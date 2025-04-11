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    Avrupa, ABD’li teknoloji devlerine ek vergiler getirebilir

    AB Başkanı Ursula von der Leyen tarafından yapılan açıklamada ABD Başkanı Donald Trump ile yürütülen müzakerelerden sonuç alınamaması halinde teknoloji devlerini ek vergiler getireceğini söyledi.
    Avrupa, ABD’li teknoloji devlerini ek vergiler get Tam Boyutta Gör
    Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, ABD Başkanı Donald Trump ile yürütülen ticaret müzakerelerinin başarısız olması halinde, AB’nin büyük teknoloji şirketlerine yönelik vergilendirme dahil olmak üzere kapsamlı ticaret önlemleri alabileceğini açıkladı. Von der Leyen, bu açıklamayı İngiliz ekonomi gazetesi Financial Times’a verdiği röportajda yaptı.

    AB, aba altından sopa gösteriyor

    Trump yönetiminin ek gümrük tarifelerini 90 gün süreyle askıya alma kararını değerlendiren Von der Leyen, bu sürenin karşılıklı ve dengeli bir anlaşmaya varmak için kritik olduğunu vurguladı. Ancak görüşmelerden sonuç alınamaması durumunda, AB’nin dijital hizmetler alanını da kapsayacak şekilde transatlantik ticaret savaşını genişletmeye hazır olduğu mesajını verdi.

    Von der Leyen’in ifadelerine göre, bu önlemler arasında dijital reklam gelirlerine vergi uygulanması da yer alabilir. Bu tür bir düzenleme, Meta (Facebook) ve Alphabet’in sahibi olduğu Google gibi ABD merkezli teknoloji devlerini doğrudan etkileyecek.

    “Küresel ticarette tam bir kırılma noktasındayız” diyen Von der Leyen, Trump’ın politikalarının küresel ticaret düzenini temelinden sarstığını ve daha da önemlisi artık eskiye dönmenin mümkün olmadığını söyledi. Von der Leyen, ayrıca ABD’nin Çin menşeli ürünlere uyguladığı tarifelerin Avrupa pazarını dolaylı olarak etkileyebileceğine dikkat çekti. Bu tür ürünlerin Avrupa pazarına akın etmesini önlemek için adımlar atılacağına dikkat çekildi.

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    vixx 3 saat önce

    atlama butonu mu var yoksa AI'mı kontrol ediyor? İlginç

    M
    moffaka 2 gün önce

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