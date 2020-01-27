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    Savunma Sanayi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Çin, dünyanın ikinci büyük silah üreticisi oldu

    İsveç merkezli Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü’nün (SIPRI)  yayınladığı rapora göre Çin, dünyanın ikinci büyük silah üreticisi oldu.
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    Savunma Sanayi
    Gökhan G.
    Editör
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    Çin, dünyanın ikinci büyük silah üreticisi oldu
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    Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü’nün (SIPRI)  yayınladığı rapora göre Çin, dünyanın ikinci büyük silah üreticisi oldu. Ülkeye ait dört şirketin dünyanın en büyük 20 silah üreticisi arasına girdiği listeye göre Çin, 54.1 milyar dolarlık toplam satış rakamıyla ABD’nin arkasında ve Rusya’nın ise önünde yerini aldı.

    Paylaşılan verilere göre Çin Havacılık Endüstrisi Kurumu (AVIC) yaklaşık 20.1 milyar dolarlık satışla 6. sırada, Kuzey Çin Endüstri Şirketi (NORINCO) 17.2 milyar dolarla 8. sırada, Çin Elektronik Teknolojisi Şirketi (CETC) 12.2 milyar dolarlık satışla 9. sırada yer aldı. Çin Güney Endüstrileri Şirketi ise (CSCG) 4.6 milyar dolarlık satışla listenin 19. sırasında kendine yer buldu.

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    Bundan yaklaşık 10 yıl öncesine kadar silah ihtiyacının büyük kısmını Rusya ve Ukrayna’dan sağlayan ülkenin bugün itibariyle ulaştığı rakamlar bir hayli çarpıcı görünüyor. SIPRI’den yapılan açıklamaya göre ülkedeki silah şirketlerinin devlete ait olması veri temini hususunu oldukça zorlaştırıyor. Ulusal güvenlik maksadıyla gizli tutulan veriler göz önünde bulundurulduğunda söz konusu rakamların daha yüksek olma ihtimali de bulunuyor. Yine aynı rapora göre ülkede üretilen 70 ila 80 milyar dolar tutarında mühimmat Çin Halk Kurtuluş Ordusu’na temin ediliyor.

    Çin, dünyanın ikinci büyük silah üreticisi oldu
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    2015 ila 2017 yılları arasını kapsayan raporda, silah satışlarında 1. sırayı alan ABD’nin 226.6 milyar dolar ve 3. sırada yer alan Rusya’nın ise 37.7 milyar dolarlık satış gerçekleştirdiği tespit edilmiş.

    İsveç merkezli SIPRI’nin verilerine göre 2018 yılındaysa küresel silah satışlarının 1.8 trilyon dolar seviyesine ulaştığı belirtiliyor. Bu rakamlar ile savunma sanayine harcanan paraların Soğuk Savaş sonundaki düzeylere ulaştığı ifade ediliyor.



    https://www.reuters.com/article/us-china-arms-production/china-has-worlds-second-largest-arms-industry-think-tank-estimates-idUSKBN1ZP0UE Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    Ussuz 34 dk.
    Amerikadan çaktığı silahları satmıştır
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    eas722 42 dk.
    Dünyayı yönetenler ile silah üreticileri aynı. Mahalleyi haraca bağlayan serseriler gibi.
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    Elektrikliarabasever 44 dk.
    Silah üretimi gerekli bir şey arkadaşlar özellikle bu konudaki teknolojimizi arttırmalıyız eğer bir gün uzak yerlerdeki ziyaretçiler gelirse savunma gücümüz olmalı
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    Feyzuli 48 dk.
    Dünya düzeninde lider Çin olursa bu dünya düzeninde çok garip değişiklikler olur. Çin maalesef çok sesli, yönlü bir yönetim ve düzene sahip değil. Tek niyetleri finansal güç ve kaotik istikrarsızlık üzerinden yeni dengeler oluşturmak değil hakimiyet ve egemenlik planları olan bir yaklaşıma sahipler. EU-US terazisindeki denge gibi bir denge olmayacak dünya lideri olduklarında.
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    sniper23 49 dk.
    Virüsler için de artık büyük silahlar üretirler.
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    monacomen 1 sa. yeni yorumcu
    Üzücü ve kaygı verici. Peki ama üretilen bunca silah ve son teknoloji harp makineleri ne yenir ne içilir, alındığına göre kullanmak gerekecek. Bütün bu silahları kullanacak olsak dünyada değil insan tek bir yaşam formu bile kalmaz, hatta bir kaç gezegeni bile yok edecek bir güce sahip oluruz. Sahi bu sonu gelmez silah üretimini ile bunca silah kullanılmayacak ise ne olacak?
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