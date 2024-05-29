Çin, otomobillerin çok daha hızlı şarj olması için kesenin ağzını açtı

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Tam Boyutta Gör Kısa bir süre önce küresel basın organlarında ve Çinli kaynaklarda çıkan haberlere göre Çin hükümeti, katı hal bataryaların geliştirilmesi için yaklaşık 830 milyon dolarlık bir yatırım hazırlığı içerisinde. Bu yatırım desteğinin ülkede bulunan batarya ve elektrikli otomobil üreticilerine yapılacağı belirtiliyor.

Çin’den katı hal batarya adımı

Aktarılanlara göre Çin, CATL, BYD, FAW Group, SAIC Motor, WeLion Energy ve Geely Auto’nun da aralarında bulunduğu altı firmayla katı hal bataryaları geliştirmek için hükümet liderliğindeki bir projeye 6 milyar yuan'dan (830 milyon $) fazla yatırım yapmaya hazırlanıyor.

Katı hal bataryaları, yanıcı sıvı elektrolitler kullanan geleneksel lityum-iyon bataryalara kıyasla daha yüksek güvenlik, daha uzun kullanım ömrü ve daha hızlı şarj vaat ediyor. Dolayısıyla bu bataryalar elektrikli otomobiller başta olmak üzere elektrifikasyon süreçlerinde önem taşıyor. Ancak hammadde mevcudiyetindeki kısıtlamalar, karmaşık üretim süreçleri ve bunun sonucunda ortaya çıkan yüksek maliyetler şimdiye kadar bu batarya türünün benimsenmesini zorlaştırdı.

Tam Boyutta Gör Çoğu modern teknolojide olduğu gibi katı hal bataryalar konusunda da Çin, rakiplerinin şimdiden önünde yer alıyor. Çinli elektrikli araç Nio, 2021'de ET7 sedanını sergilediğinde 150 kWh yarı katı hal bataryasını tanıtarak bu yeni teknolojiye ilk adımı atmıştı. Bu bataryalar CATL ve Nio destekli WeLion Energy’den geliyordu. Nio, elektrikli sedan modeli ET7'ye entegre ettiği 150 kWsa'lik yarı katı hal batarya ile tek seferde 1044 kilometre menzile ulaşabiliyor.

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Ancak WeLion Energy’den gelen bu yeni batarya paketinin oldukça pahalı olduğu belirtiliyor. Nio’ya göre batarya paketinin fiyatı firmanın en ucuz modeli olan ET5 sedan ile aynı fiyata (40 bin dolar) sahip. Çin’in devlet destekli Ar-Ge projesi ve yatırımı da bu fiyatları düşürmeyi ve uygun fiyatla seri üretime geçebilmeyi amaçlıyor.

CATL başta olmak üzere diğer Çinli üreticiler 2026 veya 2027 yıllarında hacimli olarak katı hal bataryaları üretmeyi planlıyor. Elektrikli araç geliştirme konusunda geri kalmış olan Japon Toyota, birkaç yıl içinde katı hal bataryalarıyla çalışan araçları piyasaya sürmeyi planladığını açıkladı. Tesla ise herhangi bir katı hal batarya geliştirme planı duyurmadı.

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Çin, çok daha hızlı şarj olan bataryalar için kesenin ağzını açtı