İnsansı robot Unitree G1 artık seri üretime hazır: Fiyatı 16 bin dolar

Unitree Robotics aslında insansı robot alanında nispeten yeni bir firma. Firmanın daha geçtiğimiz aralık ayına kadarki en önemli çalışmaları Go2 ve B2 gibi dört ayaklı robot köpekler üzerindeydi. Firmanın ilk insansı adımında ise fiyat penceresi 90.000 dolardan açılmıştı. Ardından geçtiğimiz mayıs ayında Unitree G1 adında daha ucuz ve yetenekli bir model tanıtıldı.
Unitree G1 seri üretime hazır
G1, kendisinden önceki H1'den çok daha eksiksiz bir paket; sensör ve kameralarla donatılmış daha insansı bir kafa, insan benzeri robotik eller ve ev ve işyerindeki becerilerini sergilemek için üç parmaklı yapı. Mayıs ayından bu yana yapılan ince ayarlamalar ile son haline getirilen robot için yeni de bir video yayınlandı. Videoda G1'in zıplama, dönme, sekme ve dans etme hareketleri, enkazla dolu merdivenleri tırmanma yeteneği ve gerçek zamanlı olarak adımını ayarlama, farklı yükseklikteki engelleri aşma ve koşuya başlama yeteneği gösteriliyor. Ve bir takım robot şiddetine de dayanıklı olduğu gözler önüne seriliyor.
Unitree G1, yaklaşık 1,30 metre boyu ve 35 kiloluk haliyle esasında kompakt ve küçük bir robot. LED halkayla çevrili yüzünde 3D LiDAR ve RealSense derinlik kamerası bulunuyor. Sesli komutlar için gürültü engelleyici mikrofon dizisi ve yanıtlar için 5 W'lık stereo hoparlör de dahil edilmiş. Tüm kablolar, temiz hatlar ve sorunsuz çalışma için dahili olarak yönlendirilmiş. Hızlı çıkartılabilen 9.000 mAh'lik bir batarya, her şarjda yaklaşık 2 saat kullanım sunuyor. Eklemler toplamda 23 serbestlik derecesi sunuyor ve insansı robot saniyede 2 metre hıza kadar yürüyebiliyor. Teknik verilerde ilk tanıtım verilerine göre fazla bir değişiklik yok, sadece robot biraz uzamış ve zayıflamış gibi. Tabi bu, iç kısımlarda değişiklikler yapıldığına işaret ediyor.
Unitree G1’in fiyatı ise 16.000 dolardan başlıyor. Unitree, bu son güncellemeyi seri üretim versiyonu olarak tanımlıyor. Ancak “seri üretime” hazır söylemi robotun gerçekten seri üretime geçip geçmediğini ifade etmiyor ve firma bu konuda henüz bir netlik sağlamıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.