Sony, elektrikli tıraş makinesine benzeyen kablosuz hoparlör çıkardı

Japon teknoloji devi Sony, RA5000 ve RA3000 olmak üzere iki yeni premium kablosuz akıllı hoparlör piyasaya sürdü. RA5000 isimli modelin en dikkat çekici yanı tasarım olarak elektrikli tıraş makinesini andırması.
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Her iki hoparlör de hem Wi-Fi hem Bluetooth bağlantı seçeneği sunuyor. Ayrıca evdeki ses deneyimini geliştirmek için tasarlanmış Immersive Audio Enhancement ve 360 Reality Audio modlarıyla çalışabildiklerini belirtelim.
Sony'nin yeni hoparlörleri her parçayı analiz ederek ses seviyesini otomatik olarak ayarlayabilme özelliğine sahip. Yerleşik sesli asistanları yok fakat neredeyse tüm asistanlarla uyumlular.
Avrupa fiyatları açıklandı
RA5000, Hi-Res Audio (Yüksek Çözünürlüklü Ses) sertifikası ile geliyor. Üzerinde üç yukarı bakan hoparlör, üç yan hoparlör ve ve bir subwoofer var. RA3000, neme dayanıklılığı sayesinde banyoda veya mutfakta kullanmak için ideal. Kompakt boyutu ve kapladığı küçük yer sayesinde hemen hemen istediğiniz her yere sığdırabilirsiniz.
Hoparlörlerin Avrupa fiyatları da açıklandı. RA5000 modeli 500 euro'ya satılacak. RA3000'i satın almak isteyenlerin ise cebinden 359 euro gibi bir para çıkacak.
https://www.androidpolice.com/2021/01/08/sonys-new-premium-speaker-looks-like-a-giant-electric-razor/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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buney la
:). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.
Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum
Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.
Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.