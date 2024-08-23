Çin, insansı robotlarda da zirveye oynamaya hazırlanıyor

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Tam Boyutta Gör Çin, elektrikli araç (EV) pazarında dünya lideri konumunda bulunurken, şimdi de Tesla'nın izinde batarya ile çalışan insansı robotlar üretme yarışına girdi. Bu robotlar, fabrikalarda ve montaj hatlarında insan işçilerin yerini almayı hedefliyor. Pekin'de düzenlenen Dünya Robot Konferansı'nda iki düzineden fazla Çinli firma, fabrikalarda ve depolarda çalışmak üzere tasarlanmış insansı robotlarını sergiledi. Aynı zamanda, bu robotların üretimi için gereken hassas parçaları üreten birçok Çinli şirket de etkinlikte yer aldı.

İnsansı robot yarışı

Çin'in bu yeni sektördeki hamlesi, on yıl önceki elektrikli araç girişimiyle benzerlikler taşıyor: hükümet desteği, fiyat rekabeti ve derin bir tedarik zinciri. Analistler Çin'in insansı robot sektörünün tedarik zinciri entegrasyonu ve seri üretim kapasitesinde belirgin avantajlara sahip olduğunu söylüyor. Çin’in robotik girişimleri ise robotik çabalar Başkan Xi Jinping'in teknolojide "yeni üretken güçler" geliştirme politikasıyla destekleniyor.

Tam Boyutta Gör Pekin, Ocak ayında robotik için 1,4 milyar dolarlık devlet destekli bir fon başlatırken, Şanghay da Temmuz ayında 1,4 milyar dolarlık bir insansı robot sanayi fonu kurma planlarını duyurmuştu. Bu hafta sergilenen robotlar, batarya ve sensör üreticileri de dahil olmak üzere elektrikli araç dalgasını yönlendiren bazı yerli tedarikçilerden geliyor.

Goldman Sachs tarafından gelen raporlara göre tüketici ve endüstriyel uygulamalar için yaklaşık 1,4 milyon sevkiyatla, insansı robotlar için yıllık küresel pazarın 2035 yılına kadar 38 milyar dolara ulaşacağı ediliyor. Ancak robotların birim başı maliyetleri halen çok yüksek seviyelerde bulunuyor. Geçen yıl Tesla'nın insansı robotu Optimus'tan esinlenerek kurduğu Kepler Exploration Robotics şirketinin CEO'su Hu Debo ise maliyetleri düşürmek için çok fazla alanın olduğunu söylüyor. Firma halihazırda beşinci nesil bir işçi robotunu fabrikalarda denemeye hazırlanıyor ve bu robotun satış fiyatının 30.000 doların altında olması bekleniyor.

Robotlarda Çin lider

Tam Boyutta Gör Tesla, 2019'da Şanghay'daki fabrikasını açtığında Çinli yetkililer, elektrikli araç öncüsünün Çin'in endüstrisi üzerinde olumlu etkileri olacağını ve gelişim süreçlerini hızlandıracağını söylemişti. Aynı şekilde Tesla'nın Optimus robotunun da benzer bir etkiye sahip olduğu söyleniyor. Öte yandan Tesla yaptığı açıklamada, önümüzdeki yıl prototiplerin ötesine geçerek Optimus'u küçük hacimlerde üretmeye başlamayı beklediğini söylüyor.

İnsansı robot Unitree G1 artık seri üretime hazır 4 gün önce eklendi

Ek olarak UBTECH Robotics gibi şirketler, otomobil fabrikalarında robotlarını test etmeye başladı ve önümüzdeki yıl 1.000'e kadar robotun fabrikalarda çalışmasını bekliyor. Çin, fabrika kurulumlu üretim robotları konusunda dünya lideri olup, bu alanda Kuzey Amerika'nın üç katı kadar robot bulunduruyor. Tüm bunlar Çin’in insansı robotlar konusunda hızlı bir şekilde gelişim gösterdiğine işaret ediyor.

Ancak, sektör uzmanlarına göre insansı robotların büyük ölçekli ticari uygulamalara ulaşması en az 20 ila 30 yıl alacak. Çin, 2025 yılına kadar insansı robotların seri üretimini hedeflerken, bu süreç başlangıçta daha küçük ölçeklerde ilerleyecek.

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Çin, insansı robotlarda da zirveye oynamaya hazırlanıyor