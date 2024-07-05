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    Çin’in eşsiz enerji dönüşümü dünyayı net sıfıra götürebilir

    Çin, günümüzde dünyanın en büyük enerji üreticisi, tüketicisi ve aynı zamanda en büyük kirlilik salınımı yapan ülkesi konumunda. Ancak eşsiz enerji dönüşümü ile dünyayı net sıfıra götürebilir.
    Çin’in eşsiz enerji dönüşümü dünyayı net sıfıra götürebilir Tam Boyutta Gör
    Çin'in içerisinde bulunduğu enerji dönüşümünü kısaca ve basitçe açıklamak zor. Bir yandan dünyanın en büyük fosil yakıt tüketicisi ve önde gelen CO2 emisyonu kaynağı olmasına rağmen Çin, diğer ülkeleri harekete geçmeye zorlayacak kadar büyük bir yenilenebilir enerji sektörüne sahip. Yayınlanan yeni bir rapora göre ise Çin’in bu eşsiz enerji dönüşümü dünyayı net sıfıra taşıyabilir.

    Çin’in enerji dönüşümü çok önemli

    DNV’nin yayınladığı raporda Çin’in enerji dönüşümünün ulusal bir mesele olmadığı, etkilerinin küresel çapta olduğunun altı çiziliyor. Bunu aslında bazı istatistik verilerinde de görüyoruz. Küresel nüfusun yüzde 18'ine sahip olan Çin, dünyadaki enerjinin yüzde 26'sını tüketiyor ve enerji kaynaklı CO2 salınımının yüzde 33'ünü gerçekleştiriyor. Ülke, dünya çapındaki tüketimin yüzde 50’sinden fazlasını gerçekleştirerek en büyük kömür kullanıcısı konumunda. Bunlara rağmen Çin, yenilenebilir enerji üretim kapasitesi konusunda da inanılmaz bir farkla açık ara lider durumda.

    Çin’in eşsiz enerji dönüşümü dünyayı net sıfıra götürebilir Tam Boyutta Gör
    İçinde bulunulan bu paradoks nedeniyle Çin’in enerji tüketimindeki yenilenebilir enerjinin payı Batılı rakiplerinin arkasında kalıyor. Aslında bu paradoksu Çin’in politikaları oluşturuyor. Ülke, enerji güvenliğini merkeze alıyor. Dolayısıyla Çin, 2050 yılına kadar ithal enerjiye bağımlı kalmaya devam edecek.
    Çin’in eşsiz enerji dönüşümü dünyayı net sıfıra götürebilir Tam Boyutta Gör
    Rapora göre petrol tüketimi 2050'ye kadar yarıya inecek ancak havacılık ve denizcilik endüstrilerinde kullanılmaya devam edilecek. Çin’in petrol kullanımının yüzde 84'ü ithalat yoluyla karşılanacak. Doğal gaz tüketimi de yüksek kalmaya devam edecek, 2050 tüketimi 2022 seviyelerinin sadece yüzde 2 altında kalacak ve bunun yüzde 58'i ithal edilecek.
    Çin’in eşsiz enerji dönüşümü dünyayı net sıfıra götürebilir Tam Boyutta Gör
    Kömür tarafında ise Çin, zaten tüketimini yerel üretimden sağlıyor. Yüksek emisyonlarına ve yerel kirliliğine rağmen kömür, Çin'in açık ara birincil enerji kaynağı konumunda. Kömür kullanımının önümüzdeki iki yıl içinde zirve yapacağı ve 2040 yılına kadar üçte bir oranında düşeceği tahmin ediliyor.

    Çin'in enerji talebi 2030'da zirve yapacak

    Çin’in eşsiz enerji dönüşümü dünyayı net sıfıra götürebilir Tam Boyutta Gör
    Çin için enerji ihtiyacının doymayacağı söylense de elbette bu doğru değil, mantıklı da değil. 2030 yılına kadar Çin'in enerji kullanımının zirve yapması, 2050 yılına kadar ise tüketimin yüzde 20 düşeceği belirtiliyor.

    Yenilenebilir enerji üretimi rakipsiz

    Çin’in eşsiz enerji dönüşümü dünyayı net sıfıra götürebilir Tam Boyutta Gör
    Rapora göre 2050 yılına kadar rüzgar ve güneş enerjisinin her biri Çin'deki elektrik üretiminin yüzde 38'ini oluşturacak. Bundan 10 yıl önce her ikisi de ana enerji kaynağı olarak hesaba bile katılmıyordu. Artışın hızı oldukça etkileyici. Çin'de yenilenebilir enerji kaynaklarının toplam elektrik üretimindeki payı bugün yüzde 30 iken 2035 yılında yüzde 55'e, 2050 yılında ise yüzde 88'e yükselecek. Bu süre zarfında Çin’in maliyetleri daha da düşürmesi bekleniyor.

    Çin sadece dünyanın en büyük güneş enerjisi santrali ve rüzgar çiftliği kurucusu olmakla kalmıyor, aynı zamanda diğer ülkelere ucuza sattıkları panel ve türbinleri de üreterek yenilenebilir enerjinin küresel olarak yaygınlaşmasına yardımcı oluyor.

    Çin'in elektrikli araç devrimi

    Çin’in eşsiz enerji dönüşümü dünyayı net sıfıra götürebilir Tam Boyutta Gör
    Çin'in elektrikli araç satışlarının içten yanmalı motorlu araçları geride bıraktığı ilk büyük ekonomi olacağı ve bunun 2027 gibi oldukça yakın bir gelecekte yaşanacağı belirtiliyor. Elektrikli araçların sağladığı kayda değer verimlilik artışlarının yüzyılın ortasında ulaşım sektörünün günümüze kıyasla daha az enerji kullanacağı öngörülüyor.

    Emisyon azaltımı

    2022 yılında Çin, enerjiyle ilgili olarak küresel CO2 emisyonlarının yüzde 33'üne denk gelen yaklaşık 12 gigaton (Gt) CO2 salınımı yaptı. Rapor, Çin'in emisyonlarının 2026 yılına kadar zirve yapacağını ve ardından 2040 yılına kadar yüzde 30 oranında azalacağını öngörüyor. Böylece emisyon payının 2050 yılında küresel toplamın yüzde 22’sine düşmesi bekleniyor. Çin’in emisyonlarını azaltması küresel net sıfır için büyük önem taşıyor. Hatta Çin’in net sıfıra giden yolda en büyük role sahip olduğu belirtiliyor.

    Kaynakça https://www.pv-magazine.com/2024/07/05/china-could-lead-the-world-to-net-zero/ https://www.dnv.com/publications/china-energy-transition-outlook/
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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    A
    ahmbtr155 3 gün önce

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    H
    Halilcv 5 gün önce

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    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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