Çin, ilk 28nm litografi aracını geliştirmeyi başardı

SMEE için geliştirilen SSA/800-10W tarayıcısı bir atılım niteliği taşıyor zira şirketin bugün sahip olduğu en gelişmiş tarayıcı yalnızca 90nm veya daha üst üretim süreçlerinde kullanılabiliyor. 28nm kapasiteli litografi aracı zamanla Çinli yonga üreticilerinin bir dizi olgun teknoloji için yerli üretim kapasitesine güvenmelerini sağlayabilir.
ABD'nin mevcut ihracat kısıtlamaları, Çinli yonga üreticilerinin 14nm/16nm boyutlarının altında düzlemsel olmayan transistörlü mantık yongaları, 127'den fazla aktif katmana sahip 3D NAND yongaları ve 18nm'den daha küçük DRAM’ler oluşturmak için gerekli araç ve teknolojilere erişimini engelliyor. Bu yılın başlarında Hollanda, Japonya ve Tayvan'ın da kısıtlamalara dahil olmasıyla Çin’in gelişmiş araçlara erişimi neredeyse sıfırlandı.
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.