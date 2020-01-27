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Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü’nün (SIPRI) yayınladığı rapora göre Çin, dünyanın ikinci büyük silah üreticisi oldu. Ülkeye ait dört şirketin dünyanın en büyük 20 silah üreticisi arasına girdiği listeye göre Çin, 54.1 milyar dolarlık toplam satış rakamıyla ABD’nin arkasında ve Rusya’nın ise önünde yerini aldı.

Paylaşılan verilere göre Çin Havacılık Endüstrisi Kurumu (AVIC) yaklaşık 20.1 milyar dolarlık satışla 6. sırada, Kuzey Çin Endüstri Şirketi (NORINCO) 17.2 milyar dolarla 8. sırada, Çin Elektronik Teknolojisi Şirketi (CETC) 12.2 milyar dolarlık satışla 9. sırada yer aldı. Çin Güney Endüstrileri Şirketi ise (CSCG) 4.6 milyar dolarlık satışla listenin 19. sırasında kendine yer buldu.

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Bundan yaklaşık 10 yıl öncesine kadar silah ihtiyacının büyük kısmını Rusya ve Ukrayna’dan sağlayan ülkenin bugün itibariyle ulaştığı rakamlar bir hayli çarpıcı görünüyor. SIPRI’den yapılan açıklamaya göre ülkedeki silah şirketlerinin devlete ait olması veri temini hususunu oldukça zorlaştırıyor. Ulusal güvenlik maksadıyla gizli tutulan veriler göz önünde bulundurulduğunda söz konusu rakamların daha yüksek olma ihtimali de bulunuyor. Yine aynı rapora göre ülkede üretilen 70 ila 80 milyar dolar tutarında mühimmat Çin Halk Kurtuluş Ordusu’na temin ediliyor.

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2015 ila 2017 yılları arasını kapsayan raporda, silah satışlarında 1. sırayı alan ABD’nin 226.6 milyar dolar ve 3. sırada yer alan Rusya’nın ise 37.7 milyar dolarlık satış gerçekleştirdiği tespit edilmiş.

İsveç merkezli SIPRI’nin verilerine göre 2018 yılındaysa küresel silah satışlarının 1.8 trilyon dolar seviyesine ulaştığı belirtiliyor. Bu rakamlar ile savunma sanayine harcanan paraların Soğuk Savaş sonundaki düzeylere ulaştığı ifade ediliyor.

https://www.reuters.com/article/us-china-arms-production/china-has-worlds-second-largest-arms-industry-think-tank-estimates-idUSKBN1ZP0UE

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