Çin, katı hal bataryalarının önündeki engelleri aştı: 1.000 km menzil geliyor

Çin yine kilidi açan kişi oluyor
Günümüzde elektrikli araçlarda kullanılan lityum iyon bataryalar, sıvı elektrolitler nedeniyle hem ısı ve güvenlik sorunlarıyla hem de sınırlı enerji yoğunluğuyla karşı karşıya. Katı hal bataryaları ise bu sıvı elektrolitlerin yerine tamamen katı bir iletken koyarak daha uzun ömür, hızlı şarj ve yüksek enerji verimliliği vaat ediyor. Ancak bu teknoloji, teknik engeller nedeniyle seri üretim ölçeğine geçmekte uzun süredir zorluk yaşıyordu.
Şimdi ise Çin medyası bu zorlukları aşan üç önemli ilerlemeyi aktardı. İlk buluş, geliştirilen özel bir iyot iyonu yapıştırıcısı oldu. Bu iyonlar, batarya çalışırken elektrot ve elektrolit arasındaki yüzeye yönelerek lityum iyonlarını adeta “trafik polisi” gibi organize ediyor. Bu sayede iletkenlik artarken elektrot-elektrolit arayüzünde oluşan boşluklar dolduruluyor ve batarya daha kararlı hale geliyor.
Üçüncü gelişme ise “florlu güçlendirme” teknolojisi. Bilim insanları, florlu polieter malzemeler kullanarak elektrolit yüzeyinde koruyucu bir “kalkan” oluşturdu. Bu yapı, iğne delme testlerinden başarıyla geçti ve 120°C’nin üzerindeki sıcaklıklarda bile bütünlüğünü koruyabildi.
CCTV’nin aktardığına göre, bu üç atılımın birleşimiyle geliştirilen yeni batarya tasarımı, 100 kilogramlık bir batarya paketinde 1.000 kilometreyi aşan menzil sağlayabiliyor.
Halihazırda yarı katı hal bataryaların kullanıldığını görüyoruz. Seri üretim katı hal bataryalar için beklenti ise önümüzdeki veya bir sonraki yıl. Bazı otomotiv devleri 2027 yılını daha çok hedef gösteriyor. Çin ve Çinli CATL ve BYD gibi batarya üreticileri, halihazırda pazarın en büyük payına sahip.
