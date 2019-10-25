McKinsey Danışmanı: Blockchain, Londra ve Ulusal Sağlık Hizmeti'ni öldürebilir

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John Straw, 24 Ekim'de bir Computing.co.uk canlı etkinliğinde blockchain ile ilgili görüşlerini belirtti. Straw, bunun İngiltere vergi sisteminin bozulmasına ve nihayetinde ülkenin Ulusal Sağlık Hizmeti'nin sona ermesine yol açabileceğini ekledi.

Straw, ölçeklenebilir bir blockchain tabanlı finansal sistem popülerlik kazanırsa büyük bir bozulma potansiyeli görüyor ve ekliyor: “Birinin gerçekten çalışan bir blockchain eşler arası sistem ürettiğini varsayalım. Gerçekten ölçeklenen bir borç verme sistemi olacak, artık bankalara ihtiyacımız olmayacak.”

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Bankalar olmadan, merkezi takas yerlerine ihtiyaç duyulmayacak ve belki de ülkenin en büyük vergi katkısını alarak Londra Şehri'nin tüm iş modeli çökecek. Straw, bankacılık sektörünün kaybıyla vergi gelirindeki azalmanın yanı sıra, isimsiz ödemelerin kamu vergi kaçırma oranını arttırabileceği konusunda uyarıyor. Eğer kimse vergi ödemiyorsa da, Ulusal Sağlık Hizmeti gibi kurumlar için finansman durur.

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Fransa ve Almanya’nın, Facebook’un Libra'sı gibi küresel istikrarlı projelerini yasaklama çağrısına destek vererek, blockchaini ''birçok açıdan demokrasi katili'' olarak nitelendiriyor.

Bütün bunlara rağmen Straw, blockchain tabanlı akıllı sözleşmelere karşı olan övgülerini dile getirirken hızlı ve otomatik işlemler yapabilme kabiliyetinin çok büyük bir fayda olduğunu belirtti.

https://cointelegraph.com/news/mckinsey-advisor-blockchain-may-kill-off-the-city-of-london-and-nhs