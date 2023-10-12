Çin’in ardından şimdi de Rusya yarı iletken atılımı yapıyor

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Ukrayna'ya karşı yürüttüğü savaş nedeniyle dünyanın büyük bir kısmı tarafından dışlanan ve yaptırımlara maruz kalan Rusya, normal tedarikçilerden çip alamadığı için zor durumda olan yerel yarı iletken üretimini canlandırmak için planlar yapıyor. Önümüzdeki 8 yıllık dönemde Rusya, kendisi için son derece iddialı bir yatırıma girişiyor.

Rusya'dan yarı iletken atağı

Rusya, 2027'ye kadar 28nm, 2030'a kadar ise 14nm sürecine geçerek çipleri seri üretmeyi planlıyor. Bunlar kulağa iddialı gelmese de Rusya için hayli iddialı. Küresel olarak iddialı gibi görünmemesinin nedeni ise TSMC ve Samsung gibi üreticilerin halihazırda 3nm sürecine geçmiş olmasından kaynaklanıyor. Her iki firma da 2026 yılında 2nm’ye ulaşmayı planlıyor.

Tam Boyutta Gör Öte yandan Rusya, 2030 yılına kadar yaklaşık 38,43 milyar dolar yatırım gerektiren yeni mikroelektronik geliştirme planını hazırlıyor. Kommersant'ın haberine göre bu para yerel yarı iletken üretim teknolojilerinin geliştirilmesi, yerli çip geliştirme, veri merkezi altyapısı, yerel yeteneklerin geliştirilmesi ve yerli çip ve çözümlerin pazarlanması için harcanacak. Yarı iletken üretimi tarafında ise Rusya, üretim teknolojileri ve bunların yaygınlaştırılması için 5 milyar dolar harcamayı planlıyor.

Elbette bunlar kolay hedefler değil. Örneğin ülkenin kısa vadeli hedeflerden biri, yıl sonuna kadar 90nm fabrikasyon teknolojisi kullanarak yerel çip üretimini artırmak. Şu anda Rus yarı iletken endüstrisi genel olarak 130nm’lik yongalar üretebiliyor ancak ülkenin en büyük ve en gelişmiş yarı iletken şirketi Mikron Group, 90nm sürecini kullanabiliyor. Daha uzun vadeli bir hedef ise TSMC'nin 2011 yılında gerçekleştirdiği gibi 2030 yılına kadar 28nm fabrikasyon sürecine geçmeyi başarmak. Uzmanlar, bu tür teknolojilerin Linux ve RISC-V işlemcilere dayalı ekonomik dizüstü bilgisayarların üretilmesini sağlayacağına inanıyor.

Çin, ilk 28nm litografi aracını geliştirmeyi başardı 6 gün önce eklendi

Tarihsel olarak yazılım ve yüksek teknoloji hizmetlerinde kısmen başarılı olan Rusya, çip tasarımı ve üretimi konusunda nispeten başarılı bir ülke değil. Ek olarak yarı iletkenlerin üretiminde kullanılan araçların üretimi hiç de kolay değil. Zaten ASML gibi bu araçları sağlayan birkaç firma bulunuyor. Örneğin, Çin bile kendi 28nm litografi aracını henüz yeni geliştirebildi. Dolayısıyla Rusya'nın 2024 ya da 2030'a kadar hedeflerine ulaşıp ulaşamayacağı belirsiz.

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