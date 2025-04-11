Avrupa, ABD’li teknoloji devlerine ek vergiler getirebilir

AB, aba altından sopa gösteriyor
Trump yönetiminin ek gümrük tarifelerini 90 gün süreyle askıya alma kararını değerlendiren Von der Leyen, bu sürenin karşılıklı ve dengeli bir anlaşmaya varmak için kritik olduğunu vurguladı. Ancak görüşmelerden sonuç alınamaması durumunda, AB’nin dijital hizmetler alanını da kapsayacak şekilde transatlantik ticaret savaşını genişletmeye hazır olduğu mesajını verdi.
Von der Leyen’in ifadelerine göre, bu önlemler arasında dijital reklam gelirlerine vergi uygulanması da yer alabilir. Bu tür bir düzenleme, Meta (Facebook) ve Alphabet’in sahibi olduğu Google gibi ABD merkezli teknoloji devlerini doğrudan etkileyecek.
“Küresel ticarette tam bir kırılma noktasındayız” diyen Von der Leyen, Trump’ın politikalarının küresel ticaret düzenini temelinden sarstığını ve daha da önemlisi artık eskiye dönmenin mümkün olmadığını söyledi. Von der Leyen, ayrıca ABD’nin Çin menşeli ürünlere uyguladığı tarifelerin Avrupa pazarını dolaylı olarak etkileyebileceğine dikkat çekti. Bu tür ürünlerin Avrupa pazarına akın etmesini önlemek için adımlar atılacağına dikkat çekildi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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