MTV zammı belli oldu! İşte 2024 MTV ücretleri

Tam Boyutta Gör Bugün erken saatlerde Resmi Gazete’de yayınlanan tebliğ ile birlikte 2024 yılına at MTV oranları belirlendi. 1 Ocak 2018 tarihinden sonra trafiğe tescil edilen ve 31 Aralık 2017 tarihinden önce trafiğe tescil edilen araçlar olarak iki kategoride yüzde 60’a varan zamlar söz konusu.

2023 MTV fiyatları ne kadar? Güncel MTV hesaplama tablosu 1 yıl önce eklendi

Peki araç sahiplerinin merakla beklediği 2024 MTV fiyatları kaç TL oldu? Yeni MTV oranları ne kadar oldu? İşte MTV hesaplama tablosuna göre araç vergisi olarak da bilinen 2024 MTV ücretleri:

2024 MTV fiyatları hesaplama tablosu

1/1/2018 tarihinden (bu tarih dahil) sonra kayıt ve tescil edilen otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzeri taşıtlar:

2024 MTV ücretleri tablo 2

31/12/2017 tarihinden (bu tarih dahil) önce kayıt ve tescil edilen otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzeri taşıtlar:

2024 Motosiklet MTV fiyatları

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2024 MTV ücretleri ne kadar? Güncel MTV tablosu