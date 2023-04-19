Tam Boyutta Gör Elektrikli otomobillerin çoğunlukta olduğu Şanghay Otomobil Fuarı'nda ilginç araçlar da karşımıza çıkıyor. Great Wall Motors (GWM) imzalı "CyberP!ckup" modelini de bu araçlar arasında ilk sıralara koyabiliriz.

İsmiyle Tesla Cybertruck'ı anımsatan CyberP!ckup; kaslı görünüme sahip gövde tasarımı, 6x6 tahrik sistemi ve PHEV yani şarj edilebilir hibrit sistemiyle dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Söz konusu model, GWM'nin Co-Creation bölümü ve Chaojing Motors iş birliğinde geliştirildi.

CyberP!ckup, üreticinin standart pickup modeli Shanhai Cannon'u temel alıyor. En gözle görülür değişiklik elbette üçüncü aksın eklenmesi olmuş. 33 inç Cooper Discoverer all terrain lastiklerle çevrili 18 inçlik jantların kullanıldığı araçta nitrojen amortisörlere sahip kapsamlı bir süspansiyon sistemine yer verilmiş.

Tam Boyutta Gör Üreticinin açıklamasına göre, CyberP!ckup, Çin'in ilk 6x6 modeli. 3.0 litre twin turbo motorun da dahil olduğu hibrit sistem toplamda 510 beygir güç ve 750 Nm tork üretiyor. Araçta altı tekerleğe de güç iletilirken beş tane kilitli diferansiyel bulunuyor. CyberP!ckup'ın 50 kilometre civarında saf elektrikli sürüş menziline sahip olduğu ifade ediliyor.

Tekerlek sayısı ve altyapıdaki modifikasyonların dışında CyberP!ckup'taki kozmetik dokunuşlar da epey fazla. Geniş çamurluklar, geniş LED ışık imzasına sahip siyah ön panjur ve büyük hava girişlerine ev sahipliği yapan tampon, tasarımdaki ilk dikkat çeken detaylar arasında. Arkada ise dikey stoplar ve iki parçadan oluşan kapak göze çarpıyor.

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Great Wall Cannon CyberP!ckup, tasarımıyla özel bir proje gibi görünse de çıkan haberlere göre 4x4 ve 6x6 versiyonlarla seri üretime girecek ve 3.5 ila 6 ton arasında çekme kapasitesine sahip olacak. Konuyla ilgili gelişmeleri siz değerli okurlarımıza aktarmaya devam edeceğiz.

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Çin'in ilk 6x6 pickup aracı tanıtıldı: Cannon CyberP!ckup