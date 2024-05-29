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    Çin, otomobillerin çok daha hızlı şarj olması için kesenin ağzını açtı

    Çin, ülkesindeki batarya ve elektrikli otomobil üreticilerinin bir dizi avantajlarla birlikte çok daha hızlı şarj olan katı hal bataryalar geliştirmesi için 830 milyon dolarlık yatırım yapıyor.
    Çin, çok daha hızlı şarj olan bataryalar için kesenin ağzını açtı Tam Boyutta Gör
    Kısa bir süre önce küresel basın organlarında ve Çinli kaynaklarda çıkan haberlere göre Çin hükümeti, katı hal bataryaların geliştirilmesi için yaklaşık 830 milyon dolarlık bir yatırım hazırlığı içerisinde. Bu yatırım desteğinin ülkede bulunan batarya ve elektrikli otomobil üreticilerine yapılacağı belirtiliyor.

    Çin’den katı hal batarya adımı

    Aktarılanlara göre Çin, CATL, BYD, FAW Group, SAIC Motor, WeLion Energy ve Geely Auto’nun da aralarında bulunduğu altı firmayla katı hal bataryaları geliştirmek için hükümet liderliğindeki bir projeye 6 milyar yuan'dan (830 milyon $) fazla yatırım yapmaya hazırlanıyor.

    Katı hal bataryaları, yanıcı sıvı elektrolitler kullanan geleneksel lityum-iyon bataryalara kıyasla daha yüksek güvenlik, daha uzun kullanım ömrü ve daha hızlı şarj vaat ediyor. Dolayısıyla bu bataryalar elektrikli otomobiller başta olmak üzere elektrifikasyon süreçlerinde önem taşıyor. Ancak hammadde mevcudiyetindeki kısıtlamalar, karmaşık üretim süreçleri ve bunun sonucunda ortaya çıkan yüksek maliyetler şimdiye kadar bu batarya türünün benimsenmesini zorlaştırdı.

    Çin, çok daha hızlı şarj olan bataryalar için kesenin ağzını açtı Tam Boyutta Gör
    Çoğu modern teknolojide olduğu gibi katı hal bataryalar konusunda da Çin, rakiplerinin şimdiden önünde yer alıyor. Çinli elektrikli araç Nio, 2021'de ET7 sedanını sergilediğinde 150 kWh yarı katı hal bataryasını tanıtarak bu yeni teknolojiye ilk adımı atmıştı. Bu bataryalar CATL ve Nio destekli WeLion Energy’den geliyordu. Nio, elektrikli sedan modeli ET7'ye entegre ettiği 150 kWsa'lik yarı katı hal batarya ile tek seferde 1044 kilometre menzile ulaşabiliyor.

    Ancak WeLion Energy’den gelen bu yeni batarya paketinin oldukça pahalı olduğu belirtiliyor. Nio’ya göre batarya paketinin fiyatı firmanın en ucuz modeli olan ET5 sedan ile aynı fiyata (40 bin dolar) sahip. Çin’in devlet destekli Ar-Ge projesi ve yatırımı da bu fiyatları düşürmeyi ve uygun fiyatla seri üretime geçebilmeyi amaçlıyor.

    CATL başta olmak üzere diğer Çinli üreticiler 2026 veya 2027 yıllarında hacimli olarak katı hal bataryaları üretmeyi planlıyor. Elektrikli araç geliştirme konusunda geri kalmış olan Japon Toyota, birkaç yıl içinde katı hal bataryalarıyla çalışan araçları piyasaya sürmeyi planladığını açıkladı. Tesla ise herhangi bir katı hal batarya geliştirme planı duyurmadı.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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