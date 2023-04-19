Hyundai, Avrupa'da 500 bin şarj noktasına ulaştı

Tam Boyutta Gör Tüm dünyada olduğu gibi, Avrupa’daki elektrikli araç satışları da artmaya devam ederken Hyundai de kendi bünyesinde oluşturduğu IONITY dahil olmak üzere büyük şarj sağlayıcılarıyla ortaklık kurmaya devam ediyor.

Avrupalı sürücülerin seyahat etmek istedikleri noktalara güvenle ulaşmaları için sağlam bir şarj ağının olması gerektiğini savunan Hyundai, bu anlamda proaktif bir yaklaşım benimsiyor. Kıta genelinde sürekli artan şarj noktaları, elektrikli araçlardaki menzil endişesini azaltırken aynı zamanda yüksek güçlü şarj cihazları da pilin dolum süresini önemli ölçüde kısaltıyor.

Charge myHyundai, kusursuz bir şarj deneyimini sunarak Hyundai EV modellerinin Avrupa’daki yaygın istasyonlarında şarj edilmesine olanak sağlıyor. Sürücüler, farklı tarifelerden tek bir RFID kart veya “Charge myHyundai” uygulamasıyla doğrudan faydalanırken aynı zamanda Avrupa boyunca yapılacak tüm şarj seansları için aylık tek bir faturayla da ödeme yapılabiliyor.

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Android ve IOS kullanıcıları, “Charge myHyundai” uygulamasını indirdikten sonra şarj noktaları için kolay arama işlevinin yanı sıra navigasyon desteğinden de yararlanabiliyor. Yolculuk boyunca fiş tipi, şarj hızı ve erişim türü gibi filtre seçeneklerini uygulayabiliyor ve müsaitlik durumu gibi gerçek zamanlı güncellemelerden de faydalanabiliyor.

Yakında "tak ve şarj et" hizmeti de aktif olacak

Hyundai, 2023 yılı içerisinde IONIQ 6 ile “Tak ve Şarj Et” hizmetini de aktif hale getirecek. Şarj işlemini daha kolay ve daha güvenli hale getirecek olan Hyundai, böylelikle şarj süresinde de önemli ölçüde zaman tasarrufu sağlayacak. IONIQ 6 sahipleri, şarj işlemini başlatmak için araçlarını bir şarj noktasına yanaştırdıktan sonra şarj için gereken kimlik doğrulama, RFID kart okutma veya telefon uygulamasından başlatma gibi işlemlerle uğraşmadan, otomatik tanıma sistemiyle şarja başlamış olacak.

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Hyundai, Avrupa'da 500 bin şarj noktasına ulaştı