Volkswagen ve Xpeng, elektrikli mimari ortaklığını içten yanmalı ve hibrit modellere genişletiyor

Tam Boyutta Gör Volkswagen Grubu ile Xpeng, CEA adlı ortak geliştirdikleri bölgesel elektronik/elektrik mimarisinin kapsamını genişlettiklerini duyurdu. 2027’den itibaren CEA platformu yalnızca Çin’de geliştirilen batarya elektrikli araçlarda değil, aynı zamanda ülkede üretilen benzinli ve hibrit araçlarda da kullanılacak.

CEA platformuyla araçlar akıllanacak, maliyet düşecek

CEA, daha gelişmiş ve güvenilir sürüş yardım sistemlerini (ADAS) destekleyen yüksek performanslı merkezi bir bilgi işlem platformuna dayanıyor. Bu mimari; akıllı araç içi yapay zeka asistanının yanında, hızlı ve güvenli kablosuz güncelleme imkanı da sağlıyor. Ayrıca çok sayıdaki elektronik kontrol ünitesinin (ECU) azalmasıyla sistem karmaşıklığını düşürmeyi, araçların sürdürülebilirliğini artırmayı ve yazılım odaklı tek tip bir yaklaşım sayesinde uzun vadeli değeri korumayı hedefliyor.

Volkswagen’ın MQB platformundan türeyen Çin’de üretilen benzinli modelleri halihazırda gelişmiş sürüş yardım sistemleri ve akıllı kokpit işlevlerine sahip ve Çinli tüketiciler arasında oldukça popüler. 2024’te yalnızca Volkswagen markası Çin’de 2 milyondan fazla araç sattı ve bunların yaklaşık %90’ı benzinliydi. Yöneticiler, CEA’nın kapsamının genişletilmesinin ölçek avantajlarını arttıracağını, kârlı geleneksel motor işini koruyacağını ve hem teknoloji hem de maliyet açısından rekabet gücünü artıracağını söylüyor.

Duyuru aynı zamanda Volkswagen’ın “Çin için, Çin’de” stratejisinin bir parçası. Grup, Hefei’de Volkswagen Group Technology (VCTC) şirketini kurarak ve Cariad China’nın yazılım gücünü VCTC ile uyumlu hale getirerek yerel Ar-Ge ve inovasyon kapasitesini güçlendiriyor ve dijital hizmetleri daha hızlı devreye almayı hedefliyor.

Volkswagen Grubu, geleceğe yönelik akıllı bağlantılı araç atılımını 2026'dan itibaren hızlandırmayı planlıyor. Çinli tüketicilere özel ilk yerel olarak geliştirilmiş modeller 2025 Şanghay Otomobil Fuarı’nda tanıtılmıştı. 2027’ye kadar Çin’de yaklaşık 30 elektrikli model satışa sunulacak, 2030 itibarıyla ise markalar bazında yaklaşık 30 tam elektrikli model pazarda olacak. Yeni nesil akıllı mimari üzerine inşa edilen Audi ve Volkswagen modelleriyle birlikte grubun ürün gamı genişleyecek ve daha fazla müşteri kitlesine ulaşılacak.

