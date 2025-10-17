Çin, katı hal bataryalarının önündeki engelleri aştı: 1.000 km menzil geliyor

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Çinli bilim insanları, elektrikli araçlarda devrim yaratabilecek tam katı hal bataryalarının seri üretiminin önünü açabilecek üç kritik teknik engeli aşmayı başardı. Yeni gelişmeler, 1.000 kilometreye kadar menzil sunabilen daha güvenli ve yüksek enerji yoğunluklu bataryaların yolda olduğuna işaret ediyor.

Çin yine kilidi açan kişi oluyor

Günümüzde elektrikli araçlarda kullanılan lityum iyon bataryalar, sıvı elektrolitler nedeniyle hem ısı ve güvenlik sorunlarıyla hem de sınırlı enerji yoğunluğuyla karşı karşıya. Katı hal bataryaları ise bu sıvı elektrolitlerin yerine tamamen katı bir iletken koyarak daha uzun ömür, hızlı şarj ve yüksek enerji verimliliği vaat ediyor. Ancak bu teknoloji, teknik engeller nedeniyle seri üretim ölçeğine geçmekte uzun süredir zorluk yaşıyordu.

Şimdi ise Çin medyası bu zorlukları aşan üç önemli ilerlemeyi aktardı. İlk buluş, geliştirilen özel bir iyot iyonu yapıştırıcısı oldu. Bu iyonlar, batarya çalışırken elektrot ve elektrolit arasındaki yüzeye yönelerek lityum iyonlarını adeta “trafik polisi” gibi organize ediyor. Bu sayede iletkenlik artarken elektrot-elektrolit arayüzünde oluşan boşluklar dolduruluyor ve batarya daha kararlı hale geliyor.

Tam Boyutta Gör İkinci yenilik ise bilim insanlarının geliştirdiği “esnek dönüşüm” tekniği. Araştırmacılar, elektrolit için polimer malzemeden yapılmış bir iskelet oluşturdu. Yeni yapı, 20.000 kez bükülüp burkulsa bile kırılmıyor. Ayrıca içeriğindeki özel kimyasal bileşenler lityum iyonlarının hareketini hızlandırıyor ve iyonları “yakalayarak” bataryanın enerji depolama kapasitesini yüzde 86 oranında artırıyor.

Üçüncü gelişme ise “florlu güçlendirme” teknolojisi. Bilim insanları, florlu polieter malzemeler kullanarak elektrolit yüzeyinde koruyucu bir “kalkan” oluşturdu. Bu yapı, iğne delme testlerinden başarıyla geçti ve 120°C’nin üzerindeki sıcaklıklarda bile bütünlüğünü koruyabildi.

CCTV’nin aktardığına göre, bu üç atılımın birleşimiyle geliştirilen yeni batarya tasarımı, 100 kilogramlık bir batarya paketinde 1.000 kilometreyi aşan menzil sağlayabiliyor.

Halihazırda yarı katı hal bataryaların kullanıldığını görüyoruz. Seri üretim katı hal bataryalar için beklenti ise önümüzdeki veya bir sonraki yıl. Bazı otomotiv devleri 2027 yılını daha çok hedef gösteriyor. Çin ve Çinli CATL ve BYD gibi batarya üreticileri, halihazırda pazarın en büyük payına sahip.

