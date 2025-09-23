Sadece ABD’de vardı: Çin, uçak gemisinde EMALS ile ilk uçuş testini yaptı

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Çin’in en yeni ve en büyük uçak gemisi Fujian, elektromanyetik mancınık sistemi (EMALS) ile gerçekleştirdiği ilk testlerde dikkat çekici bir başarıya imza attı. Çin devlet medyasının yayımladığı görüntülerde beşinci nesil J-35 hayalet savaş uçağı, J-15T savaş jeti ve KJ-600 erken uyarı uçağı gemiden kalkış yaparken görüldü. Böylece Çin, bu gelişmiş teknolojiye sahip tek ülke olan ABD’nin ardından ikinci ülke konumuna yükseldi.

ABD artık tek değil

Tam Boyutta Gör Devlet medyası bu testi, donanma dönüşümünde bir dönüm noktası olarak nitelendirirken Fujian’ın deniz havacılığı kabiliyetinde önemli bir sıçrama yarattığına dikkat çekti. ABD Donanması’nın 2022’de operasyon sertifikası alan USS Gerald R. Ford dışında hiçbir uçak gemisi bu teknolojiye sahip değil. Fujian’da başarıyla tamamlanan hem fırlatma hem de iniş testleri, geminin Çin Halk Kurtuluş Ordusu Donanması’na (PLAN) resmen katılmasının artık çok yakın olduğunu gösteriyor.

2022 yazında denize indirilen 316 metrelik Fujian, Asya’da İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana inşa edilen en büyük savaş gemisi olma özelliğini taşıyor. 80 bin tonluk dev gemi, 40 uçaktan oluşan bir hava grubunu destekleyebiliyor.

Askeri uzmanlara göre Fujian’ın CATOBAR sistemiyle (katapult destekli kalkış ve yakalamalı iniş) birleştirilen EMALS, uçakların daha ağır mühimmat ve yakıt yükleriyle havalanmasına imkan tanıyor. Bu sayede Fujian, Çin’in önceki uçak gemileri Shandong ve Liaoning’e kıyasla çok daha geniş bir menzil ve operasyonel esneklik kazanıyor. Bu iki gemide STOBAR kullanılıyordu. Pekin’in bu sistemi, gelecekte inşa edilecek Type 076 sınıfı çıkarma gemilerine de entegre ederek insansız savaş uçaklarını desteklemesi planlanıyor.

Güç sistemleri farklı

Tam Boyutta Gör Her ne kadar Fujian’ın fırlatma sistemi ABD’nin en yeni uçak gemisiyle aynı seviyeye getirilse de güç kaynağı konusunda fark devam ediyor. ABD’nin tüm uçak gemileri nükleer enerjiyle çalışırken Fujian geleneksel yakıt kullanıyor. Bu durum, geminin ya limana dönerek ya da denizde tankerlerle yakıt ikmali yaparak operasyonlarını sürdürmesini zorunlu kılıyor.

Öte yandan Fujian’ın bu ay başında Şanghay Jiangnan Tersanesi’nden ayrılarak Tayvan Boğazı üzerinden Güney Çin Denizi’ne testler için ilerlemesi bölgesel gerilimleri yeniden gündeme taşıdı. Fujian’ın deniz havacılığı kabiliyetini sergileyen bu denemeler, aynı zamanda Asya-Pasifik’te hızlanan uçak gemisi rekabetinin de bir parçası. Hindistan’ın yeni gemisinde Fransız Rafale jetlerini konuşlandırmaya hazırlanması, Japonya’nın iki helikopter destroyerini F-35B operasyonlarına uygun hale getirmesi ve Endonezya’nın İtalyan yapımı bir gemiyi Türk Bayraktar SİHA’larıyla donatarak insansız hava platformuna dönüştürme planları bu tabloyu tamamlıyor.

