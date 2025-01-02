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    Çin, ilk 3. nesil nükleer reaktörünü şebekeye bağladı: 6 milyon eve elektrik!

    Çin, kısa bir süre önce Zhangzhou nükleer enerji santralindeki bir Hualong reaktörü şebekeye bağladı. Tesis tam olarak faaliyete geçtiğinde altı milyon insanın enerji ihtiyacını karşılayabilecek.
    Çin'in ilk 3. nesil nükleer reaktörü şebekeye bağlandı Tam Boyutta Gör
    Çin, enerji dönüşümünde büyük oynayama, büyük lok yutmaya ve büyük adım atmaya devam ediyor. Ülkenin ilk 3. nesil yerli nükleer reaktörü olan Hualong One, Zhangzhou Nükleer Enerji Santrali’nde şebekeye bağladı. Fujian eyaletinde bulunan bu reaktör, 168 saatlik başarılı bir operasyonun ardından devreye alındı. Bu reaktör tamamen Çin tarafından geliştirilmiş olmasıyla da dikkat çekiyor.

    Çin, küresel liderliğe oynuyor

    Halihazırda dünya çapında çalışan nükleer santrallerin büyük çoğunluğu 2. nesil reaktörlerden oluşuyor. Ancak 3. nesil teknolojiler, daha güvenli, daha verimli ve daha çevre dostu bir alternatif sunuyor. Bu alanda Çin, 33 adet Hualong One reaktörünün işletimde ya da inşa halinde olduğunu açıklayarak dünya liderliği hedefinde ilerliyor.

    Çin Ulusal Nükleer Kurumu (CNNC) yaptığı açıklamada “Şu anda, yurtiçi ve yurtdışında işletmede ve yapım aşamasında olan Hualong One ünitelerinin toplam sayısı 33'e ulaştı ve bu da onu dünyada işletmede ve yapım aşamasında en fazla sayıda üniteye sahip üçüncü nesil nükleer güç teknolojisi haline getirdi” dedi.

    Çin, 2060 yılına kadar karbon nötr olma hedefini sürdürüyor. Bu hedef doğrultusunda, kömür bazlı enerji kaynaklarına olan bağımlılığı azaltacak temiz enerji projelerine büyük yatırımlar yapılıyor. İnanılması güç düzeyde yenilenebilir enerji yatırımları yapan ve devasa tesisleri devreye alan Çin, halen büyük oranda kömür bazlı elektriği kullanıyor. Ülke bir yandan güneş, rüzgar ve hidroelektrik yatırımlarını artırırken bir yandan da nükleer enerjiyi ilerletiyor.

    6 milyon eve elektrik verecek

    Çin'in ilk 3. nesil nükleer reaktörü şebekeye bağlandı Tam Boyutta Gör
    Hualong One reaktörleri, yıllık olarak 8,16 milyon ton karbondioksit salınımını ve 3,12 milyon ton kömür tüketimini azaltarak bu hedefte önemli bir rol oynayacak. Zhangzhou Nükleer Enerji Santrali, toplam altı Hualong One reaktörü ile dünyanın en büyük Hualong One enerji üssü olma yolunda. İlk ünite devreye alınırken, ikinci ünitenin de 2025 yılında faaliyete geçmesi planlanıyor. Proje için toplam 14 milyar dolarlık (100 milyar yuan) bir bütçe ayrılmış durumda.

    Tesis tam olarak yüklenip faaliyete geçtiğinde 6 milyon insanın enerji ihtiyacını karşılayabilecek. Bir Hualong One nükleer güç ünitesi yılda 10 milyar kilowatt-saatten fazla elektrik üretiyor ki bu da 1 milyon kişinin elektrik ihtiyacını karşılamaya yetecek seviyede.

    ABD ve Çin: Nükleer yarışta kim önde?

    Dünya Nükleer Birliği’ne göre, dünya genelinde üretilen elektriğin yaklaşık yüzde 9’u nükleer enerji santrallerinden sağlanıyor. ABD, 2023 yılı itibarıyla 779.000 gigavat saatlik nükleer enerji üretimi ile lider konumunda. Çin ise 406.484 gigavat saat ile bu alanda ikinci sırada yer alıyor.

    Mayıs 2024 itibariyle, Çin'in 56 nükleer reaktörüne karşılık ABD'nin 94 operasyonel nükleer reaktörü bulunuyor. Ancak ABD’deki reaktörlerin çoğunun 1970-1990 yılları arasında inşa edilen 2. nesil reaktörler olduğu biliniyor.

    Öte yandan dünya yeniden nükleer enerjiye dönüyor. Dünya genelinde yaklaşık 60 nükleer reaktörün inşaatı sürerken, 110 reaktörün daha inşası planlanıyor. Geleceğe yönelik olarak, dünya genelinde 90 yeni nükleer reaktör planlanmış durumda. Bunların en az üçte biri veya daha fazlasını Çin inşa edecek. Öte yandan COP 29 kapsamında nükleer enerji kapasitesini 3 katına çıkaracağını açıkladı.

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