar yapiliyor. Kendinizden ornek veriz turkler yapamaz vs demeyin, caliskan insanlarimizda var.
https://www.youtube.com/watch?v=0I4BxUYkfG0&feature=youtu.be
ama elektriği kullana bilen yoktu !
Kamu kuruluşları belediyelere bile google captcha koymuşlar. Sonra diyorlar likayat nerede , vatandaş devletin sitesine girerken bile bilgileri google a gidiyor.
Hatta virüsü görmeden bağışıklık sistemini anlamadan aşı bulan insanlarız.