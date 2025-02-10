Çin, yapay zeka destekli insansı robotlarda seri üretime geçiyor

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Tam Boyutta Gör Çin merkezli robotik üreticisi UBTech Robotics, yapay zeka destekli insansı robotlarını bu yıl piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Şirketin hedefi, 2025 yılı sonunda seri üretime geçerek küresel robotik pazarında önemli bir oyuncu olmak.

Son raporlara göre UBTech, Walker S serisi insansı robotları için 500 ila 1000 adetlik teslimat gerçekleştirmeyi planlıyor. Bu teslimatlar, Apple tedarikçisi Foxconn, lojistik devi SF Express ve çeşitli otomobil üreticilerini kapsıyor. 2025’in ikinci çeyreğinde piyasaya sürülmesi beklenen Walker S2 modeli, bu yıl teslim edilecek birimlerin yüzde 60’ından fazlasını oluşturacak. Şirket, yıl sonuna doğru ise daha gelişmiş bir model olan Walker S3'ü tanıtmayı planlıyor.

Çin, insansı robotlarda da lider olmak istiyor

Tam Boyutta Gör Walker S, özellikle endüstriyel üretim süreçleri için geliştirilen bir insansı robot olarak öne çıkıyor. 170 cm boyundaki bu robot, hassas hareket kabiliyeti sağlayan 'kuvvet uyumlu tahrik eklemleri' ve 'sert-esnek bağlantı' sistemleri ile donatıldı. Yürüyüş, navigasyon ve nesne taşıma konularında ileri seviye teknolojilere sahip olan Walker S, insanlarla birlikte çalışacak şekilde tasarlandı.

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UBTech esasında endüstriye özel insansı robotlara uzak değil. Halihazırda Çin’de NIO’nun otomobil fabrikalarında insansı robotları kullanılıyor. Hatta geçtiğimiz yıl FAW Group ve Volkswagen Group arasındaki ortak girişim olan FAW-Volkswagen ortaklığında insansız bir otomobil fabrikası geliştirmek için birlikte çalışacaklarını duyurmuştu.

UBTech’in bu adımı, Çin’in yapay zeka ve robotik alanında küresel liderlik yarışındaki konumunu güçlendirme stratejisinin bir parçası. ABD ile rekabet halinde olan Çin, yapay zeka modelleri ve çip teknolojilerindeki ilerlemelerine ek olarak insansı robotları da sanayiye ve günlük yaşama entegre etmeye odaklanıyor. UBTech, uzun vadeli hedefleri arasında insansı robotları Çin’deki her eve ulaştırmayı planlıyor.

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Çin, yapay zeka destekli insansı robotlarda seri üretime geçiyor