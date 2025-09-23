Sadece ABD’de vardı: Çin, uçak gemisinde EMALS ile ilk uçuş testini yaptı

ABD artık tek değil
2022 yazında denize indirilen 316 metrelik Fujian, Asya’da İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana inşa edilen en büyük savaş gemisi olma özelliğini taşıyor. 80 bin tonluk dev gemi, 40 uçaktan oluşan bir hava grubunu destekleyebiliyor.
Askeri uzmanlara göre Fujian’ın CATOBAR sistemiyle (katapult destekli kalkış ve yakalamalı iniş) birleştirilen EMALS, uçakların daha ağır mühimmat ve yakıt yükleriyle havalanmasına imkan tanıyor. Bu sayede Fujian, Çin’in önceki uçak gemileri Shandong ve Liaoning’e kıyasla çok daha geniş bir menzil ve operasyonel esneklik kazanıyor. Bu iki gemide STOBAR kullanılıyordu. Pekin’in bu sistemi, gelecekte inşa edilecek Type 076 sınıfı çıkarma gemilerine de entegre ederek insansız savaş uçaklarını desteklemesi planlanıyor.
Güç sistemleri farklı
Öte yandan Fujian'ın bu ay başında Şanghay Jiangnan Tersanesi'nden ayrılarak Tayvan Boğazı üzerinden Güney Çin Denizi'ne testler için ilerlemesi bölgesel gerilimleri yeniden gündeme taşıdı. Fujian'ın deniz havacılığı kabiliyetini sergileyen bu denemeler, aynı zamanda Asya-Pasifik'te hızlanan uçak gemisi rekabetinin de bir parçası. Hindistan'ın yeni gemisinde Fransız Rafale jetlerini konuşlandırmaya hazırlanması, Japonya'nın iki helikopter destroyerini F-35B operasyonlarına uygun hale getirmesi ve Endonezya'nın İtalyan yapımı bir gemiyi Türk Bayraktar SİHA'larıyla donatarak insansız hava platformuna dönüştürme planları bu tabloyu tamamlıyor.