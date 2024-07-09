Katı hal bataryalarda maliyetler radikal oranda düşürüldü

Katı hal bataryalarda maliyet yüzde 90 düşüyor
Geleneksel lityum bataryaların sıvı elektrolitlerinin katı hal alternatifiyle değiştirilmesi daha hızlı şarj süreleri, daha iyi performans ve gelişmiş güvenlik standartları vaat ediyor. Ancak katı hal alternatiflerin geniş ölçekli kullanımı, yüksek malzeme ve üretim maliyetleri nedeniyle istenen seviyeye henüz ulaşabilmiş değil.
Bu bağlamda Çin Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nden (USTC) araştırmacılar ticari uygulamalar için büyük umut vaat edebilecek bir tür katı elektrolit geliştirdiler. Dünyanın önde gelen kimya dergilerinden biri olan German Chemical Society's Angewandte Chemie tarafından yayınlanan çalışmada katı hal bataryalardaki pahalı Lityum sülfür (Li2S) ihtiyacı ortadan kaldırılıyor.
Çinli araştırmacılar hammadde olarak lityum sülfür gerektirmeyen, LPSO adını verdikleri yeni bir sülfür katı elektrolit geliştirdiklerini duyurdu. LPSO, kilogram başına sadece 14 dolarlık bileşen maliyetiyle iki düşük maliyetli bileşikten sentezleniyor. Ki bu da diğer sülfit katı elektrolitlerin hammadde maliyetinin yüzde 8'inden daha az.
LPSO ve lityum metal ile yapılan bir batarya, oda sıcaklığında 4.200 saatten fazla istikrarlı döngü gösterebiliyor. Performans ve enerji yoğunluğunda da diğer pahalı alternatiflerle eşleşiyor. Araştırmacılar performansta daha fazla gelişme kaydetmek için geliştirmelere de devam ediyor.
Katı hal batarya rekabeti
Geleneksel lityum bataryalarda Çin'in gerisinde kalan Japonya, Güney Kore, Avrupa ve ABD, liderliği ele geçirmek için katı hal bataryaları da dahil olmak üzere yeni nesil batarya teknolojileri üzerinde çalışıyor. Hem Toyota hem de Samsung, 2027 yılına kadar ticari katı hal bataryaları piyasaya sürmeyi planlıyor. Diğer Batılı girişimler de benzer tarih hedeflerini taşıyor. Çin ise 2030'a kadar tedarik zinciri oluşturmak için devlet destekli olarak çalışmalar yürütüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.