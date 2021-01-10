Sony, elektrikli tıraş makinesine benzeyen kablosuz hoparlör çıkardı

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Japon teknoloji devi Sony, RA5000 ve RA3000 olmak üzere iki yeni premium kablosuz akıllı hoparlör piyasaya sürdü. RA5000 isimli modelin en dikkat çekici yanı tasarım olarak elektrikli tıraş makinesini andırması.

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Her iki hoparlör de hem Wi-Fi hem Bluetooth bağlantı seçeneği sunuyor. Ayrıca evdeki ses deneyimini geliştirmek için tasarlanmış Immersive Audio Enhancement ve 360 Reality Audio modlarıyla çalışabildiklerini belirtelim.

Sony'nin yeni hoparlörleri her parçayı analiz ederek ses seviyesini otomatik olarak ayarlayabilme özelliğine sahip. Yerleşik sesli asistanları yok fakat neredeyse tüm asistanlarla uyumlular.

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Avrupa fiyatları açıklandı

RA5000, Hi-Res Audio (Yüksek Çözünürlüklü Ses) sertifikası ile geliyor. Üzerinde üç yukarı bakan hoparlör, üç yan hoparlör ve ve bir subwoofer var. RA3000, neme dayanıklılığı sayesinde banyoda veya mutfakta kullanmak için ideal. Kompakt boyutu ve kapladığı küçük yer sayesinde hemen hemen istediğiniz her yere sığdırabilirsiniz.

Hoparlörlerin Avrupa fiyatları da açıklandı. RA5000 modeli 500 euro'ya satılacak. RA3000'i satın almak isteyenlerin ise cebinden 359 euro gibi bir para çıkacak.

https://www.androidpolice.com/2021/01/08/sonys-new-premium-speaker-looks-like-a-giant-electric-razor/

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