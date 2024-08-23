Çin, insansı robotlarda da zirveye oynamaya hazırlanıyor

İnsansı robot yarışı
Çin'in bu yeni sektördeki hamlesi, on yıl önceki elektrikli araç girişimiyle benzerlikler taşıyor: hükümet desteği, fiyat rekabeti ve derin bir tedarik zinciri. Analistler Çin'in insansı robot sektörünün tedarik zinciri entegrasyonu ve seri üretim kapasitesinde belirgin avantajlara sahip olduğunu söylüyor. Çin’in robotik girişimleri ise robotik çabalar Başkan Xi Jinping'in teknolojide "yeni üretken güçler" geliştirme politikasıyla destekleniyor.
Goldman Sachs tarafından gelen raporlara göre tüketici ve endüstriyel uygulamalar için yaklaşık 1,4 milyon sevkiyatla, insansı robotlar için yıllık küresel pazarın 2035 yılına kadar 38 milyar dolara ulaşacağı ediliyor. Ancak robotların birim başı maliyetleri halen çok yüksek seviyelerde bulunuyor. Geçen yıl Tesla'nın insansı robotu Optimus'tan esinlenerek kurduğu Kepler Exploration Robotics şirketinin CEO'su Hu Debo ise maliyetleri düşürmek için çok fazla alanın olduğunu söylüyor. Firma halihazırda beşinci nesil bir işçi robotunu fabrikalarda denemeye hazırlanıyor ve bu robotun satış fiyatının 30.000 doların altında olması bekleniyor.
Robotlarda Çin lider
Ek olarak UBTECH Robotics gibi şirketler, otomobil fabrikalarında robotlarını test etmeye başladı ve önümüzdeki yıl 1.000'e kadar robotun fabrikalarda çalışmasını bekliyor. Çin, fabrika kurulumlu üretim robotları konusunda dünya lideri olup, bu alanda Kuzey Amerika'nın üç katı kadar robot bulunduruyor. Tüm bunlar Çin’in insansı robotlar konusunda hızlı bir şekilde gelişim gösterdiğine işaret ediyor.
Ancak, sektör uzmanlarına göre insansı robotların büyük ölçekli ticari uygulamalara ulaşması en az 20 ila 30 yıl alacak. Çin, 2025 yılına kadar insansı robotların seri üretimini hedeflerken, bu süreç başlangıçta daha küçük ölçeklerde ilerleyecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.