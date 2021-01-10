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    Müzik / Ses Sistemleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Sony, elektrikli tıraş makinesine benzeyen kablosuz hoparlör çıkardı

    Sony, RA5000 ve RA3000 olarak adlandırılan iki yeni premium kablosuz hoparlör piyasaya sürdü. Şirketin çıkardığı hoparlörden biri elektrikli tıraş makinesine benzemesiyle dikkat çekiyor.
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    Müzik / Ses Sistemleri
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    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Sony, elektrikli tıraş makinesine benzeyen kablosuz hoparlör çıkardı
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    Japon teknoloji devi Sony, RA5000 ve RA3000 olmak üzere iki yeni premium kablosuz akıllı hoparlör piyasaya sürdü. RA5000 isimli modelin en dikkat çekici yanı tasarım olarak elektrikli tıraş makinesini andırması.

    Ayrıca Bkz. "iPhone 12 kutusundan şarj cihazını çıkaran Apple, maliyetten ne kadar tasarruf etti?"

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    Her iki hoparlör de hem Wi-Fi hem Bluetooth bağlantı seçeneği sunuyor. Ayrıca evdeki ses deneyimini geliştirmek için tasarlanmış Immersive Audio Enhancement ve 360 Reality Audio modlarıyla çalışabildiklerini belirtelim.

    Sony'nin yeni hoparlörleri her parçayı analiz ederek ses seviyesini otomatik olarak ayarlayabilme özelliğine sahip. Yerleşik sesli asistanları yok fakat neredeyse tüm asistanlarla uyumlular.

    Sony, elektrikli tıraş makinesine benzeyen kablosuz hoparlör çıkardı
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    Avrupa fiyatları açıklandı

    RA5000, Hi-Res Audio (Yüksek Çözünürlüklü Ses) sertifikası ile geliyor. Üzerinde üç yukarı bakan hoparlör, üç yan hoparlör ve ve bir subwoofer var. RA3000, neme dayanıklılığı sayesinde banyoda veya mutfakta kullanmak için ideal. Kompakt boyutu ve kapladığı küçük yer sayesinde hemen hemen istediğiniz her yere sığdırabilirsiniz.

    Hoparlörlerin Avrupa fiyatları da açıklandı. RA5000 modeli 500 euro'ya satılacak. RA3000'i satın almak isteyenlerin ise cebinden 359 euro gibi bir para çıkacak.



    https://www.androidpolice.com/2021/01/08/sonys-new-premium-speaker-looks-like-a-giant-electric-razor/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Doğada şarj sorununu çözen cihaz

    Pascal.Nouma

    85+98+9

    1 gün önce
    TheJudgé

    buney la

    1 gün önce
    Black Heart Rebellion

    :). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.

    1 gün önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum

    2 gün önce
    Black Heart Rebellion

    Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.

    2 gün önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.

    2 gün önce
    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    intel7mix (İbrahim Ak) 18 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Tasarımı güzel gözüküyor.
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    Technotronic (Çağlar Deniz) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Türkiye fiyatı en az 5000 lira olur.
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    elLbufFer (selçuk dabak) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Çok iyi de , buna gelene kadar daha çok eksiğimiz var Sony kardeş
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    metalmilita 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    500 euroluk hoparlörde tweeter yok, saçmalık.
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    intel7mix (İbrahim Ak) 18 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Tasarımı güzel gözüküyor.
    Yanıtla +9
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