Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Çin’in ardından şimdi de Rusya yarı iletken atılımı yapıyor

    Çin’in ardından şimdi de Rusya'nın iddialı yarı iletken planları var. Aktarılanlara göre Rusya, 2027'ye kadar 28nm, 2030'a kadar ise 14nm sürecine geçerek çipleri seri üretmeyi hedefliyor.

    Çin’in ardından şimdi de Rusya yarı iletken atılımı yapıyor Tam Boyutta Gör

    Ukrayna'ya karşı yürüttüğü savaş nedeniyle dünyanın büyük bir kısmı tarafından dışlanan ve yaptırımlara maruz kalan Rusya, normal tedarikçilerden çip alamadığı için zor durumda olan yerel yarı iletken üretimini canlandırmak için planlar yapıyor. Önümüzdeki 8 yıllık dönemde Rusya, kendisi için son derece iddialı bir yatırıma girişiyor.

    Rusya'dan yarı iletken atağı

    Rusya, 2027'ye kadar 28nm, 2030'a kadar ise 14nm sürecine geçerek çipleri seri üretmeyi planlıyor. Bunlar kulağa iddialı gelmese de Rusya için hayli iddialı. Küresel olarak iddialı gibi görünmemesinin nedeni ise TSMC ve Samsung gibi üreticilerin halihazırda 3nm sürecine geçmiş olmasından kaynaklanıyor. Her iki firma da 2026 yılında 2nm’ye ulaşmayı planlıyor.

    Çin’in ardından şimdi de Rusya yarı iletken atılımı yapıyor Tam Boyutta Gör
    Öte yandan Rusya, 2030 yılına kadar yaklaşık 38,43 milyar dolar yatırım gerektiren yeni mikroelektronik geliştirme planını hazırlıyor. Kommersant'ın haberine göre bu para yerel yarı iletken üretim teknolojilerinin geliştirilmesi, yerli çip geliştirme, veri merkezi altyapısı, yerel yeteneklerin geliştirilmesi ve yerli çip ve çözümlerin pazarlanması için harcanacak. Yarı iletken üretimi tarafında ise Rusya, üretim teknolojileri ve bunların yaygınlaştırılması için 5 milyar dolar harcamayı planlıyor.

    Elbette bunlar kolay hedefler değil. Örneğin ülkenin kısa vadeli hedeflerden biri, yıl sonuna kadar 90nm fabrikasyon teknolojisi kullanarak yerel çip üretimini artırmak. Şu anda Rus yarı iletken endüstrisi genel olarak 130nm’lik yongalar üretebiliyor ancak ülkenin en büyük ve en gelişmiş yarı iletken şirketi Mikron Group, 90nm sürecini kullanabiliyor. Daha uzun vadeli bir hedef ise TSMC'nin 2011 yılında gerçekleştirdiği gibi 2030 yılına kadar 28nm fabrikasyon sürecine geçmeyi başarmak. Uzmanlar, bu tür teknolojilerin Linux ve RISC-V işlemcilere dayalı ekonomik dizüstü bilgisayarların üretilmesini sağlayacağına inanıyor.

    Tarihsel olarak yazılım ve yüksek teknoloji hizmetlerinde kısmen başarılı olan Rusya, çip tasarımı ve üretimi konusunda nispeten başarılı bir ülke değil. Ek olarak yarı iletkenlerin üretiminde kullanılan araçların üretimi hiç de kolay değil. Zaten ASML gibi bu araçları sağlayan birkaç firma bulunuyor. Örneğin, Çin bile kendi 28nm litografi aracını henüz yeni geliştirebildi. Dolayısıyla Rusya'nın 2024 ya da 2030'a kadar hedeflerine ulaşıp ulaşamayacağı belirsiz.

    Kaynakça https://www.kommersant.ru/doc/6267068 https://www.cnews.ru/news/top/2023-10-11_rossijskaya_mikroelektronika
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    ugacomtr +172 Piêr Dé Sans +121 romedon +99 Kendine_Antagonist +95 LacWer +84 Murat.Ak +62 2jz1993 +44 LGatakan +43 turkworks +42 Fx_57,5 +37
    Önceki Haftalar
    Tüm Zamanların En İyi Yorumcuları
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    20 Kişi Okuyor (6 Üye, 14 Misafir) 9 Masaüstü 11 Mobil

    GENEL İSTATİSTİKLER
    305 kez okundu.
    10 kişi, toplam 10 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    rusya, yarı iletken ve
    5 etiket daha 28nm 14nm çin Teknoloji Haberleri Donanım Bileşenleri
    Facebook Sayfası243,2b
    Twitter Profili114,3b
    Instagram Sayfası46,8b
    YouTube Kanalı335b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamamızı İndirin Tanıtım
    DH Android Uygulaması DH App Store Uygulaması DH AppGallery Uygulaması
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    tm nedir çok zayıfım samsung güney kore mail adresi eşimle masaj yaptırmak istiyorum eşli batak taktikleri

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10000 TL Üstündeki Telefonlar
    Samsung Galaxy S22 Ultra 5G
    Samsung Galaxy S22 Ultra 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    Lenovo Ideapad 3
    Lenovo Ideapad 3
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    TEKNOPANDA-KARAKIZ 6
    TEKNOPANDA-KARAKIZ 6
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız