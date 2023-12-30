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    MTV zammı belli oldu! İşte 2024 MTV ücretleri

    2024 Motorlu Taşıtlar Vergisi ücretleri belli oldu. Peki vatandaşlar 2024 yılında ne kadar MTV zammı ödemesi yapacak? İşte motor silindir hacmine göre araç MTV vergisi fiyatı hesaplama tablosu:
    2024 MTV Tam Boyutta Gör
    Bugün erken saatlerde Resmi Gazete’de yayınlanan tebliğ ile birlikte 2024 yılına at MTV oranları belirlendi. 1 Ocak 2018 tarihinden sonra trafiğe tescil edilen ve 31 Aralık 2017 tarihinden önce trafiğe tescil edilen araçlar olarak iki kategoride yüzde 60’a varan zamlar söz konusu.

    Peki araç sahiplerinin merakla beklediği 2024 MTV fiyatları kaç TL oldu? Yeni MTV oranları ne kadar oldu? İşte MTV hesaplama tablosuna göre araç vergisi olarak da bilinen 2024 MTV ücretleri:

    2024 MTV fiyatları hesaplama tablosu

    1/1/2018 tarihinden (bu tarih dahil) sonra kayıt ve tescil edilen otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzeri taşıtlar:

    2024 MTV fiyatları

    2024 MTV ücretleri tablo 2

    31/12/2017 tarihinden (bu tarih dahil) önce kayıt ve tescil edilen otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzeri taşıtlar:

    2024 MTV ücretleri ne kadar? Güncel MTV tablosu

    2024 Motosiklet MTV fiyatları

    2024 MTV ücretleri ne kadar? Güncel MTV tablosu Tam Boyutta Gör

    2024 MTV ücretleri ne kadar? Güncel MTV tablosu

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Rindaman 3 saat önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    H
    HopHopTV 1 hafta önce

    https://www.youtube.com/channel/UCM_RDG9NTcMoJcTxf4AqB1g

    D
    DH Misafiri 3 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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