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    İnsansı robot Unitree G1 artık seri üretime hazır: Fiyatı 16 bin dolar

    Çin’in önde gelen robotik şirketi Unitree Robotics, geçtiğimiz aylarda tanıttığı yeni insansı robotu Unitree G1 için yeni açıklama yaptı. Firma, Unitree G1’in seri üretime hazır olduğunu bildirdi.
    İnsansı robot Unitree G1 artık seri üretime hazır Tam Boyutta Gör
    Çin’in önde gelen robotik şirketi Unitree Robotics, insansıların hayatımızda daha fazla yer kaplaması adına önemli bir adım daha atıyor. Firmanın geçtiğimiz aylarda tanıttığı Unitree G1 Humanoid Agent’ın artık seri üretime hazır hale geldiği açıklandı. Firma, aradan geçen süre zarfında bu doğrultuda iyileştirmelerin yapıldığını söylüyor.

    Unitree Robotics aslında insansı robot alanında nispeten yeni bir firma. Firmanın daha geçtiğimiz aralık ayına kadarki en önemli çalışmaları Go2 ve B2 gibi dört ayaklı robot köpekler üzerindeydi. Firmanın ilk insansı adımında ise fiyat penceresi 90.000 dolardan açılmıştı. Ardından geçtiğimiz mayıs ayında Unitree G1 adında daha ucuz ve yetenekli bir model tanıtıldı.

    Unitree G1 seri üretime hazır

    G1, kendisinden önceki H1'den çok daha eksiksiz bir paket; sensör ve kameralarla donatılmış daha insansı bir kafa, insan benzeri robotik eller ve ev ve işyerindeki becerilerini sergilemek için üç parmaklı yapı. Mayıs ayından bu yana yapılan ince ayarlamalar ile son haline getirilen robot için yeni de bir video yayınlandı. Videoda G1'in zıplama, dönme, sekme ve dans etme hareketleri, enkazla dolu merdivenleri tırmanma yeteneği ve gerçek zamanlı olarak adımını ayarlama, farklı yükseklikteki engelleri aşma ve koşuya başlama yeteneği gösteriliyor. Ve bir takım robot şiddetine de dayanıklı olduğu gözler önüne seriliyor.

    Unitree G1, yaklaşık 1,30 metre boyu ve 35 kiloluk haliyle esasında kompakt ve küçük bir robot. LED halkayla çevrili yüzünde 3D LiDAR ve RealSense derinlik kamerası bulunuyor. Sesli komutlar için gürültü engelleyici mikrofon dizisi ve yanıtlar için 5 W'lık stereo hoparlör de dahil edilmiş. Tüm kablolar, temiz hatlar ve sorunsuz çalışma için dahili olarak yönlendirilmiş. Hızlı çıkartılabilen 9.000 mAh'lik bir batarya, her şarjda yaklaşık 2 saat kullanım sunuyor. Eklemler toplamda 23 serbestlik derecesi sunuyor ve insansı robot saniyede 2 metre hıza kadar yürüyebiliyor. Teknik verilerde ilk tanıtım verilerine göre fazla bir değişiklik yok, sadece robot biraz uzamış ve zayıflamış gibi. Tabi bu, iç kısımlarda değişiklikler yapıldığına işaret ediyor.

    Unitree G1’in fiyatı ise 16.000 dolardan başlıyor. Unitree, bu son güncellemeyi seri üretim versiyonu olarak tanımlıyor. Ancak “seri üretime” hazır söylemi robotun gerçekten seri üretime geçip geçmediğini ifade etmiyor ve firma bu konuda henüz bir netlik sağlamıyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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