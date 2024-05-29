Çin, otomobillerin çok daha hızlı şarj olması için kesenin ağzını açtı

Çin’den katı hal batarya adımı
Aktarılanlara göre Çin, CATL, BYD, FAW Group, SAIC Motor, WeLion Energy ve Geely Auto’nun da aralarında bulunduğu altı firmayla katı hal bataryaları geliştirmek için hükümet liderliğindeki bir projeye 6 milyar yuan'dan (830 milyon $) fazla yatırım yapmaya hazırlanıyor.
Katı hal bataryaları, yanıcı sıvı elektrolitler kullanan geleneksel lityum-iyon bataryalara kıyasla daha yüksek güvenlik, daha uzun kullanım ömrü ve daha hızlı şarj vaat ediyor. Dolayısıyla bu bataryalar elektrikli otomobiller başta olmak üzere elektrifikasyon süreçlerinde önem taşıyor. Ancak hammadde mevcudiyetindeki kısıtlamalar, karmaşık üretim süreçleri ve bunun sonucunda ortaya çıkan yüksek maliyetler şimdiye kadar bu batarya türünün benimsenmesini zorlaştırdı.
Ancak WeLion Energy’den gelen bu yeni batarya paketinin oldukça pahalı olduğu belirtiliyor. Nio’ya göre batarya paketinin fiyatı firmanın en ucuz modeli olan ET5 sedan ile aynı fiyata (40 bin dolar) sahip. Çin’in devlet destekli Ar-Ge projesi ve yatırımı da bu fiyatları düşürmeyi ve uygun fiyatla seri üretime geçebilmeyi amaçlıyor.
CATL başta olmak üzere diğer Çinli üreticiler 2026 veya 2027 yıllarında hacimli olarak katı hal bataryaları üretmeyi planlıyor. Elektrikli araç geliştirme konusunda geri kalmış olan Japon Toyota, birkaç yıl içinde katı hal bataryalarıyla çalışan araçları piyasaya sürmeyi planladığını açıkladı. Tesla ise herhangi bir katı hal batarya geliştirme planı duyurmadı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.