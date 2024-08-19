İnsansı robot Unitree G1 artık seri üretime hazır: Fiyatı 16 bin dolar

Tam Boyutta Gör Çin’in önde gelen robotik şirketi Unitree Robotics, insansıların hayatımızda daha fazla yer kaplaması adına önemli bir adım daha atıyor. Firmanın geçtiğimiz aylarda tanıttığı Unitree G1 Humanoid Agent’ın artık seri üretime hazır hale geldiği açıklandı. Firma, aradan geçen süre zarfında bu doğrultuda iyileştirmelerin yapıldığını söylüyor.

Unitree Robotics aslında insansı robot alanında nispeten yeni bir firma. Firmanın daha geçtiğimiz aralık ayına kadarki en önemli çalışmaları Go2 ve B2 gibi dört ayaklı robot köpekler üzerindeydi. Firmanın ilk insansı adımında ise fiyat penceresi 90.000 dolardan açılmıştı. Ardından geçtiğimiz mayıs ayında Unitree G1 adında daha ucuz ve yetenekli bir model tanıtıldı.

Unitree G1 seri üretime hazır

G1, kendisinden önceki H1'den çok daha eksiksiz bir paket; sensör ve kameralarla donatılmış daha insansı bir kafa, insan benzeri robotik eller ve ev ve işyerindeki becerilerini sergilemek için üç parmaklı yapı. Mayıs ayından bu yana yapılan ince ayarlamalar ile son haline getirilen robot için yeni de bir video yayınlandı. Videoda G1'in zıplama, dönme, sekme ve dans etme hareketleri, enkazla dolu merdivenleri tırmanma yeteneği ve gerçek zamanlı olarak adımını ayarlama, farklı yükseklikteki engelleri aşma ve koşuya başlama yeteneği gösteriliyor. Ve bir takım robot şiddetine de dayanıklı olduğu gözler önüne seriliyor.

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Unitree G1, yaklaşık 1,30 metre boyu ve 35 kiloluk haliyle esasında kompakt ve küçük bir robot. LED halkayla çevrili yüzünde 3D LiDAR ve RealSense derinlik kamerası bulunuyor. Sesli komutlar için gürültü engelleyici mikrofon dizisi ve yanıtlar için 5 W'lık stereo hoparlör de dahil edilmiş. Tüm kablolar, temiz hatlar ve sorunsuz çalışma için dahili olarak yönlendirilmiş. Hızlı çıkartılabilen 9.000 mAh'lik bir batarya, her şarjda yaklaşık 2 saat kullanım sunuyor. Eklemler toplamda 23 serbestlik derecesi sunuyor ve insansı robot saniyede 2 metre hıza kadar yürüyebiliyor. Teknik verilerde ilk tanıtım verilerine göre fazla bir değişiklik yok, sadece robot biraz uzamış ve zayıflamış gibi. Tabi bu, iç kısımlarda değişiklikler yapıldığına işaret ediyor.

Unitree G1’in fiyatı ise 16.000 dolardan başlıyor. Unitree, bu son güncellemeyi seri üretim versiyonu olarak tanımlıyor. Ancak “seri üretime” hazır söylemi robotun gerçekten seri üretime geçip geçmediğini ifade etmiyor ve firma bu konuda henüz bir netlik sağlamıyor.

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İnsansı robot Unitree G1 artık seri üretime hazır