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    Katı hal bataryalarda maliyetler radikal oranda düşürüldü

    Çinli bilim insanlarının düşük maliyetli katı hal bataryası elektrikli araç endüstrisinde yeni bir dönem açabilir. Araştırmacılar maliyetleri benzerlerine kıyasla yüzde 90 düşürdüklerini söylüyor.
    Katı hal bataryalarda maliyetler radikal oranda düşürüldü Tam Boyutta Gör
    Katı hal bataryaların yayınlaşması ve geniş ölçekte benimsenmesinin önündeki en büyük engellerden birisi de maliyetleri. Ancak Çinli bilim insanlarının ortaya koydukları düşük maliyetli yeni katı hal bataryası ile elektrikli araç endüstrisinde yeni bir döneme kapı açılabilir. Aktarılanlara göre yeni tasarım ile maliyetler yüzde 90 düşürülürken performans tarafında diğer katı hal lityum bataryalarla aynı seviye yakalanıyor.

    Katı hal bataryalarda maliyet yüzde 90 düşüyor

    Geleneksel lityum bataryaların sıvı elektrolitlerinin katı hal alternatifiyle değiştirilmesi daha hızlı şarj süreleri, daha iyi performans ve gelişmiş güvenlik standartları vaat ediyor. Ancak katı hal alternatiflerin geniş ölçekli kullanımı, yüksek malzeme ve üretim maliyetleri nedeniyle istenen seviyeye henüz ulaşabilmiş değil.

    Bu bağlamda Çin Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nden (USTC) araştırmacılar ticari uygulamalar için büyük umut vaat edebilecek bir tür katı elektrolit geliştirdiler. Dünyanın önde gelen kimya dergilerinden biri olan German Chemical Society's Angewandte Chemie tarafından yayınlanan çalışmada katı hal bataryalardaki pahalı Lityum sülfür (Li2S) ihtiyacı ortadan kaldırılıyor.

    Katı hal bataryalarda maliyetler radikal oranda düşürüldü Tam Boyutta Gör
    Katı hal bataryaları, enerji yoğunluğunu artırmak için katot olarak oksit veya sülfür kullanıyor. Üstün performansları nedeniyle, sülfürler genellikle tamamen katı hal bataryalarının gelecekteki pratik kullanımı için en umut verici seçenek olarak kabul ediliyor, ancak yüksek maliyetler büyük engel. Aktarılanlara göre uygulanabilir bir katı hal batarya elektrolitinin üretim maliyeti kilogram başına 50 dolardan az olmalı. Ancak sülfür elektrolitlerinin fiyatı genellikle kilogram başına 195 dolar civarında seyrediyor.

    Çinli araştırmacılar hammadde olarak lityum sülfür gerektirmeyen, LPSO adını verdikleri yeni bir sülfür katı elektrolit geliştirdiklerini duyurdu. LPSO, kilogram başına sadece 14 dolarlık bileşen maliyetiyle iki düşük maliyetli bileşikten sentezleniyor. Ki bu da diğer sülfit katı elektrolitlerin hammadde maliyetinin yüzde 8'inden daha az.

    LPSO ve lityum metal ile yapılan bir batarya, oda sıcaklığında 4.200 saatten fazla istikrarlı döngü gösterebiliyor. Performans ve enerji yoğunluğunda da diğer pahalı alternatiflerle eşleşiyor. Araştırmacılar performansta daha fazla gelişme kaydetmek için geliştirmelere de devam ediyor.

    Katı hal batarya rekabeti

    Geleneksel lityum bataryalarda Çin'in gerisinde kalan Japonya, Güney Kore, Avrupa ve ABD, liderliği ele geçirmek için katı hal bataryaları da dahil olmak üzere yeni nesil batarya teknolojileri üzerinde çalışıyor. Hem Toyota hem de Samsung, 2027 yılına kadar ticari katı hal bataryaları piyasaya sürmeyi planlıyor. Diğer Batılı girişimler de benzer tarih hedeflerini taşıyor. Çin ise 2030'a kadar tedarik zinciri oluşturmak için devlet destekli olarak çalışmalar yürütüyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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