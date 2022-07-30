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    NASA, atmosferde uçaklar için tehlike oluşturan buz kristallerinin oluşumunu inceliyor

    Buz kristalleri, jet motorlarının performansını ve gücünü engelleyerek uçak için tehlike oluşturur. Bu konu hakkında araştırma yapan NASA, insan yapımı buz kristallerini inceliyor.
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    NASA buz kristallerinin oluşumunu inceliyor
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    Uçak jet motoru tasarımlarını geliştirmek ve havacılık güvenliğini desteklemek amacıyla NASA, DC-8 hava laboratuvarı aracılığıyla yüksek irtifalarda buz kristallerinin oluşumunu inceliyor. Çalışma, NASA'nın Yüksek Buzlu Su İçeriği (HIWC) araştırma faaliyetinin bir parçası. 

    Aerosoller, uçaklara zarar veriyor olabilir

    NASA daha önce de bu tür araştırma kampanyaları yürütmüştü. Ancak bu sefer araştırmacılar insan yapımı aerosollere odaklandı. HIWC'nin Cleveland'daki NASA'nın Glenn Araştırma Merkezi'nden baş araştırmacısı Thomas Ratvasky, "Bu kampanya için biraz farklı bir şey yapıyoruz. Önceliğimiz, yüksek konsantrasyonlarda buz kristallerinin gelişimi üzerinde ne gibi etkileri olduğunu daha iyi anlamak için insan yapımı aerosollerin bulunduğu bölgelerde uçuşlar yapmak." dedi.

    Aerosoller, hem doğal olarak hem de insan yapımı kaynaklardan oluşabilmekte. Endüstriyel emisyonlar, fosil yakıtların yakılması ve tarımsal faaliyetler bazı aerosol kaynaklarıdır. Bağlayıcı sistemlerle etkileşime girme eğiliminde olan aerosoller, fırtınalarda buz kristallerinin konsantrasyonunu artırabileceği ortaya çıktı.

    NASA buz kristallerinin oluşumunu inceliyor
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    Bu buz kristalleri, jet motorlarının performansını ve gücünü engelleyerek gök gürültülü fırtınalarda uçan uçaklar için tehlike oluşturur. Ayrıca, uçakta bulunan cihazları da etkileyebilir ve hatalı okumalara neden olabilir. Bu nedenle araştırmacılar, aerosolleri incelemek ve uçuş güvenliği standartlarını iyileştirmek için kullanışlı olabilecek daha fazla veri toplamak istiyorlar.

    Konuyla ilgili açıklama yapan Ratvasky, "Bu veri setinde yüksek aerosol ortamlarının temsil edildiğinden emin olmak istiyoruz. Bugünün motorlarının birçoğunun bu buz kristali koşullarında uçma kabiliyeti göstermesi gerekmedi. Ancak gelecekteki motorlar olacak." dedi.

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