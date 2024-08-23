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    Çin, insansı robotlarda da zirveye oynamaya hazırlanıyor

    Çin elektrikli araç pazarının şu anda hakimi konumunda. Ancak ülke, montaj hatlarında insanların yerini alacak insansı robotlar geliştirme konusunda da önemli adımlar atıyor.
    Çin, insansı robotlarda da zirveye oynamaya hazırlanıyor Tam Boyutta Gör
    Çin, elektrikli araç (EV) pazarında dünya lideri konumunda bulunurken, şimdi de Tesla'nın izinde batarya ile çalışan insansı robotlar üretme yarışına girdi. Bu robotlar, fabrikalarda ve montaj hatlarında insan işçilerin yerini almayı hedefliyor. Pekin'de düzenlenen Dünya Robot Konferansı'nda iki düzineden fazla Çinli firma, fabrikalarda ve depolarda çalışmak üzere tasarlanmış insansı robotlarını sergiledi. Aynı zamanda, bu robotların üretimi için gereken hassas parçaları üreten birçok Çinli şirket de etkinlikte yer aldı.

    İnsansı robot yarışı

    Çin'in bu yeni sektördeki hamlesi, on yıl önceki elektrikli araç girişimiyle benzerlikler taşıyor: hükümet desteği, fiyat rekabeti ve derin bir tedarik zinciri. Analistler Çin'in insansı robot sektörünün tedarik zinciri entegrasyonu ve seri üretim kapasitesinde belirgin avantajlara sahip olduğunu söylüyor. Çin’in robotik girişimleri ise robotik çabalar Başkan Xi Jinping'in teknolojide "yeni üretken güçler" geliştirme politikasıyla destekleniyor.

    Çin, insansı robotlarda da zirveye oynamaya hazırlanıyor Tam Boyutta Gör
    Pekin, Ocak ayında robotik için 1,4 milyar dolarlık devlet destekli bir fon başlatırken, Şanghay da Temmuz ayında 1,4 milyar dolarlık bir insansı robot sanayi fonu kurma planlarını duyurmuştu. Bu hafta sergilenen robotlar, batarya ve sensör üreticileri de dahil olmak üzere elektrikli araç dalgasını yönlendiren bazı yerli tedarikçilerden geliyor.

    Goldman Sachs tarafından gelen raporlara göre tüketici ve endüstriyel uygulamalar için yaklaşık 1,4 milyon sevkiyatla, insansı robotlar için yıllık küresel pazarın 2035 yılına kadar 38 milyar dolara ulaşacağı ediliyor. Ancak robotların birim başı maliyetleri halen çok yüksek seviyelerde bulunuyor. Geçen yıl Tesla'nın insansı robotu Optimus'tan esinlenerek kurduğu Kepler Exploration Robotics şirketinin CEO'su Hu Debo ise maliyetleri düşürmek için çok fazla alanın olduğunu söylüyor. Firma halihazırda beşinci nesil bir işçi robotunu fabrikalarda denemeye hazırlanıyor ve bu robotun satış fiyatının 30.000 doların altında olması bekleniyor.

    Robotlarda Çin lider

    Çin, insansı robotlarda da zirveye oynamaya hazırlanıyor Tam Boyutta Gör
    Tesla, 2019'da Şanghay'daki fabrikasını açtığında Çinli yetkililer, elektrikli araç öncüsünün Çin'in endüstrisi üzerinde olumlu etkileri olacağını ve gelişim süreçlerini hızlandıracağını söylemişti. Aynı şekilde Tesla'nın Optimus robotunun da benzer bir etkiye sahip olduğu söyleniyor. Öte yandan Tesla yaptığı açıklamada, önümüzdeki yıl prototiplerin ötesine geçerek Optimus'u küçük hacimlerde üretmeye başlamayı beklediğini söylüyor.

    Ek olarak UBTECH Robotics gibi şirketler, otomobil fabrikalarında robotlarını test etmeye başladı ve önümüzdeki yıl 1.000'e kadar robotun fabrikalarda çalışmasını bekliyor. Çin, fabrika kurulumlu üretim robotları konusunda dünya lideri olup, bu alanda Kuzey Amerika'nın üç katı kadar robot bulunduruyor. Tüm bunlar Çin’in insansı robotlar konusunda hızlı bir şekilde gelişim gösterdiğine işaret ediyor.

    Ancak, sektör uzmanlarına göre insansı robotların büyük ölçekli ticari uygulamalara ulaşması en az 20 ila 30 yıl alacak. Çin, 2025 yılına kadar insansı robotların seri üretimini hedeflerken, bu süreç başlangıçta daha küçük ölçeklerde ilerleyecek.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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