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    kripto para ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    McKinsey Danışmanı: Blockchain, Londra ve Ulusal Sağlık Hizmeti'ni öldürebilir

    Müşavirlik firması McKinsey’deki kıdemli bir danışman olan John Straw’a göre blockchain yakın gelecekte Londra Şehri’nin önemsiz kalmasına neden olabilir. Ayrıca sağlık sektörünü de zora sokabilir.
    1 gün
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    kripto para
    Can Korkmaz
    Editör
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    McKinsey Danışmanı: Blockchain, Londra ve Ulusal Sağlık Hizmeti'ni öldürebilir
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    John Straw, 24 Ekim'de bir Computing.co.uk canlı etkinliğinde blockchain ile ilgili görüşlerini belirtti. Straw, bunun İngiltere vergi sisteminin bozulmasına ve nihayetinde ülkenin Ulusal Sağlık Hizmeti'nin sona ermesine yol açabileceğini ekledi.

    Straw, ölçeklenebilir bir blockchain tabanlı finansal sistem popülerlik kazanırsa büyük bir bozulma potansiyeli görüyor ve ekliyor: “Birinin gerçekten çalışan bir blockchain eşler arası sistem ürettiğini varsayalım. Gerçekten ölçeklenen bir borç verme sistemi olacak, artık bankalara ihtiyacımız olmayacak.”

    Ayrıca Bkz. "Kripto yatırımcıları için ücretsiz eğitim platformu: Newscrypto"

    Bankalar olmadan, merkezi takas yerlerine ihtiyaç duyulmayacak ve belki de ülkenin en büyük vergi katkısını alarak Londra Şehri'nin tüm iş modeli çökecek. Straw, bankacılık sektörünün kaybıyla vergi gelirindeki azalmanın yanı sıra, isimsiz ödemelerin kamu vergi kaçırma oranını arttırabileceği konusunda uyarıyor. Eğer kimse vergi ödemiyorsa da, Ulusal Sağlık Hizmeti gibi kurumlar için finansman durur.

    McKinsey Danışmanı: Blockchain, Londra ve Ulusal Sağlık Hizmeti'ni öldürebilir
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    Fransa ve Almanya’nın, Facebook’un Libra'sı gibi küresel istikrarlı projelerini yasaklama çağrısına destek vererek, blockchaini ''birçok açıdan demokrasi katili'' olarak nitelendiriyor.

    Bütün bunlara rağmen Straw, blockchain tabanlı akıllı sözleşmelere karşı olan övgülerini dile getirirken hızlı ve otomatik işlemler yapabilme kabiliyetinin çok büyük bir fayda olduğunu belirtti.



    https://cointelegraph.com/news/mckinsey-advisor-blockchain-may-kill-off-the-city-of-london-and-nhs Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    faniseyler 19 sa.
    Bence bankalardan kurtaran her sisteme geçmeye değer.
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    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    darkaura 1 gün
    dunyadaki mevcut ekonomik sistemi kuranlar buyuk oranda ingilizler. bu yuzden bugun hala bunun kaymagini yiyorlar. ingiliz ekonomisi finans sistemi uzerine kurulu dersek yanlis olmaz sanirim. gercek anlamda rekabetci bir sanayileri, uretimleri kalmamis durumda. ama bu kadar yil hic bir sey yapmadan yerinde durursan eninde sonunda baskalari yenilikler uretip kurdugun sistemi yavas yavas degistirecektir.
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    babgozd 1 gün darkaura
    Adamlar bütün dünya ülkelerine girmiş ve onların ürünlerini kullanmaya mecbursun. Unilever desem istisnasız herkes bu ürünleri öyle ya da böyle alıyor. Ülkede 20 milyondan fazla Vodafone abonesi var. Shell, BP hiç saymıyorum zaten. Finans sektörü zaten onların elinde. Türkiye bankaları da döviz işlemlerini londradan yapıyor.
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