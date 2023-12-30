MTV zammı belli oldu! İşte 2024 MTV ücretleri

Peki araç sahiplerinin merakla beklediği 2024 MTV fiyatları kaç TL oldu? Yeni MTV oranları ne kadar oldu? İşte MTV hesaplama tablosuna göre araç vergisi olarak da bilinen 2024 MTV ücretleri:
2024 MTV fiyatları hesaplama tablosu
1/1/2018 tarihinden (bu tarih dahil) sonra kayıt ve tescil edilen otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzeri taşıtlar:
2024 MTV ücretleri tablo 2
31/12/2017 tarihinden (bu tarih dahil) önce kayıt ve tescil edilen otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzeri taşıtlar:
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